Conteúdo especial
Fórmula 1

GUIA F1: Pilotos, equipes, calendário e o que mais mudou para 2026

Antes da tão esperada nova temporada, veja detalhes da campanha que começa com o GP da Austrália

Fabien Gaillard Redação Motorsport.com
Editado:
Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing, Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team, Arvid Lindblad, Racing Bulls

A Fórmula 1 retorna com o GP da Austrália neste fim de semana, dando início a uma temporada que contará com um total de 24 provas, com uma disputa na pista entre 11 equipes e 22 pilotos que compete em um regulamento técnico totalmente novo.

Leia também:

Aqui está um resumo de tudo o que você precisa saber antes do início desta campanha histórica em muitos aspectos.

Um grid com 22 pilotos pela primeira vez em 10 anos

L'arrivée de Cadillac en F1 porte la grille à 22 voitures en 2026.

A chegada da Cadillac à F1 eleva o grid para 22 carros em 2026.

Foto de: Mark Thompson / Getty Images

Em relação à temporada 2025, as mudanças são relativamente poucas no que diz respeito aos pilotos. Na verdade, com a notável exceção de mudanças internas na 'família Red Bull'- , com a substituição de Yuki Tsunoda por Isack Hadjar na Red Bull Racing e a chegada do novato Arvid Lindblad à Racing Bulls para ocupar o lugar do francês, o grid de 2026 permanece praticamente inalterado.

Oito equipes mantiveram a dupla de pilotos com a qual terminaram a temporada passada, apesar das dúvidas que poderiam pairar sobre o futuro de Franco Colapinto. Gabriel Bortoleto, piloto brasileiro que estreou na F1 em 2025, continua na categoria, agora com a gigante alemã Audi, que assumiu a operação da equipe suíça Sauber.

A grande novidade é a chegada de uma 11ª escuderia ao campeonato, com a nova estrutura da Cadillac, construída sobre as bases do projeto da Andretti. Com ela, o grid terá um total de 22 pilotos na pista pela primeira vez desde a temporada de 2016, a última da equipe Manor, mas com a volta de dois veteranos múltiplos vencedores de GP e vice-campeões mundiais, Sergio Pérez e Valtteri Bottas.

Equipe Pilotos  
McLaren Lando Norris Oscar Piastri
Mercedes George Russell Kimi Antonelli
Red Bull Max Verstappen Isack Hadjar
Ferrari Charles Leclerc Lewis Hamilton
Williams Alexander Albon Carlos Sainz Jr
Racing Bulls Liam Lawson Arvid Lindblad
Aston Martin Fernando Alonso Lance Stroll
Haas Oliver Bearman Esteban Ocon
Audi Nico Hulkenberg Gabriel Bortoleto
Alpine Pierre Gasly Franco Colapinto
Cadillac Sergio Pérez Valtteri Bottas

Novos fabricantes de motores e a saída da Renault

Audi fait enfin le grand saut en F1.

A Audi finalmente dá o grande salto para a F1.

Foto de: Mario Renzi / Formula 1 via Getty Images

As mudanças regulamentares implementadas para 2026, sobre as quais voltaremos com mais detalhes mais adiante neste artigo, tinham como objetivo declarado atrair ainda mais fabricantes de motores para a F1.

Uma aposta que já é considera bem-sucedida, já que a Audi entrou pela primeira vez em sua história no Campeonato Mundial, a Red Bull projetou e fabricou o primeiro motor de F1 proprietário, em uma parceria com a Ford e a Honda, depois de ter anunciado oficialmente sua saída no final de 2021, voltou atrás e estará presente em 2026.

No entanto, na prática, a Honda nunca realmente deixou a F1 após 2021 - mantendo o fornecimento de motores para a Red Bull e contribuindo até mesmo para os títulos mundiais taurinos - , e a Red Bull parecia finalmente sem opções — pelo menos em sua visão — para continuar competindo em alto nível. 

Se acrescentarmos a isso o fato de que a Renault decidiu, em 2024, abandonar o projeto de 2026 e renunciar ao históricos de motores proprietários - o carro da Alpine agora está equipado com unidades de potência da Mercedes -, a F1 passa de quatro para cinco fabricantes de motores no início da nova era técnica.

Além das situações da Alpine e da Audi, já mencionadas acima, vale notar que a Cadillac inicia sua aventura na F1 com motores da Ferrari, embora um motor com a marca da General Motors deva ser projetado e fabricado no futuro. Quanto à Honda, a empresa se aliou à ambiciosa equipe da Aston Martin de Lawrence Stroll.

