Chegou a hora! A Fórmula 1 encerra a temporada 2025 neste fim de semana com o GP de Abu Dhabi, momento de coroar o grande campeão do ano.

Pela primeira vez desde 2021, a Fórmula 1 chega à última etapa do ano com a briga pelo título ainda aberta. E, desde 2010, não tínhamos um campeonato com mais de dois candidatos (quatro naquela ocasião).

Lando Norris chega na liderança do campeonato com 408 pontos, contra 396 de Max Verstappen e 392 de Oscar Piastri. Com 25 tentos em jogo na última etapa do ano, o britânico precisa subir ao pódio para não depender dos resultados dos outros para levar seu primeiro título.

George Russell é o quarto com 309, enquanto Charles Leclerc fecha o top 5 com 230. Já Gabriel Bortoleto segue em 19º com 19 pontos.

A Fórmula 2 chega à última etapa do ano com tudo definido. Leonardo Fornaroli é o campeão com 211 pontos, enquanto a briga pelo vice segue em aberto. Jak Crawford e Richard Vershoor estão empatados com 170, à frente de Luke Browning (162) e Alex Dunne (149).

Confira abaixo a programação do GP de Abu Dhabi, 24ª e última rodada da temporada 2025 da F1 e que contará com etapa da Fórmula 2. Veja também a agenda dos programas ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube:

Confira a programação do GP de Abu Dhabi de F1:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 06h30 Bandsports / F1TV Pro Treino Livre 2 Sexta-feira 10h00 Bandsports / F1TV Pro Treino Livre 3 Sábado 07h30 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sábado 11h00 Band / Bandsports / F1TV Pro Corrida Domingo 10h00 Band / F1TV Pro Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 04h05 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sexta-feira 08h00 Bandsports / F1TV Pro Corrida 1 Sábado 09h15 Bandsports / F1TV Pro Corrida 2 Domingo 06h15 Bandsports / F1TV Pro Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 12h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a Classificação PÓDIO Domingo Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 18h45

