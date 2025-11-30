Grande final será em Abu Dhabi: veja tabela da F1 2025 após GP do Catar
Max Verstappen venceu corrida e sobe para a segunda colocação na classificação
Com a vitória de Max Verstappen no GP do Catar de Fórmula 1, além da segunda colocação de Oscar Piastri e o quarto lugar de Lando Norris, a temporada 2025 da Fórmula 1 terá sua grande final em Abu Dhabi, com os três pilotos ainda na disputa pelo título da categoria máxima do automobilismo.
Com o primeiro lugar na corrida principal em Losail, o tetracampeão agora tem 396 pontos, assumindo a segunda colocação na tabela de pilotos da temporada 2025 depois de passar a pontuação do australiano da McLaren, com 392, e se aproximando do atual líder do campeonato, Norris, que está com 408.
Campeonato de pilotos da F1 2025
|Posição
|Piloto
|Pontos
|1
|L. NorrisMcLaren
|408
|25/1
|19
|18/2
|15/3
|12/4
|26
|18/2
|25/1
|18/2
|-
|25/1
|25/1
|24
|25/1
|-
|18/2
|6/7
|15/3
|18
|25/1
|33
|-
|18
|-
|2
|M. VerstappenRed Bull Racing
|396
|18/2
|18
|25/1
|8/6
|18/2
|12
|25/1
|12/4
|1/10
|18/2
|-
|10/5
|20
|2/9
|18/2
|25/1
|25/1
|18/2
|33
|15/3
|20
|25/1
|30
|-
|3
|O. PiastriMcLaren
|392
|2/9
|32
|15/3
|25/1
|25/1
|32
|15/3
|15/3
|25/1
|12/4
|18/2
|18/2
|32
|18/2
|25/1
|15/3
|-
|12/4
|10
|10/5
|10
|-
|26
|-
|4
|G. RussellMercedes
|309
|15/3
|20
|10/5
|18/2
|10/5
|20
|6/7
|-
|12/4
|25/1
|10/5
|1/10
|10
|15/3
|12/4
|10/5
|18/2
|25/1
|15
|6/7
|18
|18/2
|15
|-
|5
|C. LeclercFerrari
|230
|4/8
|4
|12/4
|12/4
|15/3
|6
|8/6
|18/2
|15/3
|10/5
|15/3
|-
|20
|12/4
|-
|12/4
|2/9
|8/6
|19
|18/2
|4
|12/4
|4
|-
|6
|L. HamiltonFerrari
|152
|1/10
|8
|6/7
|10/5
|6/7
|10
|12/4
|10/5
|8/6
|8/6
|12/4
|12/4
|6
|-
|-
|8/6
|4/8
|4/8
|17
|4/8
|2
|4/8
|-
|-
|7
|A. AntonelliMercedes
|150
|12/4
|10
|8/6
|-
|8/6
|10
|-
|-
|-
|15/3
|-
|-
|-
|1/10
|-
|2/9
|12/4
|10/5
|1
|8/6
|25
|15/3
|13
|-
|8
|A. AlbonWilliams
|73
|10/5
|6
|2/9
|-
|2/9
|10
|10/5
|2/9
|-
|-
|-
|4/8
|8
|-
|10/5
|6/7
|-
|-
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|C. Sainz Jr.Williams
|64
|-
|1
|-
|-
|4/8
|2
|4/8
|1/10
|-
|1/10
|-
|-
|3
|-
|-
|-
|15/3
|1/10
|6
|-
|-
|10/5
|16
|-
|10
|I. HadjarRB
|51
|-
|-
|4/8
|-
|1/10
|-
|2/9
|8/6
|6/7
|-
|-
|-
|1
|-
|15/3
|1/10
|1/10
|-
|-
|-
|4
|8/6
|-
|-
|11
|N. HulkenbergSauber
|49
|6/7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10/5
|4/8
|2/9
|15/3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|-
|2
|6/7
|-
|-
|12
|F. AlonsoAston Martin Racing
|48
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2/9
|6/7
|6/7
|2/9
|-
|10/5
|4/8
|-
|-
|6/7
|1
|-
|3
|-
|8
|-
|13
|O. BearmanHaas F1 Team
|41
|-
|4
|1/10
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|8/6
|-
|-
|2/9
|2
|12/4
|8
|1/10
|-
|-
|14
|L. LawsonRB
|38
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4/8
|-
|-
|8/6
|-
|4
|4/8
|-
|-
|10/5
|-
|-
|-
|6
|-
|2
|-
|15
|Y. TsunodaRed Bull Racing
|33
|-
|3
|-
|2/9
|-
|4
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2/9
|-
|8/6
|-
|8
|-
|-
|-
|5
|-
|16
|E. OconHaas F1 Team
|32
|-
|10
|-
|4/8
|-
|-
|-
|6/7
|-
|2/9
|1/10
|-
|4
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|2/9
|-
|2/9
|-
|-
|17
|L. StrollAston Martin Racing
|32
|8/6
|2
|-
|-
|-
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|6/7
|-
|6/7
|6/7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|18
|P. GaslyAlpine
|22
|-
|-
|-
|6/7
|-
|1
|-
|-
|4/8
|-
|-
|8/6
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|-
|-
|19
|G. BortoletoSauber
|19
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4/8
|-
|2
|8/6
|-
|4/8
|-
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|20
|F. ColapintoAlpine
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|21
|J. DoohanAlpine
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Campeonato de construtores da F1 2025
|Posição
|Equipes
|Pontos
|1
|McLaren
|800
|27
|51
|33
|40
|37
|58
|33
|40
|43
|12
|43
|43
|56
|43
|25
|33
|6
|27
|28
|35
|43
|-
|44
|-
|2
|Mercedes
|459
|27
|30
|18
|18
|18
|30
|6
|-
|12
|40
|10
|1
|10
|16
|12
|12
|30
|35
|16
|14
|43
|33
|28
|-
|3
|Red Bull Racing
|426
|18
|18
|25
|10
|18
|16
|26
|12
|1
|18
|-
|10
|20
|2
|20
|25
|33
|18
|41
|15
|20
|25
|35
|-
|4
|Ferrari
|382
|5
|12
|18
|22
|21
|16
|20
|28
|23
|18
|27
|12
|26
|12
|-
|20
|6
|12
|36
|22
|6
|16
|4
|-
|5
|Williams
|137
|10
|7
|2
|-
|6
|12
|14
|3
|-
|1
|-
|4
|11
|-
|10
|6
|15
|1
|9
|-
|-
|10
|16
|-
|6
|RB
|92
|-
|3
|4
|-
|1
|-
|2
|12
|6
|-
|8
|-
|5
|4
|15
|1
|11
|-
|-
|-
|10
|8
|2
|-
|7
|Aston Martin Racing
|80
|8
|2
|-
|-
|-
|4
|-
|-
|2
|6
|6
|8
|-
|16
|10
|-
|-
|6
|1
|-
|3
|-
|8
|-
|8
|Haas F1 Team
|73
|-
|14
|1
|5
|-
|-
|-
|6
|-
|2
|1
|-
|6
|-
|9
|-
|-
|2
|2
|14
|8
|3
|-
|-
|9
|Sauber
|68
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|4
|6
|15
|2
|8
|-
|4
|-
|-
|4
|1
|2
|6
|-
|-
|10
|Alpine
|22
|-
|-
|-
|6
|-
|1
|-
|-
|4
|-
|-
|8
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|-
|-
