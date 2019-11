GP do México de Fórmula 1: galeria de fotos desta quinta-feira

Confira as melhores fotos dos bastidores do circo da Fórmula 1 nesta quinta-feira na Cidade do México, onde Lewis Hamilton pode ser coroado seis vezes campeão mundial da categoria máxima do automobilismo neste fim de semana.

GALERIA: Curiosidades do GP do México de Fórmula 1

Galeria Lista O GP do México esteve no calendário da F1 em três períodos. O primeiro, de 1963 a 1970, o segundo de 1986 a 1992, e o atual, com o novo Autódromo Hermanos Rodríguez. 1 / 12 Foto de: XPB Images Com extensão de 4.304 metros, o circuito mexicano tem o mesmo número de voltas do GP do Brasil (71), por ter apenas cinco metros a mais que Interlagos. 2 / 12 Na primeira era do GP do México, o circuito levava o nome de Magdalena Mixhuca, que era o nome do parque onde o autódromo está localizado. Com as mortes dos irmão Ricardo e Pedro Rodríguez, o local foi rebatizado nos anos 1980. 3 / 12 Foto de: LAT Images De 1993 a 2014, os fãs mexicanos ficaram sem a F1 em suas terras. Em 2015, um moderno Hermanos Rodríguez foi exibido ao público, mas sem um dos seus maiores ícones, a curva Peraltada, que era semelhante à Parabólica de Monza. 4 / 12 Foto de: XPB Images O local do GP do México é também o de maior altitude dentro do calendário atual da F1, com 2.200 metros acima do nível do mar. O GP que tinha esta marca era o do Brasil, em Interlagos, com ‘apenas’ 800 metros. 5 / 12 Foto de: Autódromo Hnos. Rodríguez O primeiro vencedor foi Jim Clark, em 1963, quando a prova valeu pontos na F1. O britânico já havia conseguido um triunfo no ano anterior, quando a categoria organizou uma corrida não-oficial. 6 / 12 Foto de: LAT Images Se contarmos a vitória de 1962, Clark é o recordista de vitórias no México, com três êxitos, já que ele ganhou também em 1967. Alain Prost (1988 e 1990), Nigel Mansell (1987 e 1992) e Max Verstappen (2017 e 2018), possuem duas cada. 7 / 12 Foto de: LAT Images A Lotus é a equipe que mais venceu no México, contando com o triunfo de Clark em 1962, com quatro idas ao lugar mais alto do pódio. 8 / 12 Foto de: LAT Images Entre os brasileiros, Ayrton Senna foi o único a conseguir uma vitória no México, em 1989. 9 / 12 Foto de: Sutton Motorsport Images Mas foi lá que ele protagonizou um dos acidentes mais fortes da carreira, em 1991, durante os treinos livres. 10 / 12 Foto de: LAT Images A McLaren escapou na curva Peraltada e capotou após colidir na barreira de pneus. 11 / 12 Foto de: LAT Images Em 1992, Michael Schumacher conseguiu seu primeiro pódio na F1 no México, terminando na terceira posição em prova vencida por Nigel Mansell, com a segunda colocação de Riccardo Patrese, ambos da Williams. 12 / 12 Foto de: Sutton Motorsport Images

