Depois de uma semana sem corridas, a Fórmula 1 retorna às pistas nessa semana com o GP do Japão, disputado na tradicional pista de Suzuka e que será a última prova antes da pausa de abril, causada pelo cancelamento dos GPs do Bahrein e da Arábia Saudita devido ao conflito na região do Oriente Médio.

A Mercedes segue dominando o início de 2026, com vitória de Kimi Antonelli na corrida principal de Xangai e de George Russell na sprint.

O britânico segue na liderança do campeonato de pilotos, com 51 pontos, seguido do companheiro de equipe, com 47, e a dupla da Ferrari, Charles Leclerc (34) e Lewis Hamilton (33). Gabriel Bortoleto está em 14º na tabela, com dois pontos.

Confira a programação do GP do Japão e a agenda dos programas ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube.

Confira a programação do GP do Japão de F1:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Quinta-feira 23h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Treino Livre 2 Sexta-feira 03h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Treino Livre 3 Sexta-feira 23h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Classificação Sábado 03h00 TV Globo / SporTV / Globoplay / F1TV Pro Corrida Domingo 02h00 TV Globo / SporTV / Globoplay / F1TV Pro Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 06h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o Quali Sprint PÓDIO SPRINT Sábado Após a Corrida Sprint Q4 Sábado Após a Classificação PÓDIO Domingo Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h00

PILOTOS na BRONCA com a F1? KIMI tem FÔLEGO para o TÍTULO? BORTOLETO, F2, TV e + | GIANLUCA PETECOF

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