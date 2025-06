GP do Canadá estende contrato com a F1 até 2035

A Fórmula 1 anunciou que assinou um novo contrato com os promotores do GP do Canadá, estendendo a permanência a corrida de Montreal no calendário até 2035.

O contrato anterior do evento no Circuito Gilles Villeneuve ia até 2031, mas após discussões, o acordo foi prorrogado por mais seis anos. A renovação também inclui uma extensão do contrato de direitos de mídia da Bell Media.

"No momento em que a F1 comemora seu 75º aniversário, é apropriado que tenhamos anunciado uma extensão com o GP do Canadá, uma corrida que tem uma história incrível em nosso esporte e tem o nome de uma verdadeira lenda, Gilles Villeneuve", disse o chefe da F1, Stefano Domenicali.

"Montreal é uma cidade incrível, cheia de energia e fãs apaixonados, e tenho o prazer de confirmar que continuaremos a correr aqui até a temporada de 2035 e que nosso acordo de direitos de mídia com a Bell Media também será estendido a longo prazo".

"Gostaria de agradecer ao promotor, o Octane Racing Group, por seus esforços contínuos para melhorar esse local icônico nos últimos anos, e a todas as partes interessadas políticas locais, regionais e nacionais que trabalharam em conjunto para tornar esse evento o que ele é hoje".

"Também gostaria de agradecer aos nossos incríveis fãs canadenses. Estou ansioso para criar mais momentos inesquecíveis em Montreal com vocês nos próximos 10 anos".

O chefe da corrida, Jean-Philippe Paradis, acrescentou: "Estamos incrivelmente orgulhosos de confirmar que o GP do Canadá de F1 continuará sua parada anual em Montreal por mais uma década, até 2035".

Stefano Domenicali, CEO do Formula One Group Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

"Esse acordo renovado reflete o status icônico da nossa corrida, com sua rica herança, seu cenário único em uma cidade onde a F1 toma conta do centro e seu lugar no cenário global".

"Estamos entusiasmados em oferecer aos fãs, às comunidades e ao mundo mais 10 anos de corridas de classe mundial, enquanto trabalhamos para construir o melhor GP da categoria, que mostre o Canadá, Quebec e Montreal em sua melhor forma".

Nos últimos meses, Montreal concordou em mudar sua data tradicional de junho para a segunda quinzena de maio, para que a F1 pudesse atingir seu objetivo de longa data de aproximá-la do GP de Miami.

O evento na Ile Notre-Dame de Montreal, de difícil acesso, também sofreu pressão para resolver alguns de seus pontos fracos operacionais, com Paradis assumindo o lugar do promotor de longa data François Dumontier após a edição do ano passado.

Em entrevista à agência de notícias canadense CBC, Paradis disse que há um plano de três anos para melhorar o evento, que começou em 2025 com a expansão das áreas de hospitalidade para as equipes e a adição de uma via de acesso sobre a Victoria Bridge para aliviar o congestionamento do tráfego.

"Havia algo que as pessoas queriam que fosse diferente. Queremos levar o Canadá a um GP de primeira linha", disse ele. "Há um caminho para chegarmos lá, e queríamos mostrar que há alguma melhoria".

