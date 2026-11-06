GP de São Paulo de F1 acumula reclamações sobre arquibancadas, assentos e falta de água em Interlagos
Motorsport.com Brasil recebeu relatos de problemas nos setores H, R e Porto
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O primeiro dia do GP de São Paulo de Fórmula 1, realizado em Interlagos, foi marcado por reclamações de torcedores sobre as condições de algumas arquibancadas e a estrutura oferecida ao público. O Motorsport.com Brasil apurou sobre o 'caos' e traz o posicionamento da organização sobre o que aconteceu.
Entre os problemas relatados estão dificuldades de visibilidade nos setores H, R e Porto, distribuição dos assentos e falta de abastecimento de água em determinados pontos do autódromo.
As queixas envolveram diferentes aspectos da experiência dos espectadores. Na arquibancada H, assim como nos setores R e Porto, torcedores relataram que grades instaladas à frente das arquibancadas prejudicavam a visão da pista - principalmente para os que foram 'contemplados' com assentos nas primeiras fileiras.
A situação gerou insatisfação entre pessoas que compraram ingressos esperando acompanhar as atividades do fim de semana sem obstáculos no campo de visão. O Motorsport.com Brasil recebeu uma série de reclamações vindas de torcedores que adquiriram suas entradas de maneira antecipada e se organizaram para chegar cedo no autódromo e ter uma visão 'privilegiada' dos carros.
Outro ponto levantado pelo público foi a alteração na marcação dos assentos. Segundo os relatos recebidos, algumas cadeiras foram rebaixadas, o que também teria comprometido a visibilidade de quem acompanhava as atividades nas arquibancadas.
A distribuição dos lugares também se tornou motivo de reclamação. Em temporadas anteriores, os espectadores que chegavam mais cedo tinham a oportunidade de entrar antes e escolher posições melhores para acompanhar as sessões, regra que foi modificada para seguir determinações legais, segundo a organização do evento.
Espectadores relataram que precisaram respeitar os assentos indicados nos ingressos, embora não tivessem tido a possibilidade de escolher individualmente esses lugares no momento da compra.
A situação provocou questionamentos sobre a organização da ocupação das arquibancadas, especialmente para grupos que fizeram a compra juntos, mas tiveram que se sentar separados por conta da determinação aleatória do sistema.
Falta de água também gera reclamações
Além dos problemas relacionados às arquibancadas, o abastecimento de água foi outro motivo de insatisfação. Torcedores relataram que não houve reposição de água nos setores Porto e H durante o evento.
A questão chama a atenção por envolver um serviço básico - e obrigatório - para o público. Em um evento que reúne milhares de pessoas ao longo de vários dias, a disponibilidade de água é parte fundamental da estrutura oferecida aos espectadores.
As reclamações levantam questionamentos sobre a experiência do público em Interlagos, que vai além do espetáculo dentro da pista.
Posicionamento da organização
A organização do GP de São Paulo foi procurada para comentar as reclamações sobre as arquibancadas, a distribuição dos assentos e o abastecimento de água nos setores H e Porto e comunicou:
"Em virtude de problemas técnicos na rede do GP São Paulo, o fornecimento de água para o público do autódromo teve interrupções no dia de hoje. Ressaltamos que a ocorrência não tem relação com o fornecimento de água pela concessionária, que seguiu regular ao longo do dia. Lamentamos o ocorrido e pedimos desculpas ao nosso público. A Organização está trabalhando para solucionar o problema e normalizar o fornecimento".
Sobre a distribuição dos assentos, foi dito que a organização cumpriu exigências legais e está de acordo com o email de confirmação que chegou para todos os torcedores.
"Alguns setores passaram a contar com assentos numerados para o GP de São Paulo de F1 2026. E, a partir do próximo ano, para cumprir uma exigência legal, todas as arquibancadas também terão assentos marcados. No email de confirmação da compra do ingresso constam as informações do bloco, fileira e o assento".
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