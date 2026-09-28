GP do Bahrein na Malásia de F1: Confira horários e como assistir retorno de Sepang, com Bortoleto

A Fórmula 1 realiza no fim de semana a 16ª etapa de 2026, com o retorno da Malásia após nove anos, mas com uma roupagem diferente. Por conta dos conflitos no Irã, o GP do Bahrein não pôde ser realizado em Sakhir, mas a categoria ‘resolveu’ este problema, trazendo o circuito de Sepang novamente.

Confira a programação do GP do Bahrein de F1, na Malásia:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 1h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Treino Livre 2 Sexta-feira 5h SporTV / Globoplay / F1TV Pro Treino Livre 3 Sábado 1h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Classificação Sábado 4h SporTV / Globoplay / F1TV Pro * React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube Corrida Domingo 4h SporTV / Globoplay / F1TV Pro * React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube

Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 6h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a Classificação PÓDIO Domingo Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h

Andrea Kimi Antonelli viu a diferença para George Russell ser reduzida no Azerbaijão, 66 pontos, depois que o inglês levou a melhor, com o quinto lufar do italiano.

Quem teve um fim de semana difícil foi Gabriel Bortoleto, que foi 13º na pista, mas foi punido após Baku e fechou na 15ª posição, longe da zona de pontos.

O fim de semana da F1 na Malásia terá transmissão do sportv 3, sem TV aberta. O Motorsport.com segue com a cobertura tradicional.

MASSA e COLLET: Kimi FORA DE SÉRIE, Câmara e Bortoleto, LEWIS RENASCIDO, Russell EM PARAFUSO e STOCK

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