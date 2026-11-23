GP do Catar de F1: Confira horários e como assistir à etapa de Losail, com Bortoleto e Câmara
Principal categoria do automobilismo mundial chega à penúltima etapa da temporada 2026
A Fórmula 1 segue acelerando e, neste fim de semana, a principal categoria do automobilismo mundial retorna ao Oriente Médio para o GP do Catar, penúltima etapa da temporada 2026.
Confira a programação do GP do Catar de F1:
|
Fórmula 1
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|10h30
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|14h00
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Treino Livre 3
|Sábado
|11h30
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Classificação
|Sábado
|15h00
|
SporTV / Globoplay / F1TV Pro
* React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube
|Corrida
|Domingo
|13h00
|
Globo / SporTV / Globoplay / F1TV Pro
* React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube
|Fórmula 2
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre
|Sexta-feira
|08h00
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Classificação
|Sexta-feira
|12h00
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Corrida 1
|Sábado
|13h15
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Corrida 2
|Domingo
|09h00
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|
Programas no YouTube do Motorsport.com
|Dia
|Horário
|DIRETO DO PADDOCK
|Quinta-feira
|16h
|SEXTA-LIVRE
|Sexta-feira
|Após o TL2
|Q4
|Sábado
|Após a Classificação
|PÓDIO
|Domingo
|Após a Corrida
|RETA FINAL
|Segunda-feira
|19h00
Andrea Kimi Antonelli já é o campeão, com 402 pontos, contra 304 de Max Verstappen em segundo. Ainda vivos na briga pelo vice, Lewis Hamilton tem 267, George Russell e Lando Norris tem 264 cada e Charles Leclerc tem 250.
Gabriel Bortoleto é o 14º colocado, com 14 pontos, enquanto Rafa Câmara, que completará a temporada 2026 na F1, segue em busca de seus primeiros tentos na categoria.
Sem Câmara no grid, a F2 realiza a penúltima etapa da temporada 2026. O brasileiro está na liderança com 207 pontos contra 200 de Nikola Tsolov. Ainda vivos na briga pelo título, Alex Dunne tem 189, Gabriele Mini 163, Dino Beganovic 137 e Noel León 133.
MAIS EXPERIÊNCIA para Rafa, ‘VOLTA’ de Bortoleto, BRIGA pelo vice e cia: a RODADA TRIPLA FINAL da F1
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