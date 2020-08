Além da grande vitória do holandês Max Verstappen com a Red Bull, o GP dos 70 Anos da Fórmula 1 teve como destaques as trocas de farpas de Sebastian Vettel e Valtteri Bottas com Ferrari e Mercedes, respectivamente.

O alemão 'acusou' o time italiano de Maranello de estragar sua corrida e o competidor finlandês disse que a equipe germânica 'dormiu' durante a batalha estratégica com a Red Bull em Silverstone.

Mas as críticas custaram caro, já que os chefes das escuderias discordaram de seus pilotos de forma enfática. Mattia Binotto disse que Vettel se deu mal na prova por ter rodado após a largada, enquanto Toto Wolff afirmou que Bottas estava errado.

O Motorsport.com analisa as 'brigas' e mostra como os acontecimentos escancaram o 'fogo amigo' de Mercedes e Ferrari contra Bottas e Vettel, mesmo que de forma sutil. É o que você confere neste vídeo: