GP do Azerbaijão de F1: Confira horários e como assistir à etapa de Baku, com Bortoleto e F2 com Câmara
Etapa nas ruas da capital azeri é a 15ª da temporada 2026 e corrida acontece no sábado (26); F2 tem final de semana decisivo com duas provas principais
Foto de: Ozan Kose / AFP via Getty Images
A Fórmula 1 segue na Europa, mas com um planejamento incomum para esse final de semana do GP do Azerbaijão: a ação no traçado de rua de Baku começa na quinta-feira (24), com os treinos livres, seguido pela classificação na sexta-feira (25) e a corrida na manhã de sábado (26). Além do Campeonato Mundial, a Fórmula 2 também corre no Azerbaijão, em uma etapa com uma sprint e duas provas principais.
Andrea Kimi Antonelli chega a mais um fim de semana líder do campeonato e com ampla vantagem - o italiano tem 81 pontos de vantagem sobre George Russell e conquistou a oitava vitória no GP da Espanha.
Gabriel Bortoleto, brasileiro da Audi, terminou em 13º no novo circuito de Madri e permanece na 14ª colocação do campeonato, com 10 pontos.
O GP do Azerbaijão de 2026 será a oitava edição da prova, mas a nona vez que o circuito de rua de Baku aparece no calendário da F1. Todas as sessões serão transmitidas no SporTV3, além da F1 TV.
A etapa da F2 em Baku, com formato especial de três provas, promete ser decisiva para a disputa do título, com o brasileiro Rafael Câmara em segundo e apenas sete pontos atrás de Nikola Tsolov, atual líder do campeonato.
Confira a programação do GP da Espanha de F1:
|
Fórmula 1
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Quinta-feira
|05h30
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Treino Livre 2
|Quinta-feira
|09h00
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Treino Livre 3
|Sexta-feira
|05h30
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Classificação
|Sexta-feira
|09h00
|
SporTV / Globoplay / F1TV Pro
* React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube
|Corrida
|Sábado
|08h00
|
SporTV / Globoplay / F1TV Pro
* React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube
|Fórmula 2
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre
|Quinta-feira
|03h00
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Classificação 1
|Quinta-feira
|07h00
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Classificação 2
|Quinta-feira
|07h30
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Corrida Sprint
|Sexta-feira
|01h15
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Corrida 1
|Sexta-feira
|07h15
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Corrida 2
|Sábado
|04h00
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|
Programas no YouTube do Motorsport.com
|Dia
|Horário
|DIRETO DO PADDOCK
|Quarta-feira
|14h00
|SEXTA-LIVRE
|Quinta-feira
|Após o TL2
|Q4
|Sexta-feira
|Após a Classificação
|PÓDIO
|Sábado
|Após a Corrida
|RETA FINAL
|Segunda-feira
|19h00
MADRI é a PIOR pista da F1? Quais MERECEM ficar? Contas para ANTONELLI e Bortoleto | FELIPE MOTTA
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