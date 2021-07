Assim como Globo e SporTV, o Bandsports será uma das opções para quem quiser acompanhar os Jogos Olímpicos de Tóquio, que vai de 23 de julho a 8 de agosto de 2021. O maior evento multiesportivo do planeta teve que ser realizado neste ano por causa da pandemia.

Acontece que durante as duas semanas olímpicas teremos o GP da Hungria de Fórmula 1, que marcará o fim da primeira parte do campeonato de 2021, com a categoria encarando quatro semanas de ‘férias’ em seguida.

Neste fim de semana, uma reportagem do site Notícias da TV diz que o Bandsports fará uma cobertura de “de guerra”, prometendo ficar 24 horas trazendo tudo o que acontece diretamente do Japão, o que poderia fazer com que a cobertura da F1 fosse menor.

Após questionado pela equipe do Motorsport.com, os representantes do Bandsports, que transmite os treinos livres, além das emoções da F2 e F3, garantiram que nada mudará durante o período dos jogos.

Como a Band (aberta) não tem os direitos das Olimpíadas, a corrida em Budapeste também será transmitida normalmente.

