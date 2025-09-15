A Fórmula 1 volta a acelerar neste fim de semana, encerrando a parte europeia da temporada 2025 com o GP do Azerbaijão, 17ª de 24 etapas previstas para este ano.

Em Baku, a grande história do fim de semana será certamente o próximo capítulo da briga interna da McLaren pelo título. A equipe de Woking, que pode inclusive levantar o título de construtores neste fim de semana, saiu fragilizada de Monza após uma ordem interna dada durante a corrida para Oscar Piastri, para que trocasse de posição com Lando Norris. A decisão foi duramente criticada no paddock.

Olhando para o Mundial de Pilotos, Piastri segue na liderança com 324 pontos, contra 293 de Norris. Vencedor em Monza, Max Verstappen subiu para 230, enquanto George Russell tem 194 e Charles Leclerc fecha o top 5 com 163.

Já a Fórmula 2 realiza neste fim de semana a 12ª e antepenúltima etapa da temporada 2025. Com uma vitória na sprint de Monza, Leonardo Fornaroli chega a Baku mais tranquilo no campeonato. O italiano tem 174 pontos contra 153 de Luke Browning. Richard Verschoor é o terceiro com 144, enquanto Jak Crawford (137) e Alex Dunne (124) fecham o top 5.

Confira a programação do GP do Azerbaijão, 17ª etapa da temporada 2025 e que contará com a presença da etapa da Fórmula 2, e a agenda dos programas ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube.

Confira a programação do GP do Azerbaijão de F1:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 05h30 Bandsports / F1TV Pro Treino Livre 2 Sexta-feira 09h00 Bandsports / F1TV Pro Treino Livre 3 Sábado 05h30 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sábado 09h00 Band / Bandsports / F1TV Pro Corrida Domingo 08h00 Band / F1TV Pro Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 03h00 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sexta-feira 07h00 Bandsports / F1TV Pro Corrida 1 Sábado 07h15 Bandsports / F1TV Pro Corrida 2 Domingo 04h00 Bandsports / F1TV Pro Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 15h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a Classificação PÓDIO Domingo Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 18h45

