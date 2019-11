Vettel explica acidente com Leclerc no GP do Brasil de Fórmula 1

Nas voltas finais do GP do Brasil de Fórmula 1, Sebastian Vettel e Charles Leclerc se tocaram no final da reta oposta, enquanto disputavam a quarta posição da prova, e ambos acabaram abandonando a corrida, Vettel com um pneu furado e Leclerc com a suspensão quebrada.

Pouco depois de descer de seu carro, Vettel deu sua versão do incidente, resultado de uma tentativa de dar o troco em Leclerc, que havia acabado de tomar a quarta posição do alemão e lamentou o duplo abandono da Ferrari.

“Eu não tinha muito espaço à direita e, obviamente, tive uma saída melhor na curva 3 e tentei passar, é isso. Bem, é uma pena que a equipe obviamente não tenha terminado a corrida, isso tem prioridade”.

