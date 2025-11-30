Todas as categorias

Fórmula 1 GP do Catar

Grande final será em Abu Dhabi: veja tabela da F1 2025 após GP do Catar

Max Verstappen venceu corrida e sobe para a segunda colocação na classificação

Redação Motorsport.com
Editado:

Com a vitória de Max Verstappen no GP do Catar de Fórmula 1, além da segunda colocação de Oscar Piastri e o quarto lugar de Lando Norris, a temporada 2025 da Fórmula 1 terá sua grande final em Abu Dhabi, com os três pilotos ainda na disputa pelo título da categoria máxima do automobilismo.

Leia também:

Com o primeiro lugar na corrida principal em Losail, o tetracampeão agora tem 396 pontos, assumindo a segunda colocação na tabela de pilotos da temporada 2025 depois de passar a pontuação do australiano da McLaren, com 392, e se aproximando do atual líder do campeonato, Norris, que está com 408.

Campeonato de pilotos da F1 2025

Posição Piloto Pontos Australia China Japan Bahrain Saudi Arabia United States Italy Monaco Spain Canada Austria United Kingdom Belgium Hungary Netherlands Italy Azerbaijan Singapore United States Mexico Brazil United States Qatar United Arab Emirates
1 United KingdomL. NorrisMcLaren 408 25/1 19 18/2 15/3 12/4 26 18/2 25/1 18/2 - 25/1 25/1 24 25/1 - 18/2 6/7 15/3 18 25/1 33 - 18 -
2 NetherlandsM. VerstappenRed Bull Racing 396 18/2 18 25/1 8/6 18/2 12 25/1 12/4 1/10 18/2 - 10/5 20 2/9 18/2 25/1 25/1 18/2 33 15/3 20 25/1 30 -
3 AustraliaO. PiastriMcLaren 392 2/9 32 15/3 25/1 25/1 32 15/3 15/3 25/1 12/4 18/2 18/2 32 18/2 25/1 15/3 - 12/4 10 10/5 10 - 26 -
4 United KingdomG. RussellMercedes 309 15/3 20 10/5 18/2 10/5 20 6/7 - 12/4 25/1 10/5 1/10 10 15/3 12/4 10/5 18/2 25/1 15 6/7 18 18/2 15 -
5 MonacoC. LeclercFerrari 230 4/8 4 12/4 12/4 15/3 6 8/6 18/2 15/3 10/5 15/3 - 20 12/4 - 12/4 2/9 8/6 19 18/2 4 12/4 4 -
6 United KingdomL. HamiltonFerrari 152 1/10 8 6/7 10/5 6/7 10 12/4 10/5 8/6 8/6 12/4 12/4 6 - - 8/6 4/8 4/8 17 4/8 2 4/8 - -
7 ItalyA. AntonelliMercedes 150 12/4 10 8/6 - 8/6 10 - - - 15/3 - - - 1/10 - 2/9 12/4 10/5 1 8/6 25 15/3 13 -
8 ThailandA. AlbonWilliams 73 10/5 6 2/9 - 2/9 10 10/5 2/9 - - - 4/8 8 - 10/5 6/7 - - 3 - - - - -
9 SpainC. Sainz Jr.Williams 64 - 1 - - 4/8 2 4/8 1/10 - 1/10 - - 3 - - - 15/3 1/10 6 - - 10/5 16 -
10 FranceI. HadjarRB 51 - - 4/8 - 1/10 - 2/9 8/6 6/7 - - - 1 - 15/3 1/10 1/10 - - - 4 8/6 - -
11 GermanyN. HulkenbergSauber 49 6/7 - - - - - - - 10/5 4/8 2/9 15/3 - - - - - - 4 - 2 6/7 - -
12 SpainF. AlonsoAston Martin Racing 48 - - - - - - - - 2/9 6/7 6/7 2/9 - 10/5 4/8 - - 6/7 1 - 3 - 8 -
13 United KingdomO. BearmanHaas F1 Team 41 - 4 1/10 1/10 - - - - - - - - 2 - 8/6 - - 2/9 2 12/4 8 1/10 - -
14 New ZealandL. LawsonRB 38 - - - - - - - 4/8 - - 8/6 - 4 4/8 - - 10/5 - - - 6 - 2 -
15 JapanY. TsunodaRed Bull Racing 33 - 3 - 2/9 - 4 1/10 - - - - - - - 2/9 - 8/6 - 8 - - - 5 -
16 FranceE. OconHaas F1 Team 32 - 10 - 4/8 - - - 6/7 - 2/9 1/10 - 4 - 1/10 - - - - 2/9 - 2/9 - -
17 CanadaL. StrollAston Martin Racing 32 8/6 2 - - - 4 - - - - - 6/7 - 6/7 6/7 - - - - - - - - -
18 FranceP. GaslyAlpine 22 - - - 6/7 - 1 - - 4/8 - - 8/6 1 - - - - - - - 2 - - -
19 BrazilG. BortoletoSauber 19 - - - - - - - - - - 4/8 - 2 8/6 - 4/8 - - - 1/10 - - - -
20 ArgentinaF. ColapintoAlpine   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
21 AustraliaJ. DoohanAlpine   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Campeonato de construtores da F1 2025

Posição Equipes Pontos Australia China Japan Bahrain Saudi Arabia United States Italy Monaco Spain Canada Austria United Kingdom Belgium Hungary Netherlands Italy Azerbaijan Singapore United States Mexico Brazil United States Qatar United Arab Emirates
1 United KingdomMcLaren 800 27 51 33 40 37 58 33 40 43 12 43 43 56 43 25 33 6 27 28 35 43 - 44 -
2 GermanyMercedes 459 27 30 18 18 18 30 6 - 12 40 10 1 10 16 12 12 30 35 16 14 43 33 28 -
3 AustriaRed Bull Racing 426 18 18 25 10 18 16 26 12 1 18 - 10 20 2 20 25 33 18 41 15 20 25 35 -
4 ItalyFerrari 382 5 12 18 22 21 16 20 28 23 18 27 12 26 12 - 20 6 12 36 22 6 16 4 -
5 United KingdomWilliams 137 10 7 2 - 6 12 14 3 - 1 - 4 11 - 10 6 15 1 9 - - 10 16 -
6 ItalyRB 92 - 3 4 - 1 - 2 12 6 - 8 - 5 4 15 1 11 - - - 10 8 2 -
7 United KingdomAston Martin Racing 80 8 2 - - - 4 - - 2 6 6 8 - 16 10 - - 6 1 - 3 - 8 -
8 United StatesHaas F1 Team 73 - 14 1 5 - - - 6 - 2 1 - 6 - 9 - - 2 2 14 8 3 - -
9 SwitzerlandSauber 68 6 - - - - - - - 10 4 6 15 2 8 - 4 - - 4 1 2 6 - -
10 FranceAlpine 22 - - - 6 - 1 - - 4 - - 8 1 - - - - - - - 2 - - -

