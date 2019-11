Relembre os vencedores de todas as edições do GP do Brasil:

Galeria Lista 2018: Lewis Hamilton, Mercedes 1 / 47 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images 2017: Sebastian Vettel, Ferrari 2 / 47 Foto de: Sutton Motorsport Images 2016: Lewis Hamilton, Mercedes 3 / 47 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images 2015: Nico Rosberg, Mercedes 4 / 47 Foto de: XPB Images 2014: Nico Rosberg, Mercedes 5 / 47 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images 2013: Sebastian Vettel, Red Bull 6 / 47 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images 2012: Jenson Button, McLaren 7 / 47 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images 2011: Mark Webber, Red Bull 8 / 47 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images 2010: Sebastian Vettel, Red Bull 9 / 47 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images 2009: Mark Webber, Red Bull 10 / 47 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images 2008: Felipe Massa, Ferrari 11 / 47 Foto de: XPB Images 2007: Kimi Raikkonen, Ferrari 12 / 47 Foto de: XPB Images 2006: Felipe Massa, Ferrari 13 / 47 Foto de: Ferrari Media Center 2005: Juan Pablo Montoya, McLaren 14 / 47 Foto de: McLaren 2004: Juan Pablo Montoya, Williams 15 / 47 Foto de: Shell Motorsport 2003: Giancarlo Fisichella, Jornan 16 / 47 Foto de: Lorenzo Bellanca / Motorsport Images 2002: Michael Schumacher, Ferrari 17 / 47 Foto de: BMW AG 2001: David Coulthard, McLaren 18 / 47 Foto de: Sergio Sanderson 2000: Michael Schumacher, Ferrari 19 / 47 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images 1999: Mika Hakkinen, McLaren 20 / 47 Foto de: Sutton Motorsport Images 1998: Mika Hakkinen, McLaren 21 / 47 Foto de: LAT Images 1997: Jacques Villeneuve, Williams 22 / 47 Foto de: LAT Images 1996: Damon Hill, Williams 23 / 47 Foto de: LAT Images 1995: Michael Schumacher, Benetton 24 / 47 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch 1994: Michael Schumacher, Benetton 25 / 47 Foto de: LAT Images 1993: Ayrton Senna, McLaren 26 / 47 Foto de: Sutton Motorsport Images 1992: Nigel Mansell, Williams 27 / 47 Foto de: LAT Images 1991: Ayrton Senna, McLaren 28 / 47 Foto de: Sutton Motorsport Images 1990: Alain Prost, Ferrari 29 / 47 Foto de: Sutton Motorsport Images 1989: Nigel Mansell, Ferrari - (Jacarepaguá) 30 / 47 Foto de: Sutton Motorsport Images 1988: Alain Prost, McLaren - (Jacarepaguá) 31 / 47 Foto de: Sutton Motorsport Images 1987: Alain Prost, McLaren - (Jacarepaguá) 32 / 47 Foto de: LAT Images 1986: Nelson Piquet, Williams - (Jacarepaguá) 33 / 47 Foto de: Sutton Motorsport Images 1985: Alain Prost, McLaren - (Jacarepaguá) 34 / 47 Foto de: Sutton Motorsport Images 1984: Alain Prost, McLaren - (Jacarepaguá) 35 / 47 Foto de: Sutton Motorsport Images 1983: Nelson Piquet, Brabham - (Jacarepaguá) 36 / 47 Foto de: LAT Images 1982: Alain Prost, Renault - (Jacarepaguá) 37 / 47 Foto de: Sutton Motorsport Images 1981: Carlos Reutemann, Williams - (Jacarepaguá) 38 / 47 Foto de: LAT Images 1980: Rene Arnoux, Renault 39 / 47 Foto de: LAT Images 1979: Jacques Laffite, Ligier 40 / 47 Foto de: LAT Images 1978: Carlos Reutemann, Ferrari - (Jacarepaguá) 41 / 47 Foto de: LAT Images 1977: Carlos Reutemann, Ferrari 42 / 47 Foto de: LAT Images 1976: Niki Lauda, Ferrari 43 / 47 Foto de: Sutton Motorsport Images 1975: Carlos Pace, Brabham 44 / 47 Foto de: LAT Images 1974: Emerson Fittipaldi, McLaren 45 / 47 Foto de: LAT Images 1973: Emerson Fittipaldi, Lotus 46 / 47 Foto de: David Phipps 1972: Emerson Fittipaldi, Lotus - (Corrida não oficial da F1 em Interlagos) 47 / 47 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch