Após uma pausa, a Fórmula 1 volta a acelerar neste fim de semana, voltando ao continente americano para mais uma edição do GP do Canadá, 10ª etapa da temporada 2025.

A F1 volta à ação após uma rodada tripla movimentada em solo europeu, com os GPs da Emilia Romagna, Mônaco e Espanha trazendo grandes polêmicas, que podem impactar a continuidade do campeonato.

Em Montreal, a grande história do fim de semana, para além da briga pelo título, é a possível suspensão de Max Verstappen. O tetracampeão chega a esta etapa a apenas um ponto de atingir o limite de 12 na superlicença, o que o tiraria automaticamente da prova seguinte. Os primeiros pontos de Verstappen caducam apenas após o GP da Áustria, então o holandês terá que manter a cautela nas próximas duas provas.

Olhando para o campeonato, Oscar Piastri segue na liderança do Mundial após vencer na Espanha. O australiano tem 186 pontos, 10 a mais que o companheiro de McLaren, Lando Norris. Com a continuidade da briga pelo título em xeque, Verstappen é o terceiro, com 137. George Russell é o quarto, com 111, enquanto Charles Leclerc fecha o top 5 com 94.

Já a F1 Academy realiza neste fim de semana a quarta de sete etapas da temporada 2025. A passagem pelo Canadá será expandida, com a categoria realizando a corrida de Miami que foi cancelada por conta das fortes chuvas. Com isso, o fim de semana contará com três corridas.

Na classificação, Maya Weug lidera, mas com vantagem mínima para Doriane Pin: 64 x 63. Chloe Chambers é a terceira, com 55. Alisha Palmowski é a quarta com 44, enquanto Alba Larsen completa o top 5, com 28. Representantes brasileiras no grid, Rafaela Ferreira é a 10º colocada com 9, enquanto Aurelia Nobels vem na sequência, em 11º, com 3.

Confira a programação do GP do Canadá, 10ª etapa da temporada 2025 e que contará com a presença da etapa da F1 Academy, e a agenda dos programas ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube.

Confira a programação do GP do Canadá de F1:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 14h30 Bandsports / F1TV Pro Treino Livre 2 Sexta-feira 18h00 Bandsports / F1TV Pro Treino Livre 3 Sábado 13h30 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sábado 17h00 Band / Bandsports / F1TV Pro Corrida Domingo 15h00 Band / F1TV Pro F1 Academy Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 12h05 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sexta-feira 19h30 Bandsports / F1TV Pro Corrida 1 Sábado 10h15 Bandsports / F1TV Pro Corrida 2 Sábado 15h50 Bandsports / F1TV Pro Corrida 3 Domingo 11h55 Bandsports / F1TV Pro Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 17h DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 15h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a Classificação PÓDIO Domingo Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 18h45

