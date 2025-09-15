Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Fórmula 1 GP do Azerbaijão

GP do Azerbaijão de F1: Confira horários e como assistir à etapa de Baku, com F2

Principal categoria do automobilismo mundial encerra neste fim de semana a perna europeia do calendário, antes de sua viagem pela Ásia e pelas Américas

Redação Motorsport.com
Editado:
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

A Fórmula 1 volta a acelerar neste fim de semana, encerrando a parte europeia da temporada 2025 com o GP do Azerbaijão, 17ª de 24 etapas previstas para este ano.

Leia também:

Em Baku, a grande história do fim de semana será certamente o próximo capítulo da briga interna da McLaren pelo título. A equipe de Woking, que pode inclusive levantar o título de construtores neste fim de semana, saiu fragilizada de Monza após uma ordem interna dada durante a corrida para Oscar Piastri, para que trocasse de posição com Lando Norris. A decisão foi duramente criticada no paddock.

Olhando para o Mundial de Pilotos, Piastri segue na liderança com 324 pontos, contra 293 de Norris. Vencedor em Monza, Max Verstappen subiu para 230, enquanto George Russell tem 194 e Charles Leclerc fecha o top 5 com 163.

Já a Fórmula 2 realiza neste fim de semana a 12ª e antepenúltima etapa da temporada 2025. Com uma vitória na sprint de Monza, Leonardo Fornaroli chega a Baku mais tranquilo no campeonato. O italiano tem 174 pontos contra 153 de Luke Browning. Richard Verschoor é o terceiro com 144, enquanto Jak Crawford (137) e Alex Dunne (124) fecham o top 5.

Confira a programação do GP da Itália, 17ª etapa da temporada 2025 e que contará com a presença da etapa da Fórmula 2, e a agenda dos programas ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube.

Confira a programação do GP do Azerbaijão de F1: 

Fórmula 1

 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 1 Sexta-feira 05h30 Bandsports / F1TV Pro
Treino Livre 2 Sexta-feira 09h00 Bandsports / F1TV Pro
Treino Livre 3 Sábado 05h30 Bandsports / F1TV Pro
Classificação Sábado 09h00 Band / Bandsports / F1TV Pro
Corrida Domingo 08h00 Band / F1TV Pro
       
Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre Sexta-feira 03h00 Bandsports / F1TV Pro
Classificação Sexta-feira 07h00 Bandsports / F1TV Pro
Corrida 1 Sábado 07h15 Bandsports / F1TV Pro
Corrida 2 Domingo 04h00 Bandsports / F1TV Pro

 

      

Programas no YouTube do Motorsport.com

 Dia Horário  
DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 15h  
SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2  
Q4 Sábado Após a Classificação  
PÓDIO Domingo Após a Corrida  
RETA FINAL Segunda-feira 18h45  

McLAREN SE SABOTARÁ? BORTOLETO e MAX brilham. DRUGO NA ALPINE? Ferrari e RAFA CÂMARA! Tiago Mendonça

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

In this article
Redação Motorsport.com Fórmula 1
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Red Bull já definiu companheiro de Verstappen em 2026, diz site
Próximo artigo F1: Alpine define data limite para decidir futuro de Colapinto; saiba mais

Principais comentários
Mais de
Redação Motorsport.com
Chefe da Audi defende permanência dos motores híbridos na F1

Chefe da Audi defende permanência dos motores híbridos na F1

Fórmula 1
Chefe da Audi defende permanência dos motores híbridos na F1
Bortoleto "dá veredito" sobre mudança de Herta da Indy para a F2

Bortoleto "dá veredito" sobre mudança de Herta da Indy para a F2

Fórmula 1
Bortoleto "dá veredito" sobre mudança de Herta da Indy para a F2
Marc Márquez sai de Misano pronto para o match point no Japão; confira a classificação da MotoGP após o GP em Misano

Marc Márquez sai de Misano pronto para o match point no Japão; confira a classificação da MotoGP após o GP em Misano

MotoGP
GP de San Marino
Marc Márquez sai de Misano pronto para o match point no Japão; confira a classificação da MotoGP após o GP em Misano

Últimas notícias

F1: Alpine define data limite para decidir futuro de Colapinto; saiba mais

F1: Alpine define data limite para decidir futuro de Colapinto; saiba mais

F1 Fórmula 1
Pirelli Monza testing
F1: Alpine define data limite para decidir futuro de Colapinto; saiba mais
GP do Azerbaijão de F1: Confira horários e como assistir à etapa de Baku, com F2

GP do Azerbaijão de F1: Confira horários e como assistir à etapa de Baku, com F2

F1 Fórmula 1
GP do Azerbaijão
GP do Azerbaijão de F1: Confira horários e como assistir à etapa de Baku, com F2
Dudu Barrichello estreará na IMSA em Indianápolis

Dudu Barrichello estreará na IMSA em Indianápolis

IMSA IMSA
Dudu Barrichello estreará na IMSA em Indianápolis
F1: Red Bull já definiu companheiro de Verstappen em 2026, diz site

F1: Red Bull já definiu companheiro de Verstappen em 2026, diz site

F1 Fórmula 1
Pirelli Monza testing
F1: Red Bull já definiu companheiro de Verstappen em 2026, diz site

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros