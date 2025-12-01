Todas as categorias

Fórmula 1 GP de Abu Dhabi

GP do Abu Dhabi de F1: Confira horários e como assistir à grande final da temporada 2025, com F2

Principal categoria do automobilismo mundial encerra neste fim de semana a temporada 2025, com Norris, Verstappen e Piastri ainda vivos na briga pelo título

Redação Motorsport.com
Editado:
Alex Albon, Williams FW46

Chegou a hora! A Fórmula 1 encerra a temporada 2025 neste fim de semana com o GP de Abu Dhabi, momento de coroar o grande campeão do ano.

Leia também:

Pela primeira vez desde 2021, a Fórmula 1 chega à última etapa do ano com a briga pelo título ainda aberta. E, desde 2010, não tínhamos um campeonato com mais de dois candidatos (quatro naquela ocasião).

Lando Norris chega na liderança do campeonato com 408 pontos, contra 396 de Max Verstappen e 392 de Oscar Piastri. Com 25 tentos em jogo na última etapa do ano, o britânico precisa subir ao pódio para não depender dos resultados dos outros para levar seu primeiro título.

George Russell é o quarto com 309, enquanto Charles Leclerc fecha o top 5 com 230. Já Gabriel Bortoleto segue em 19º com 19 pontos.

A Fórmula 2 chega à última etapa do ano com tudo definido. Leonardo Fornaroli é o campeão com 211 pontos, enquanto a briga pelo vice segue em aberto. Jak Crawford e Richard Vershoor estão empatados com 170, à frente de Luke Browning (162) e Alex Dunne (149).

Confira abaixo a programação do GP de Abu Dhabi, 24ª e última rodada da temporada 2025 da F1 e que contará com etapa da Fórmula 2. Veja também a agenda dos programas ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube:

Confira a programação do GP de Abu Dhabi de F1: 

Fórmula 1

 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 1 Sexta-feira 06h30 Bandsports / F1TV Pro
Treino Livre 2 Sexta-feira 10h00 Bandsports / F1TV Pro
Treino Livre 3 Sábado 07h30 Bandsports / F1TV Pro
Classificação Sábado 11h00 Band / Bandsports / F1TV Pro
Corrida Domingo 10h00 Band / F1TV Pro
       
Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre Sexta-feira 04h05 Bandsports / F1TV Pro
Classificação Sexta-feira 08h00 Bandsports / F1TV Pro
Corrida 1 Sábado 09h15 Bandsports / F1TV Pro
Corrida 2 Domingo 06h15 Bandsports / F1TV Pro

 

      

Programas no YouTube do Motorsport.com

 Dia Horário  
DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 12h  
SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2  
Q4 Sábado Após a Classificação  
PÓDIO Domingo Após a Corrida  
RETA FINAL Segunda-feira 18h45  

Bortoleto CONTESTADO e as REAIS chances de NORRIS, VERSTAPPEN e PIASTRI | Apple TV no lugar da GLOBO?

Ouça versão áudio do Podcast:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

