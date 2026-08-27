O assunto sobre o fim da temporada de Fórmula 1 de 2026 segue em discussão, mas o início do próximo ano também já começa a ser colocado em pauta por conta das tensões no Oriente Médio que não parecem próximas de serem finalizadas.

Acontece que, no próximo ano, a disputa estava programada para ter início no Oriente Médio - apesar do calendário oficial ainda não ter sido divulgado, a Austrália deixará de ser a primeira corrida.

Segundo informações do The Race, o GP da China despontou como favorito para assumir o posto caso não seja possível realizar os eventos no Bahrein e Arábia Saudita.

O site ainda apurou que o planejamento era que o calendário tivesse início no fim de semana do dia 14 de março em Sakhir, seguindo para Jeddah - com uma sequência dupla antes de uma rodada tripla na Austrália, Japão e China.

Não seria possível começar o ano na Austrália por conta das reformas que estão acontecendo no traçado. As autoridades trabalham em melhorias no prédio dos boxes e nada estará pronto o suficiente para receber um evento de grande porte já em março.

Sendo assim, caso haja um remanejamento, a China receberia a oportunidade de abrir a temporada, com a categoria seguindo para o Japão e a corrida em Melbourne só aconteceria na data prevista anteriormente.

A F1 está acompanhando de perto as decisões entre os Estados Unidos e o Irã, uma vez que as tensões iniciaram em janeiro de 2026 e causaram o cancelamento das mesmas etapas. Vale lembrar que a corrida do Bahrein acontecerá em Sepang, na Malásia, sob o nome de GP do Bahrein.

A data prevista para a Liberty Media, F1 e FIA tomarem a decisão sobre o fim do campeonato e também o início do próximo ano deve acontecer até o dia 15 de setembro.

Recentemente, Stefano Domenicali conversou com a mídia e tentou afastar os rumores de cancelamento do GP de Abu Dhabi, que fecha o campeonato de 2026. O CEO da F1 voltou a afirmar que o calendário segue confirmado e "ainda há ingressos disponíveis" para serem comprados.

McLaren PASSOU FERRARI e PEITA MERCEDES? Hamilton ensaia CRISE interna, BORTOLETO, 'causos' de MOTTA

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!