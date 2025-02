Guia da pré-temporada de F1: Horários, onde assistir e mais

A pré-temporada da Fórmula 1 acontece entre os dias 26 a 28 de fevereiro no Bahrein, com os carros de 2025 dando as primeiras voltas oficiais e para valer, esquentando os motores antes do GP da Austrália no dia 16 de março.

As sessões em Bahrein ajudam as equipes a coletarem dados importantes para entenderem os seus novos carros e poderem fazer os últimos ajustes finos para o início de mais uma batalha entre os 10 times. Pensando nisso, o Motorsport.com separou os dados, horários, locais e onde assistir todas as ações.

Horários das sessões da F1

DIA HORÁRIO (de Brasília) 26/02 (quarta-feira) 04h às 13h 27/02 (quinta-feira) 04h às 13h 28/02 (sexta-feira) 04h às 13h

Planejamento da Red Bull

Segundo informações do Telegraaf, a Red Bull separou dias específicos para cada piloto de sua dupla. Max Verstappen será o primeiro a assumir o RB21 na quarta-feira, na sessão da manhã, enquanto Liam Lawson dará suas primeiras voltas com a equipe taurina durante a tarde, após a pausa do almoço.

Na quinta-feira, no entanto, veremos apenas Verstappen em ação, com o tetracampeão em conversas próximas com seus engenheiros para fazer os últimos ajustes necessários que deixarão o carro do jeito que ele prefere.

No entanto, na sexta-feira, será a vez de Lawson dar os seus toques pessoais ao RB21.

Planejamento da Mercedes

Andrea Kimi Antonelli dará as suas primeiras voltas oficiais ao lado de George Russell pela Mercedes e, diferente da Red Bull, a equipe de Brackley não separou dias específicos para seus pilotos.

Antonelli e Russell irão dividir os três dias de testes. O italiano assume a manhã do primeiro dia, enquanto o britânico marcará presença durante a tarde.

Na quinta-feira, Russell irá primeiro e Antonelli dará suas voltas após o almoço. Na sexta-feira, a ordem do primeiro dia se repete.

Planejamento da Haas

A Haas está com uma dupla completamente nova, com Oliver Bearman como o estreante, enquanto Esteban Ocon traz sua bagagem de anos na categoria.

A equipe norte-americana decidiu seguir um planejamento bastante parecido com o da Mercedes - Bearman começa atrás do volante na quarta-feira, enquanto Ocon dará suas voltas pela tarde.

Na quinta-feira, é o francês que começa a sessão, com o britânico aparecendo após o almoço. No último dia, eles repetirão os horários da quarta.

Planejamento da Alpine

A equipe francesa que vem de seguidas reformulações, contará com Pierre Gasly e Jack Doohan, novato e filho da lenda da MotoGP, Mick Doohan.

O mais jovem da dupla iniciará os trabalhos na primeira parte da quarta-feira, com o francês assumindo o volante na segunda parte do dia. A ordem se inverterá na quinta-feira e na sexta a escalação da quarta-feira se repetirá.

Nota em constante atualização conforme as equipes confirmam suas agendas.

Onde assistir

As ações do ensaio de Sakhir poderão ser acompanhadas pelo canal fechado de esportes BandSports e pelo portal Bandplay, porém, no BandSport, apenas parte das atividades irão ao ar.

O serviço de streaming oficial da F1, a F1 TV terá transmissão ao vivo de tudo que estiver acontecendo em pista. O BandSports transmite das 6h às 12h na quarta (26) e na quinta-feira (27), e das 6h às 7h45 na sexta-feira (28). Bandplay e F1 TV transmitem todas as ações.

