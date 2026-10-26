GP do México de F1: Confira horários e como assistir à etapa, com Bortoleto
Principal categoria do automobilismo mundial entra na reta final da temporada 2026, com a segunda etapa da rodada tripla do continente americano
F1 Grand Prix of Mexico board
Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
A Fórmula 1 segue acelerando e, neste fim de semana, a principal categoria do automobilismo mundial segue em sua rodada tripla do continente americano, visando o Autódromo Hermanos Rodríguez para mais uma edição do GP do México.
Confira a programação do GP do México de F1:
|
Fórmula 1
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|15h30
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|19h00
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Treino Livre 3
|Sábado
|14h30
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Classificação
|Sábado
|18h00
|
SporTV / Globoplay / F1TV Pro
* React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube
|Corrida
|Domingo
|17h00
|
SporTV / Globoplay / F1TV Pro
* React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube
|
Programas no YouTube do Motorsport.com
|Dia
|Horário
|DIRETO DO PADDOCK
|Quinta-feira
|19h (AO VIVO)
|SEXTA-LIVRE
|Sexta-feira
|Após o TL2 (AO VIVO)
|Q4
|Sábado
|Após a Classificação (AO VIVO)
|PÓDIO
|Domingo
|Após a Corrida (AO VIVO)
|RETA FINAL
|Segunda-feira
|19h00 (AO VIVO)
Andrea Kimi Antonelli tem um match point real neste fim de semana. O italiano chegou a 365 pontos e abriu 123 de vantagem sobre seu companheiro de equipe, George Russell, que tem 242. Lewis Hamilton, da Ferrari, aparece em terceiro, com 241 pontos. Estes são os únicos ainda matematicamente vivos na briga.
Com cinco etapas restantes na temporada, ainda há 125 pontos disponíveis. No entanto, após a corrida no México, restarão apenas quatro GPs, o equivalente a 100 pontos em disputa. Por isso, Antonelli precisa terminar a próxima prova com uma vantagem que seus rivais não possam mais tirar nas etapas seguintes.
A conta é simples: Antonelli precisa terminar entre os nove primeiros no GP da Cidade do México para garantir o título mundial, independentemente dos resultados de Russell e Hamilton. O nono lugar vale dois pontos na F1. Caso termine nessa posição, o italiano chegará a 367 pontos. Mesmo que Russell vença a corrida e some 25 pontos, o britânico alcançará 267, ficando exatamente 100 pontos atrás do companheiro de equipe.
Vale lembrar que, em caso de empate na pontuação ao final da temporada, Antonelli leva vantagem no primeiro critério de desempate, o número de vitórias.
Se Antonelli não pontuar, Russell precisará vencer o GP da Cidade do México para manter suas chances matemáticas de título. Com a vitória, o britânico chegará a 267 pontos e ficará a 98 do italiano, com 100 ainda em disputa. Hamilton também precisará vencer caso Antonelli termine sem pontuar. O britânico da Ferrari chegaria a 266 pontos, reduzindo a diferença para 99.
NOVOS DETALHES sobre CÂMARA na F1! Bortoleto comparado a SCHUMACHER. Hamilton na RBR? | FELIPE MOTTA
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