Grid da F1 faz homenagem a Frank Williams no GP da Arábia Saudita

A Fórmula 1 se prepara para o primeiro dia de atividades do GP da Arábia Saudita em Jeddah. E o público pode aguardar uma série de tributos a Sir Frank Williams, fundador da equipe britânica que faleceu no último domingo aos 79 anos. E entre as homenagens, está uma que estará presente em todos os carros do grid.

O adesivo, em forma de seta com o nome de Frank Williams, foi revelado no começo desta sexta pela equipe britânica, mas logo foi confirmado que as outras equipes também carregariam a homenagem a um dos nomes mais importantes da história da F1.

Mercedes, Alfa Romeo e Haas estão entre as equipes que publicaram em suas redes sociais imagens de seus carros com a homenagem.

Mas a Williams traz ainda outra homenagem em seu carro. Os halos do FW43B de George Russell e Nicholas Latifi trarão uma das frases mais icônicas de seu fundador: I feel the need, the need for speed (Eu sinto a necessidade, a necessidade da velocidade).

E além dos tributos a Frank Williams, a Alpine também trouxe uma pintura especial para seu carro neste fim de semana em Jeddah. A parte traseira do modelo de Fernando Alonso e Esteban Ocon trazem a cor verde, homenageando a 100ª corrida da parceria entre a Castrol e o Grupo Renault.

Alpine A521 livery detail Photo by: Alpine

