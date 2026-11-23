A Fórmula 1 segue acelerando e, neste fim de semana, a principal categoria do automobilismo mundial retorna ao Oriente Médio para o GP do Catar, penúltima etapa da temporada 2026.

Confira a programação do GP do Catar de F1:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 10h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Treino Livre 2 Sexta-feira 14h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Treino Livre 3 Sábado 11h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Classificação Sábado 15h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro * React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube Corrida Domingo 13h00 Globo / SporTV / Globoplay / F1TV Pro * React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 08h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Classificação Sexta-feira 12h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Corrida 1 Sábado 13h15 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Corrida 2 Domingo 09h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 16h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a Classificação PÓDIO Domingo Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h00

Andrea Kimi Antonelli já é o campeão, com 402 pontos, contra 304 de Max Verstappen em segundo. Ainda vivos na briga pelo vice, Lewis Hamilton tem 267, George Russell e Lando Norris tem 264 cada e Charles Leclerc tem 250.

Gabriel Bortoleto é o 14º colocado, com 14 pontos, enquanto Rafa Câmara, que completará a temporada 2026 na F1, segue em busca de seus primeiros tentos na categoria.

Sem Câmara no grid, a F2 realiza a penúltima etapa da temporada 2026. O brasileiro está na liderança com 207 pontos contra 200 de Nikola Tsolov. Ainda vivos na briga pelo título, Alex Dunne tem 189, Gabriele Mini 163, Dino Beganovic 137 e Noel León 133.

MAIS EXPERIÊNCIA para Rafa, ‘VOLTA’ de Bortoleto, BRIGA pelo vice e cia: a RODADA TRIPLA FINAL da F1

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