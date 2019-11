GP do México tem pódio inovador e invasão de torcida

A Fórmula 1 inovou mais um vez. Após vencer o GP do México, Lewis Hamilton foi elevado ao pódio junto com seu carro, algo jamais visto na categoria.

Para realizar a façanha, os organizadores da corrida usaram um elevador especial, projetado para suportar o peso do piloto e seu veículo.

A novidade valeu apenas para o vencedor da prova. O segundo colocado, Sebastian Vettel, e o terceiro, Valtteri Bottas, subiram ao pódio da forma convencional.

Veja a chegada de Hamilton ao pódio do GP do México:

Além da novidade, a corrida contou com a tradicional invasão da torcida mexicana, considerada por muitos a mais vibrante da Fórmula 1.

Ao descer do carro, Hamilton foi ovacionado pelos fãs que lotavam a área das arquibancadas do antigo estádio. Os fãs ainda bradaram o nome de Sergio Pérez e do país.

Veja a festa de Hamilton ao vencer o GP do México:

