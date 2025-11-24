GP do Catar de F1: Confira horários e como assistir à etapa de Losail, com corrida sprint e F2
Principal categoria do automobilismo mundial retorna ao Oriente Médio para a penúltima etapa da temporada 2025
A Fórmula 1 segue acelerando e, neste fim de semana, a principal categoria do automobilismo mundial troca o continente americano pelo Oriente Médio para a reta final do campeonato. O Circuito de Losail recebe mais uma edição do GP do Catar, penúltima etapa da temporada 2025 e última corrida sprint do ano.
Mesmo com a desclassificação dupla em Las Vegas, a McLaren chega a Losail em condições de fechar o título de pilotos a favor de Lando Norris neste fim de semana. O britânico tem 390 pontos contra 366 de Oscar Piastri e Max Verstappen. Para que isso aconteça, a diferença dele para os rivais, que é atualmente de 24 tentos, precisa subir para pelo menos 26 ao final da prova do domingo.
Com 294 pontos, George Russell é o quarto, enquanto Charles Leclerc fecha o top 5 com 226. Já o brasileiro Gabriel Bortoleto segue em 19º no Mundial, com 19 tentos.
Já a Fórmula 2 volta à ação após uma pausa de mais de dois meses, retornando com a penúltima etapa da temporada 2025. Leonardo Fornaroli chega ainda na liderança do campeonato com 188 pontos, contra 169 de Jak Crawford, 161 de Luke Browning, 151 de Richard Verschoor e 130 de Alex Dunne no top 5. Além deles, apenas Pepe Martí segue vivo na briga pelo título, tendo 112 com 78 pontos em jogo nos dois últimos finais de semana.
Confira a programação do GP do Catar, 23ª etapa da temporada 2025, e a agenda dos programas ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube.
Confira a programação do GP do Catar de F1:
|
Fórmula 1
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre
|Sexta-feira
|10h30
|Bandsports / F1TV Pro
|Classificação Sprint
|Sexta-feira
|14h30
|Bandsports / F1TV Pro
|Corrida Sprint
|Sábado
|11h00
|Bandsports / F1TV Pro
|Classificação
|Sábado
|15h00
|Band / Bandsports / F1TV Pro
|Corrida
|Domingo
|13h00
|Band / F1TV Pro
|Fórmula 2
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre
|Sexta-feira
|08h05
|Bandsports / F1TV Pro
|Classificação
|Sexta-feira
|13h10
|Bandsports / F1TV Pro
|Corrida Sprint
|Sábado
|13h20
|Bandsports / F1TV Pro
|Corrida Principal
|Domingo
|09h00
|Bandsports / F1TV Pro
|
Programas no YouTube do Motorsport.com
|Dia
|Horário
|DIRETO DO PADDOCK
|Quinta-feira
|16h
|SEXTA-LIVRE
|Sexta-feira
|Após a Classificação Sprint
|PÓDIO SPRINT
|Sábado
|Após a Corrida Sprint
|Q4
|Sábado
|Após a Classificação
|PÓDIO
|Domingo
|Após a Corrida
|RETA FINAL
|Segunda-feira
|19h
