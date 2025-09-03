Os formatos dos finais de semana da Fórmula 1 provavelmente passarão por mudanças radicais à medida que a categoria se adapta para atender a públicos mais jovens e com tempos de atenção mais curtos, de acordo com o CEO da categoria, Stefano Domenicali.

A inclusão de mais eventos com corridas sprint no calendário, o ajuste do formato dessas corridas e o encurtamento dos GPs já foram discutidos com as partes interessadas, incluindo os próprios pilotos. Domenicali afirma que a maioria agora é a favor de tais medidas.

Quanto aos fãs, a mensagem é essencialmente 'está acontecendo, quer você goste ou não, acostume-se'. As mudanças estão chegando não apenas para consolidar a audiência da TV, mas também para permitir que os promotores da corrida ofereçam um pacote que incentive a venda de ingressos durante todo o fim de semana.

No momento, os fins de semana sem corridas sprint têm duas sessões de treinos de F1 de uma hora em uma sexta-feira, e a sensação é de que o simples fato de ter carros rodando na pista sem nenhuma narrativa subjacente não é suficientemente atraente.

"Há um tópico na mesa sobre o formato que usaremos nos próximos anos, começando com os fins de semana de corrida", disse Domenicali à mídia selecionada, incluindo o Motorsport.com. "Precisamos entender se devemos aumentá-los, como aumentá-los e se devemos usar formatos diferentes. Temos várias discussões a fazer com as equipes para decidir a direção".

"Devo dizer que, com exceção de alguns fãs mais antigos e obstinados, todos querem fins de semana de sprint. Os promotores pressionam por esse formato e agora os pilotos também estão interessados".

"Estou sendo um pouco provocativo, mas os treinos livres atraem os superespecialistas; as pessoas que querem ver mais ação preferem um fim de semana de sprint. Há mais coisas a serem discutidas e comentadas a partir de sexta-feira - há uma sessão de classificação -, mas entendo que isso precisa se tornar parte da cultura da F1".

"A direção é clara: posso garantir que, em alguns anos, haverá demanda para que todos os finais de semana tenham o mesmo formato. Não estou dizendo que chegaremos ao nível da MotoGP, que tem um sprint em todas as etapas - isso é um passo muito grande. Eu vejo isso mais como um processo de amadurecimento que respeita uma abordagem mais tradicionalista".

"Quanto aos pilotos, inicialmente 18 eram contra a sprint e dois a favor - hoje é o oposto. Discutimos o assunto no jantar que organizamos na Áustria e todos se manifestaram a favor. Até mesmo Max, com quem conversei individualmente, está começando a dizer que faz sentido, então vejo uma evolução de todos. No fim das contas, os pilotos nascem para correr".

Se for verdade, isso seria uma reviravolta significativa. Verstappen tem sido um dos críticos mais fortes do formato sprint, que foi introduzido em 2021. No formato inicial, uma sessão de classificação na sexta-feira definiu o grid para a sprint de sábado, cujo resultado determinou o grid para o GP de domingo.

Na prática, porém, a sprint basicamente reorganizava o grid na ordem de ritmo, o que, sem dúvida, prejudicava o espetáculo no domingo, em vez de melhorá-lo; e os pontos oferecidos, concedidos apenas aos três primeiros colocados, eram considerados uma recompensa ruim para os riscos inerentes.

O processo de depuração exigiu mais duas iterações antes de chegar ao formato atual. Mas muitos pilotos, incluindo Verstappen, continuaram a ser veementemente negativos; aquele jantar na Áustria deve ter sido realmente muito agradável.

O argumento de Domenicali é que a tecnologia de simulação está suficientemente avançada para que as equipes não precisem de duas horas de treino na sexta-feira. Aviso de gatilho para leitores sensíveis: sim, é claro que ele falou sobre as possibilidades de usar ferramentas de inteligência artificial sem ser mais específico.

Mas 'o clima' é que o público terá o que quer - ou o que a F1, os promotores de corridas e as emissoras acham que querem. E isso é mais corridas, menos opacas e aparentemente inconsequentes.

"Os promotores e os fãs querem ação", disse Domenicali. "E agora que eles começaram a entender que isso é possível: nossas pesquisas mostram que a grande maioria do público quer que os pilotos lutem por um resultado. Para ser franco, eles estão cansados dos treinos livres. Esse é um fato objetivo que não podemos ignorar".

GPs mais curtos também estão na agenda. Isso também fará com que os tradicionalistas se irritem, embora, é claro, desde o início do campeonato mundial, há 75 anos, até o final de 1957, os GPs normalmente tinham até três horas de duração.

Para um público de TV moderno, o GP da Bélgica de 1956, para citar um exemplo aleatório, pode ter causado uma queda no interesse. Depois de duas horas e 40 minutos, apenas oito carros estavam correndo em Spa, que tinha mais de 14 km de extensão; o vitorioso Peter Collins cruzou a linha de chegada quase dois minutos à frente do segundo colocado, Paul Frere, e todos os que estavam abaixo das posições do pódio estavam pelo menos uma volta atrás.

Mas mesmo as corridas atuais "podem ser um pouco longas demais para o público mais jovem", diz Domenicali. "Estamos vendo em muitos de nossos canais que os destaques se saem muito bem. Para aqueles de nós que cresceram com o formato atual, tudo está bem como está, mas há um grande segmento que só quer ver os momentos mais importantes".

"As coisas estão indo muito bem hoje, mas justamente por isso não devemos descansar sobre os louros. Precisamos pensar no próximo passo".

Por mais terrível que isso possa parecer para os tradicionalistas, o pior está por vir, já que o criticado conceito de grid reverso também está sendo cogitado. Domenicali justificou o fato de trazer essa ideia de volta à mesa com base no fato de que "na F2 e na F3, esse formato existe há décadas", nesse caso, ampliando bastante a definição do plural para significar "mais de um".

"Isso está em nossa agenda", disse ele. "Já discutimos isso antes, mas nos próximos meses precisaremos ter a coragem de levar a discussão adiante novamente, porque ouvi vários pilotos propondo isso. No início, todos eram contra, mas na última reunião muitos deles disseram: "Por que não tentamos?' Não acho que haja uma única posição certa ou errada aqui - toda opinião tem valor. Vamos avaliá-la com a FIA e interpretar uma tendência em evolução da melhor forma possível, isso é certo".

É de se perguntar o que mais pode estar em pauta. Decidir as posições no grid por sorteio? Não descarte essa possibilidade.

O Campeonato Britânico de Carros de Turismo adotou um sistema semelhante em meados da década de 2010, no qual um grid invertido para a última corrida do fim de semana era determinado pelo sorteio de bolas numeradas de um pote.

Não demorou muito para um piloto trapacear, resultando em Rob Austin tendo que se desculpar na TV ao vivo em Brands Hatch em 2015, depois de admitir ter dado uma espiada no pote antes de tirar o número 10, que lhe deu a pole position.

