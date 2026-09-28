GP do Bahrein na Malásia de F1: Confira horários e como assistir retorno de Sepang, com Bortoleto
Categoria volta a Sepang após nove anos, mas ‘travestido’ da rodada do Bahrein, prejudicada pelos conflitos no Irã
Foto de: Peter J Fox / Getty Images
A Fórmula 1 realiza no fim de semana a 16ª etapa de 2026, com o retorno da Malásia após nove anos, mas com uma roupagem diferente. Por conta dos conflitos no Irã, o GP do Bahrein não pôde ser realizado em Sakhir, mas a categoria ‘resolveu’ este problema, trazendo o circuito de Sepang novamente.
Confira a programação do GP do Bahrein de F1, na Malásia:
|
Fórmula 1
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|1h30
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|5h
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Treino Livre 3
|Sábado
|1h30
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Classificação
|Sábado
|4h
|
SporTV / Globoplay / F1TV Pro
* React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube
|Corrida
|Domingo
|4h
|
SporTV / Globoplay / F1TV Pro
* React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube
|
Programas no YouTube do Motorsport.com
|Dia
|Horário
|DIRETO DO PADDOCK
|Quinta-feira
|6h
|SEXTA-LIVRE
|Sexta-feira
|Após o TL2
|Q4
|Sábado
|Após a Classificação
|PÓDIO
|Domingo
|Após a Corrida
|RETA FINAL
|Segunda-feira
|19h
Andrea Kimi Antonelli viu a diferença para George Russell ser reduzida no Azerbaijão, 66 pontos, depois que o inglês levou a melhor, com o quinto lufar do italiano.
Quem teve um fim de semana difícil foi Gabriel Bortoleto, que foi 13º na pista, mas foi punido após Baku e fechou na 15ª posição, longe da zona de pontos.
O fim de semana da F1 na Malásia terá transmissão do sportv 3, sem TV aberta. O Motorsport.com segue com a cobertura tradicional.
MASSA e COLLET: Kimi FORA DE SÉRIE, Câmara e Bortoleto, LEWIS RENASCIDO, Russell EM PARAFUSO e STOCK
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