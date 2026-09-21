A Fórmula 1 segue na Europa, mas com um planejamento incomum para esse final de semana do GP do Azerbaijão: a ação no traçado de rua de Baku começa na quinta-feira (24), com os treinos livres, seguido pela classificação na sexta-feira (25) e a corrida na manhã de sábado (26). Além do Campeonato Mundial, a Fórmula 2 também corre no Azerbaijão, em uma etapa com uma sprint e duas provas principais.

Andrea Kimi Antonelli chega a mais um fim de semana líder do campeonato e com ampla vantagem - o italiano tem 81 pontos de vantagem sobre George Russell e conquistou a oitava vitória no GP da Espanha.

Gabriel Bortoleto, brasileiro da Audi, terminou em 13º no novo circuito de Madri e permanece na 14ª colocação do campeonato, com 10 pontos.

O GP do Azerbaijão de 2026 será a oitava edição da prova, mas a nona vez que o circuito de rua de Baku aparece no calendário da F1. Todas as sessões serão transmitidas no SporTV3, além da F1 TV.

A etapa da F2 em Baku, com formato especial de três provas, promete ser decisiva para a disputa do título, com o brasileiro Rafael Câmara em segundo e apenas sete pontos atrás de Nikola Tsolov, atual líder do campeonato.

Confira a programação do GP da Espanha de F1:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Quinta-feira 05h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Treino Livre 2 Quinta-feira 09h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Treino Livre 3 Sexta-feira 05h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Classificação Sexta-feira 09h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro * React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube Corrida Sábado 08h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro * React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Quinta-feira 03h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Classificação 1 Quinta-feira 07h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Classificação 2 Quinta-feira 07h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Corrida Sprint Sexta-feira 01h15 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Corrida 1 Sexta-feira 07h15 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Corrida 2 Sábado 04h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário DIRETO DO PADDOCK Quarta-feira 14h00 SEXTA-LIVRE Quinta-feira Após o TL2 Q4 Sexta-feira Após a Classificação PÓDIO Sábado Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h00

MADRI é a PIOR pista da F1? Quais MERECEM ficar? Contas para ANTONELLI e Bortoleto | FELIPE MOTTA

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