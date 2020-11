Enquanto Lewis Hamilton ganhou seu sétimo título mundial na semana passada e, portanto, igualou Michael Schumacher, Romain Grosjean também entrou no arriscado jogo de comparar as duas lendas da Fórmula 1.

As comparações são inevitáveis ​​entre esses dois pilotos que ganharam 14 das últimas 27 temporadas. Questionado sobre o assunto no início do fim de semana do GP da Turquia, Romain Grosjean destacou a natureza antidesportiva ocasional do alemão e um inglês geralmente limpo.

"Acho que fora de pista são bastante diferentes", analisou Grosjean sobre estes dois grandes campeões. “Talvez seja a geração, é a hora também, com as redes sociais. Não era necessariamente tudo isso na época do Schumacher, sabíamos menos o que ele fazia lá fora, era menos público. Lewis, você sempre sabe onde ele está, o que ele faz, que marca ele representa. "

“Na pista… Michael, nos títulos, sempre havia um pequeno confronto com Damon Hill, com Jacques Villeneuve, havia alguns pequenos episódios que eram um pouco duvidosos. Já Lewis, não. Ele sempre foi elegante em suas disputas e na pista. Não estou dizendo que Michael não era, mas a diferença é que no caso de Michael, talvez haja alguns momentos que são um pouco mais questionáveis. "

“Como defesa para Michael, ele deve ter tido mais competição naqueles anos, enquanto Lewis, desde 2014, disputa contra só um carro, seu companheiro de equipe. Além de Nico [Rosberg], ele sempre conseguiu assumir a liderança, e de forma bastante confortável."

As palavras de Grosjean ecoam as de outra lenda da Fórmula 1, porém desconhecida na França: Murray Walker, a voz da F1 no Reino Unido de 1976 a 2001, que permanece um observador informado do campeonato, no auge de seus 97 anos.

Walker, no podcast Fast Lane em agosto, foi realmente questionado sobre quem foi o maior piloto da história. "Antes, eu costumava dizer [Juan Manuel] Fangio", respondeu ele. "Acho que terei que dizer Lewis Hamilton muito em breve. Ele tem pelo menos três anos à frente e se não se machucar, se não sair da Mercedes, se a Mercedes não decidir sair.. Estatisticamente, ele se tornará o maior. "

“Mas ele também é na minha opinião - e é realmente discutível, na verdade - melhor do que Schumacher e [Ayrton] Senna porque ambos adotaram táticas de pilotagem particularmente questionáveis ​​em vários momentos de suas carreiras.

“Para propositalmente em Mônaco para evitar que [Fernando Alonso] assuma a pole position, como Schumacher que ficou com [Jacques] Villeneuve em Jerez em 1997, como Senna com [Alain] Prost em 1990 no Japão. Lewis Hamilton não, ele nunca fez nada assim. Ele sempre foi branco como a neve em sua pilotagem. Ele é um piloto extremamente amigável com um talento gigantesco, e eu não acho que vimos alguém como ele. "

