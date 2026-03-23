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Principal categoria do automobilismo mundial disputa neste fim de semana a terceira etapa de 2026, a última antes da pausa de abril

Redação Motorsport.com
Publicado:
Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

Depois de uma semana sem corridas, a Fórmula 1 retorna às pistas nessa semana com o GP do Japão, disputado na tradicional pista de Suzuka e que será a última prova antes da pausa de abril, causada pelo cancelamento dos GPs do Bahrein e da Arábia Saudita devido ao conflito na região do Oriente Médio.

Leia também:

A Mercedes segue dominando o início de 2026, com vitória de Kimi Antonelli na corrida principal de Xangai e de George Russell na sprint.

O britânico segue na liderança do campeonato de pilotos, com 51 pontos, seguido do companheiro de equipe, com 47, e a dupla da Ferrari, Charles Leclerc (34) e Lewis Hamilton (33). Gabriel Bortoleto está em 14º na tabela, com dois pontos. 

Confira a programação do GP do Japão e a agenda dos programas ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube.

Confira a programação do GP do Japão de F1: 

Fórmula 1

 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 1 Quinta-feira 23h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Treino Livre 2 Sexta-feira 03h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Treino Livre 3 Sexta-feira 23h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Classificação Sábado 03h00 TV Globo / SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Corrida Domingo 02h00 TV Globo / SporTV / Globoplay / F1TV Pro
       

Programas no YouTube do Motorsport.com

 Dia Horário  
DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 06h  
SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o Quali Sprint  
PÓDIO SPRINT Sábado Após a Corrida Sprint  
Q4 Sábado Após a Classificação  
PÓDIO Domingo Após a Corrida  
RETA FINAL Segunda-feira 19h00  

PILOTOS na BRONCA com a F1? KIMI tem FÔLEGO para o TÍTULO? BORTOLETO, F2, TV e + | GIANLUCA PETECOF

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:

 

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