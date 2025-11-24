Todas as categorias

Fórmula 1 GP do Catar

GP do Catar de F1: Confira horários e como assistir à etapa de Losail, com corrida sprint e F2

Principal categoria do automobilismo mundial retorna ao Oriente Médio para a penúltima etapa da temporada 2025

Redação Motorsport.com
Editado:
George Russell, Mercedes F1 W15, leads Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Oscar Piastri, McLaren MCL38, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, and Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

A Fórmula 1 segue acelerando e, neste fim de semana, a principal categoria do automobilismo mundial troca o continente americano pelo Oriente Médio para a reta final do campeonato. O Circuito de Losail recebe mais uma edição do GP do Catar, penúltima etapa da temporada 2025 e última corrida sprint do ano.

Leia também:

Mesmo com a desclassificação dupla em Las Vegas, a McLaren chega a Losail em condições de fechar o título de pilotos a favor de Lando Norris neste fim de semana. O britânico tem 390 pontos contra 366 de Oscar Piastri e Max Verstappen. Para que isso aconteça, a diferença dele para os rivais, que é atualmente de 24 tentos, precisa subir para pelo menos 26 ao final da prova do domingo.

Com 294 pontos, George Russell é o quarto, enquanto Charles Leclerc fecha o top 5 com 226. Já o brasileiro Gabriel Bortoleto segue em 19º no Mundial, com 19 tentos.

Já a Fórmula 2 volta à ação após uma pausa de mais de dois meses, retornando com a penúltima etapa da temporada 2025. Leonardo Fornaroli chega ainda na liderança do campeonato com 188 pontos, contra 169 de Jak Crawford, 161 de Luke Browning, 151 de Richard Verschoor e 130 de Alex Dunne no top 5. Além deles, apenas Pepe Martí segue vivo na briga pelo título, tendo 112 com 78 pontos em jogo nos dois últimos finais de semana.

Confira a programação do GP do Catar, 23ª etapa da temporada 2025, e a agenda dos programas ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube.

Confira a programação do GP do Catar de F1: 

Fórmula 1

 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre Sexta-feira 10h30 Bandsports / F1TV Pro
Classificação Sprint Sexta-feira 14h30 Bandsports / F1TV Pro
Corrida Sprint Sábado 11h00 Bandsports / F1TV Pro
Classificação Sábado 15h00 Band / Bandsports / F1TV Pro
Corrida Domingo 13h00 Band / F1TV Pro
       
Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre Sexta-feira 08h05 Bandsports / F1TV Pro
Classificação Sexta-feira 13h10 Bandsports / F1TV Pro
Corrida Sprint Sábado 13h20 Bandsports / F1TV Pro
Corrida Principal Domingo 09h00 Bandsports / F1TV Pro
       

Programas no YouTube do Motorsport.com

 Dia Horário  
DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 16h  
SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após a Classificação Sprint  
PÓDIO SPRINT Sábado Após a Corrida Sprint  
Q4 Sábado Após a Classificação  
PÓDIO Domingo Após a Corrida  
RETA FINAL Segunda-feira 19h  

NORRIS e Piastri DESCLASSIFICADOS de VEGAS! MAX fica a 24 pontos da ponta

Podcast #361: DERRETIMENTO de PIASTRI, BORTOLETO no Brasil, BRIGA de novatos e nova REALIDADE da INDY! CAIO COLLET

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Marko admite que Red Bull tinha "contrato pronto" para Norris; entenda

Redação Motorsport.com
