GP dos Estados Unidos de F1: Confira horários e como assistir à etapa de Austin, com Bortoleto e F1 Academy
Principal categoria do automobilismo mundial entra na reta final da temporada 2026, iniciando a rodada tripla do continente americano
Atmosphere
Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
Após uma pequena pausa, a Fórmula 1 volta a acelerar, iniciando a tradicional rodada tripla do continente americano neste fim de semana. A principal categoria do automobilismo mundial viaja até Austin, no Texas, para mais uma edição do GP dos Estados Unidos, 18ª etapa da temporada 2026.
Confira a programação do GP dos EUA de F1:
|
Fórmula 1
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|14h30
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|18h00
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Treino Livre 3
|Sábado
|14h30
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Classificação
|Sábado
|18h00
|
SporTV / Globoplay / F1TV Pro
* React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube
|Corrida
|Domingo
|17h00
|
SporTV / Globoplay / F1TV Pro
* React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube
|F1 Academy
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre
|Quinta-feira
|14h25
|F1TV Pro
|Classificação
|Quinta-feira
|18h30
|F1TV Pro
|Corrida 1 (13 voltas ou 30min + 1 volta)
|Sexta-feira
|19h50
|F1TV Pro
|Corrida 2 (13 voltas ou 30min + 1 volta)
|Sábado
|20h00
|F1TV Pro
|Corrida 3 (13 voltas ou 30min + 1 volta)
|Domingo
|14h00
|F1TV Pro
|
Programas no YouTube do Motorsport.com
|Dia
|Horário
|DIRETO DO PADDOCK
|Quinta-feira
|18h (AO VIVO)
|SEXTA-LIVRE
|Sexta-feira
|Após o TL2 (AO VIVO)
|Q4
|Sábado
|Após a Classificação (AO VIVO)
|PÓDIO
|Domingo
|Após a Corrida (AO VIVO)
|RETA FINAL
|Segunda-feira
|19h00 (AO VIVO)
A F1 chega ao Circuito das Américas sob a expectativa do primeiro match point de Andrea Kimi Antonelli, que pode ser campeão já neste fim de semana, dependendo dos resultados. Confira a matemática na arte abaixo!
Kimi Antonelli tem 340 pontos, contra 238 de seu companheiro de equipe, George Russell. Seguem também matematicamente vivos na briga pelo título Lewis Hamilton em terceiro com 229, Max Verstappen com 221, Charles Leclerc com 215 e Lando Norris com 201. Os demais já estão oficialmente fora da disputa.
Gabriel Bortoleto caiu para 15º na classificação. Sem pontuar desde o primeiro semestre, o brasileiro mantém seus 10 pontos, tendo perdido uma posição para seu companheiro de Audi, Nico Hulkenberg.
Já a F1 Academy realiza a penúltima etapa da temporada 2026. Assim como em Montreal, o fim de semana será composto por três corridas, compensando a prova cancelada de Jeddah no início do ano.
Dependendo dos resultados do fim de semana, podemos ter uma campeã antecipada. Alisha Palmowski lidera com 136 pontos, contra 88 de Emma Felbermayr, enquanto Nina Gademan tem 71, Alba Larsen tem 50 e Payton Westcott e Megan Bruce estão empatadas com 49 cada. Já a brasileira Rafa Ferreira é a 10ª, com 27.
Após a passagem por Austin, restará apenas a etapa de Las Vegas, com 39 pontos em jogo no fim de semana, retomando o formato tradicional de duas corridas. No momento, a vantagem de Palmowski é de 48 para sua rival mais próxima. Caso a diferença esteja em 40 pontos ou mais após a última prova no Circuito das Américas, o título estará decidido.
REGI LEME: Bastidores de SENNA/PIQUET, o CRASHGATE, Lewis X Max, KIMI, Bortoleto/Câmara, F1 na Globo
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