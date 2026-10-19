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Principal categoria do automobilismo mundial entra na reta final da temporada 2026, iniciando a rodada tripla do continente americano

Redação Motorsport.com
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Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Após uma pequena pausa, a Fórmula 1 volta a acelerar, iniciando a tradicional rodada tripla do continente americano neste fim de semana. A principal categoria do automobilismo mundial viaja até Austin, no Texas, para mais uma edição do GP dos Estados Unidos, 18ª etapa da temporada 2026.

Leia também:

Confira a programação do GP dos EUA de F1: 

Fórmula 1

 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 1 Sexta-feira 14h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Treino Livre 2 Sexta-feira 18h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Treino Livre 3 Sábado 14h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Classificação Sábado 18h00

SporTV / Globoplay / F1TV Pro

 

* React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube
Corrida Domingo 17h00

SporTV / Globoplay / F1TV Pro

 

* React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube
       
F1 Academy Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre Quinta-feira 14h25 F1TV Pro
Classificação Quinta-feira 18h30 F1TV Pro
Corrida 1 (13 voltas ou 30min + 1 volta) Sexta-feira 19h50 F1TV Pro
Corrida 2 (13 voltas ou 30min + 1 volta) Sábado 20h00 F1TV Pro
Corrida 3 (13 voltas ou 30min + 1 volta) Domingo 14h00 F1TV Pro
       

Programas no YouTube do Motorsport.com

 Dia Horário  
DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 18h (AO VIVO)  
SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 (AO VIVO)   
Q4 Sábado Após a Classificação (AO VIVO)  
PÓDIO Domingo Após a Corrida (AO VIVO)  
RETA FINAL Segunda-feira 19h00 (AO VIVO)  

A F1 chega ao Circuito das Américas sob a expectativa do primeiro match point de Andrea Kimi Antonelli, que pode ser campeão já neste fim de semana, dependendo dos resultados. Confira a matemática na arte abaixo!

 

Kimi Antonelli tem 340 pontos, contra 238 de seu companheiro de equipe, George Russell. Seguem também matematicamente vivos na briga pelo título Lewis Hamilton em terceiro com 229, Max Verstappen com 221, Charles Leclerc com 215 e Lando Norris com 201. Os demais já estão oficialmente fora da disputa.

Gabriel Bortoleto caiu para 15º na classificação. Sem pontuar desde o primeiro semestre, o brasileiro mantém seus 10 pontos, tendo perdido uma posição para seu companheiro de Audi, Nico Hulkenberg.

Já a F1 Academy realiza a penúltima etapa da temporada 2026. Assim como em Montreal, o fim de semana será composto por três corridas, compensando a prova cancelada de Jeddah no início do ano.

Dependendo dos resultados do fim de semana, podemos ter uma campeã antecipada. Alisha Palmowski lidera com 136 pontos, contra 88 de Emma Felbermayr, enquanto Nina Gademan tem 71, Alba Larsen tem 50 e Payton Westcott e Megan Bruce estão empatadas com 49 cada. Já a brasileira Rafa Ferreira é a 10ª, com 27.

Após a passagem por Austin, restará apenas a etapa de Las Vegas, com 39 pontos em jogo no fim de semana, retomando o formato tradicional de duas corridas. No momento, a vantagem de Palmowski é de 48 para sua rival mais próxima. Caso a diferença esteja em 40 pontos ou mais após a última prova no Circuito das Américas, o título estará decidido.

REGI LEME: Bastidores de SENNA/PIQUET, o CRASHGATE, Lewis X Max, KIMI, Bortoleto/Câmara, F1 na Globo

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

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