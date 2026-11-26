Grid da F1 para 2027 está definido após renovação de Bearman; veja como ficou
Companheiro de Rafa Câmara era ‘última peça’ do quebra-cabeças de 2027 da categoria
Foto de: Clive Rose Getty Images
A Haas confirmou nesta quinta-feira (26) que Oliver Bearman continuará com a equipe norte-americana para a temporada de 2027da Fórmula 1. Com isso, todas as 22 vagas do grid da próxima temporada estão preenchidas.
Veja como ficou o grid da Fórmula 1 para 2027:
|EQUIPE
|PILOTOS
|MERCEDES
|George Russell
|Andrea Kimi Antonelli
|FERRARI
|Charles Leclerc
|Lewis Hamilton
|MCLAREN
|Lando Norris
|Oscar Piastri
|RED BULL
|Max Verstappen
|Isack Hadjar
|ALPINE
|Pierre Gasly
|Franco Colapinto
|RACING BULLS
|Arvid Lindblad
|Liam Lawson
|HAAS
|Rafa Câmara
|Oliver Bearman
|AUDI
|Nico Hulkenberg
|Gabriel Bortoleto
|WILLIAMS
|Alex Albon
|Carlos Sainz
|ASTON MARTIN
|Fernando Alonso
|Lance Stroll
|CADILLAC
|Valtteri Bottas
|Sergio Pérez
No início da semana foi levantado que o entrave para a renovação do britânico pela Haas era salarial e não por questões envolvendo a Ferrari, já que Bearman é ligado à equipe italiana.
A confirmação traz também um dado interessante: a Haas terá em 2027 a dupla de pilotos mais jovem do grid, com ambos atualmente com 21 anos de idade e apenas três dias separando as datas dos respectivos aniversários, com o piloto de Recife sendo o mais velho.
As VERDADES da TRETA da Ferrari, VERSTAPPEN x RUSSELL, GP de Vegas, CÂMARA ABRE MÃO da F2, Bortoleto
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