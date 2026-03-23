GP do Japão de F1: Confira horários e como assistir à etapa de Suzuka, com Bortoleto
Principal categoria do automobilismo mundial disputa neste fim de semana a terceira etapa de 2026, a última antes da pausa de abril
Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images
Depois de uma semana sem corridas, a Fórmula 1 retorna às pistas nessa semana com o GP do Japão, disputado na tradicional pista de Suzuka e que será a última prova antes da pausa de abril, causada pelo cancelamento dos GPs do Bahrein e da Arábia Saudita devido ao conflito na região do Oriente Médio.
A Mercedes segue dominando o início de 2026, com vitória de Kimi Antonelli na corrida principal de Xangai e de George Russell na sprint.
O britânico segue na liderança do campeonato de pilotos, com 51 pontos, seguido do companheiro de equipe, com 47, e a dupla da Ferrari, Charles Leclerc (34) e Lewis Hamilton (33). Gabriel Bortoleto está em 14º na tabela, com dois pontos.
Confira a programação do GP do Japão e a agenda dos programas ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube.
Confira a programação do GP do Japão de F1:
|
Fórmula 1
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Quinta-feira
|23h30
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|03h00
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Treino Livre 3
|Sexta-feira
|23h30
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Classificação
|Sábado
|03h00
|TV Globo / SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Corrida
|Domingo
|02h00
|TV Globo / SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|
Programas no YouTube do Motorsport.com
|Dia
|Horário
|DIRETO DO PADDOCK
|Quinta-feira
|06h
|SEXTA-LIVRE
|Sexta-feira
|Após o Quali Sprint
|PÓDIO SPRINT
|Sábado
|Após a Corrida Sprint
|Q4
|Sábado
|Após a Classificação
|PÓDIO
|Domingo
|Após a Corrida
|RETA FINAL
|Segunda-feira
|19h00
PILOTOS na BRONCA com a F1? KIMI tem FÔLEGO para o TÍTULO? BORTOLETO, F2, TV e + | GIANLUCA PETECOF
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