GP do Azerbaijão de F1: Confira horários e como assistir à etapa de Baku, com F2
Principal categoria do automobilismo mundial encerra neste fim de semana a perna europeia do calendário, antes de sua viagem pela Ásia e pelas Américas
A Fórmula 1 volta a acelerar neste fim de semana, encerrando a parte europeia da temporada 2025 com o GP do Azerbaijão, 17ª de 24 etapas previstas para este ano.
Em Baku, a grande história do fim de semana será certamente o próximo capítulo da briga interna da McLaren pelo título. A equipe de Woking, que pode inclusive levantar o título de construtores neste fim de semana, saiu fragilizada de Monza após uma ordem interna dada durante a corrida para Oscar Piastri, para que trocasse de posição com Lando Norris. A decisão foi duramente criticada no paddock.
Olhando para o Mundial de Pilotos, Piastri segue na liderança com 324 pontos, contra 293 de Norris. Vencedor em Monza, Max Verstappen subiu para 230, enquanto George Russell tem 194 e Charles Leclerc fecha o top 5 com 163.
Já a Fórmula 2 realiza neste fim de semana a 12ª e antepenúltima etapa da temporada 2025. Com uma vitória na sprint de Monza, Leonardo Fornaroli chega a Baku mais tranquilo no campeonato. O italiano tem 174 pontos contra 153 de Luke Browning. Richard Verschoor é o terceiro com 144, enquanto Jak Crawford (137) e Alex Dunne (124) fecham o top 5.
Confira a programação do GP da Itália, 17ª etapa da temporada 2025 e que contará com a presença da etapa da Fórmula 2, e a agenda dos programas ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube.
Confira a programação do GP do Azerbaijão de F1:
|
Fórmula 1
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|05h30
|Bandsports / F1TV Pro
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|09h00
|Bandsports / F1TV Pro
|Treino Livre 3
|Sábado
|05h30
|Bandsports / F1TV Pro
|Classificação
|Sábado
|09h00
|Band / Bandsports / F1TV Pro
|Corrida
|Domingo
|08h00
|Band / F1TV Pro
|Fórmula 2
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre
|Sexta-feira
|03h00
|Bandsports / F1TV Pro
|Classificação
|Sexta-feira
|07h00
|Bandsports / F1TV Pro
|Corrida 1
|Sábado
|07h15
|Bandsports / F1TV Pro
|Corrida 2
|Domingo
|04h00
|Bandsports / F1TV Pro
|
|
Programas no YouTube do Motorsport.com
|Dia
|Horário
|DIRETO DO PADDOCK
|Quinta-feira
|15h
|SEXTA-LIVRE
|Sexta-feira
|Após o TL2
|Q4
|Sábado
|Após a Classificação
|PÓDIO
|Domingo
|Após a Corrida
|RETA FINAL
|Segunda-feira
|18h45
