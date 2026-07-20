Desde o início, ficou claro que o fim de semana de Fórmula 1 em Spa-Francorchamps representaria um grande desafio em termos de gestão de energia. O circuito "faminto por energia" apresenta longas retas e curvas rápidas, com poucas oportunidades para recuperar energia. O resultado? Pilotos dependeram apenas do motor de combustão interna ao longo do segundo setor (cerca de 540 cavalos), menos do que produzem os motores da F2 (cerca de 620 cavalos).

Além disso, outro aspecto gerou considerável frustração entre os pilotos ao longo do fim de semana. Na noite de sábado, o chefe da McLaren, Andrea Stella, explicou que as unidades de potência de 2026 incluem alguns elementos de 'autoaprendizagem', permitindo-lhes coletar informações e aprender, volta a volta e até ao longo de uma mesma volta, o que fazer, a fim de antecipar as necessidades de gestão de energia.

Segundo Stella, no entanto, o sistema é extremamente sensível. Variações muito pequenas na intervenção do piloto podem fazer uma enorme diferença mais tarde, mas o mesmo se aplica a fatores que os pilotos não conseguem controlar, como alterações nos níveis de aderência e na direção do vento.

Como resultado, Piastri perdeu tempo significativo para Norris durante a classificação, apesar de as duas unidades de potência estarem com configurações idênticas. Stella também sugeriu que George Russell passou pelo mesmo problema, já que o britânico não conseguiu explicar a quantidade de tempo que perdeu nas retas para Kimi Antonelli.

"Há muitas coisas fora do nosso controle"

De maneira compreensível, a situação deixou Piastri decepcionado. Questionado pelo Motorsport.com sobre quão frustrante é para um piloto ser pego desprevenido pela própria unidade de potência, o australiano foi direto: "É uma droga. Não consigo explicar de outra forma...".

Besides the energy management issues at Spa, Piastri stresses that F1 drivers have too little control over the power unit in 2026 Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Piastri pode ter sido a vítima nesta ocasião, mas sabe que seu caso está longe de ser único. Segundo o australiano, a ordem de classificação foi determinada por fatores fora do controle dos pilotos em mais de uma ocasião durante esta temporada.

"Certamente não fui a única pessoa [a passar por isso]. Sei que George teve muitos problemas com isso este fim de semana, e talvez nos últimos dois finais de semana. E, falando com alguns outros, é uma história semelhante. Então, quando se tem um grid de classificação decidido por computadores se comportando bem ou mal, é uma forma muito ruim para ir correr", falou.

"Obviamente a situação aqui é ainda maior e pior, mas, quando você sai de uma sessão de classificação, olha para todas as curvas e pensa ‘Estou ao nível do meu companheiro de equipa e, ainda assim, estou dois décimos atrás no final’, não é uma sensação muito agradável", desabafou.

Norris compartilha da mesma opinião. Segundo ele, os pilotos têm pouco controle sobre o resultado da classificação em 2026, especialmente em circuitos como Spa, onde a gestão de energia é ainda mais importante do que o habitual.

"Não tem nada a ver com você como piloto. Às vezes tem, e aí estamos falando de estar alguns metros adiantado ao apertar o botão ou algo do tipo. Isso pode fazer uma grande diferença em certos momentos, mas existem algumas coisas que estão sob seu controle e muitas outras — até demais — que estão completamente fora", disse o atual campeão mundial quando questionado pelo Motorsport.com.

"É uma pena que existam tantos fatores capazes de determinar o seu próprio ritmo na classificação. Não depende do piloto, apenas de torcer para que a unidade de potência faça o que deveria fazer e não apronte nada inesperado", completou.

Norris was on the right side of things at Spa, but says he’s struggled with PU issues every other race weekend this year Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Norris levou a melhor dessa vez em Spa, mas explicou que vem enfrentando problemas semelhantes ao longo de toda a temporada: "Sinceramente, isso tem me prejudicado durante todo o ano. Este é o primeiro fim de semana, acho que em toda a temporada, em que fui competitivo nas retas. É a primeira vez que realmente estou satisfeito".

"Esta foi a primeira corrida em que pensei: 'Nossa, finalmente estou feliz com o desempenho nas retas'. Pela primeira vez, foi o Oscar quem acabou em desvantagem na classificação, mas isso também não depende dele. É apenas uma questão de as unidades de potência fazerem o que bem entendem", continuou.

Sem solução a curto prazo?

A má notícia é que parece não haver uma solução rápida, pelo menos não em circuitos como Silverstone e Spa. Embora o equilíbrio entre o motor de combustão interna e a potência elétrica vá mudar para 60-40 em 2028, Piastri não acredita que isso vá resolver este problema específico.

"Tem tudo a ver com a forma como os sistemas gerem as coisas. A alteração no fluxo de combustível e a menor entrega de potência não vão resolver esses problemas específicos. Tem a ver com a forma como o motor é calibrado, como ele aprende. Está, de certa forma, enraizado nestes motores", falou.

"Obviamente, vai melhorar à medida que todos os fabricantes compreenderem melhor os motores. Não é apenas um problema para nós ou para a Mercedes, é com todos, pelo que ouvi de outros pilotos. Mas o fato de isto sequer ser um problema é bastante irritante para mais pessoas além de mim", concluiu.

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