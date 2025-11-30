Com a vitória de Max Verstappen no GP do Catar de Fórmula 1, além da segunda colocação de Oscar Piastri e o quarto lugar de Lando Norris, a temporada 2025 da Fórmula 1 terá sua grande final em Abu Dhabi, com os três pilotos ainda na disputa pelo título da categoria máxima do automobilismo.

Com o primeiro lugar na corrida principal em Losail, o tetracampeão agora tem 396 pontos, assumindo a segunda colocação na tabela de pilotos da temporada 2025 depois de passar a pontuação do australiano da McLaren, com 392, e se aproximando do atual líder do campeonato, Norris, que está com 408.

Campeonato de pilotos da F1 2025

Campeonato de construtores da F1 2025

Posição Equipes Pontos 1 McLaren 800 27 51 33 40 37 58 33 40 43 12 43 43 56 43 25 33 6 27 28 35 43 - 44 - 2 Mercedes 459 27 30 18 18 18 30 6 - 12 40 10 1 10 16 12 12 30 35 16 14 43 33 28 - 3 Red Bull Racing 426 18 18 25 10 18 16 26 12 1 18 - 10 20 2 20 25 33 18 41 15 20 25 35 - 4 Ferrari 382 5 12 18 22 21 16 20 28 23 18 27 12 26 12 - 20 6 12 36 22 6 16 4 - 5 Williams 137 10 7 2 - 6 12 14 3 - 1 - 4 11 - 10 6 15 1 9 - - 10 16 - 6 RB 92 - 3 4 - 1 - 2 12 6 - 8 - 5 4 15 1 11 - - - 10 8 2 - 7 Aston Martin Racing 80 8 2 - - - 4 - - 2 6 6 8 - 16 10 - - 6 1 - 3 - 8 - 8 Haas F1 Team 73 - 14 1 5 - - - 6 - 2 1 - 6 - 9 - - 2 2 14 8 3 - - 9 Sauber 68 6 - - - - - - - 10 4 6 15 2 8 - 4 - - 4 1 2 6 - - 10 Alpine 22 - - - 6 - 1 - - 4 - - 8 1 - - - - - - - 2 - - -

