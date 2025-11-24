A Fórmula 1 segue acelerando e, neste fim de semana, a principal categoria do automobilismo mundial troca o continente americano pelo Oriente Médio para a reta final do campeonato. O Circuito de Losail recebe mais uma edição do GP do Catar, penúltima etapa da temporada 2025 e última corrida sprint do ano.

Mesmo com a desclassificação dupla em Las Vegas, a McLaren chega a Losail em condições de fechar o título de pilotos a favor de Lando Norris neste fim de semana. O britânico tem 390 pontos contra 366 de Oscar Piastri e Max Verstappen. Para que isso aconteça, a diferença dele para os rivais, que é atualmente de 24 tentos, precisa subir para pelo menos 26 ao final da prova do domingo.

Com 294 pontos, George Russell é o quarto, enquanto Charles Leclerc fecha o top 5 com 226. Já o brasileiro Gabriel Bortoleto segue em 19º no Mundial, com 19 tentos.

Já a Fórmula 2 volta à ação após uma pausa de mais de dois meses, retornando com a penúltima etapa da temporada 2025. Leonardo Fornaroli chega ainda na liderança do campeonato com 188 pontos, contra 169 de Jak Crawford, 161 de Luke Browning, 151 de Richard Verschoor e 130 de Alex Dunne no top 5. Além deles, apenas Pepe Martí segue vivo na briga pelo título, tendo 112 com 78 pontos em jogo nos dois últimos finais de semana.

Confira a programação do GP do Catar, 23ª etapa da temporada 2025, e a agenda dos programas ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube.

Confira a programação do GP do Catar de F1:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 10h30 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sprint Sexta-feira 14h30 Bandsports / F1TV Pro Corrida Sprint Sábado 11h00 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sábado 15h00 Band / Bandsports / F1TV Pro Corrida Domingo 13h00 Band / F1TV Pro Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 08h05 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sexta-feira 13h10 Bandsports / F1TV Pro Corrida Sprint Sábado 13h20 Bandsports / F1TV Pro Corrida Principal Domingo 09h00 Bandsports / F1TV Pro Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 16h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após a Classificação Sprint PÓDIO SPRINT Sábado Após a Corrida Sprint Q4 Sábado Após a Classificação PÓDIO Domingo Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h

