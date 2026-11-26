A Haas confirmou nesta quinta-feira (26) que Oliver Bearman continuará com a equipe norte-americana para a temporada de 2027da Fórmula 1. Com isso, todas as 22 vagas do grid da próxima temporada estão preenchidas.

Veja como ficou o grid da Fórmula 1 para 2027:

EQUIPE PILOTOS MERCEDES George Russell Andrea Kimi Antonelli FERRARI Charles Leclerc Lewis Hamilton MCLAREN Lando Norris Oscar Piastri RED BULL Max Verstappen Isack Hadjar ALPINE Pierre Gasly Franco Colapinto RACING BULLS Arvid Lindblad Liam Lawson HAAS Rafa Câmara Oliver Bearman AUDI Nico Hulkenberg Gabriel Bortoleto WILLIAMS Alex Albon Carlos Sainz ASTON MARTIN Fernando Alonso Lance Stroll CADILLAC Valtteri Bottas Sergio Pérez

No início da semana foi levantado que o entrave para a renovação do britânico pela Haas era salarial e não por questões envolvendo a Ferrari, já que Bearman é ligado à equipe italiana.

A confirmação traz também um dado interessante: a Haas terá em 2027 a dupla de pilotos mais jovem do grid, com ambos atualmente com 21 anos de idade e apenas três dias separando as datas dos respectivos aniversários, com o piloto de Recife sendo o mais velho.

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