Fabricante de motores Equipes
Mercedes McLaren
Mercedes
Williams
Alpine
Ferrari Ferrari
Haas
Cadillac
Red Bull Ford Red Bull
Racing Bulls
Honda Aston Martin
Audi Audi

Adeus Imola e olá Madrid!

Dernière année pour Zandvoort au calendrier de la F1.

Último ano para Zandvoort no calendário da F1.

Foto de: Erik Junius

O calendário da F1 para 2026 conta, tal como nas duas temporadas anteriores, com 24 datas. Destes 24 circuitos, 23 são os mesmos do ano passado.

O único circuito que falta é o de Imola, que recebeu o GP da Emília-Romanha entre 2020 e 2025, com exceção, é claro, da edição de 2023, cancelada devido às fortes inundações que afetaram a região. A pista iniciou importantes obras de renovação e não perde a esperança de ver a modalidade voltar ao seu território.

Numericamente, é um circuito totalmente novo que substitui o circuito italiano, ou seja, o “Madring”, localizado em Madri, que será palco do GP da Espanha em setembro próximo. Apesar dessa chegada ao calendário, Barcelona também permanece no lugar — antes de uma futura alternância com Spa — para o novíssimo GP de Barcelona-Catalunha.

Note-se que uma das particularidades deste calendário é a semana atípica do GP do Azerbaijão, que será realizada de quinta a sábado, para que a corrida não coincida com um feriado nacional do país do Cáucaso. Como de costume, o GP de Las Vegas também será organizado de quinta à sábado, mas cairá de sexta a domingo na Europa.

A temporada 2026 será a última para o GP da Holanda, em Zandvoort. Apesar da importância adquirida nos últimos anos por Max Verstappen e do entusiasmo em torno do piloto da Red Bull, as condições financeiras para a eventual manutenção da prova levaram seus promotores a encerrá-la ao término do contrato, sem sequer experimentar a alternância. 

Já se sabe que o GP de Portugal substituirá a prova holandesa a partir de 2027, enquanto várias candidaturas estão sendo estudadas, como o retorno da F1 à Turquia.

Data GP Circuito
5-8 de março Australia Austrália Melbourne
13-15 de março China China (S) Xangai
26 a 29 de março Japan Japão Suzuka
10-12 de abril Bahrain Bahrein Sakhir
17-19 de abril Saudi Arabia Arábia Saudita Jeddah
1-3 de maio United States Miami (S) Miami
22 a 24 de maio Canada Canadá (S) Montreal
5 a 7 de junho Monaco Mônaco Mônaco
12 a 14 de junho Spain Barcelona-Catalunha Barcelona
26-28 de junho Austria Áustria Spielberg
3 a 5 de julho United Kingdom Grã-Bretanha (S) Silverstone
17-19 de julho Belgium Bélgica Spa-Francorchamps
24-26 de julho Hungary Hungria Budapeste
21-23 de agosto Netherlands Holanda (S) Zandvoort
4-6 de setembro Italy Itália Monza
11-13 de setembro Spain Espanha Madri
24-26 de setembro Azerbaijan Azerbaijão Baku
9-11 de outubro Singapore Singapura (S) Marina Bay
23 a 25 de outubro United States Estados Unidos Austin
30 de outubro - 1º de novembro Mexico Cidade do México Cidade do México
6 a 8 de novembro Brazil São Paulo Interlagos
19-22 de novembro United States Las Vegas Las Vegas
27 a 29 de novembro Qatar Catar Losail
4 a 6 de dezembro United Arab Emirates Abu Dhabi Yas Marina

(S): Etapa no formato sprint

Chassi e motor: a F1 muda todo o regulamento

Charles Leclerc et Isack Hadjar lors des essais hivernaux de Bahreïn.

Charles Leclerc e Isack Hadjar durante os testes de inverno no Bahrein.

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

É obviamente neste aspecto que o carro de 2026 apresenta mais incógnitas. Depois de manter regulamentos relativamente estáveis para motores e chassis desde 2014, a F1 decidiu mudar tudo de uma vez para a próxima temporada.

Com novas unidades de potência, que aumentam a dependência da parte elétrica e eliminam o MGU-H, e a aerodinâmica ativa, com a abertura das asas traseiras e dianteiras, entenda as mudanças nos carros em nossa reportagem.

Além disso, com a 'revolução técnica' da F1 2026, um grande número de termos foi introduzido, além da substituição de outros que já eram habituais para quem acompanhava a categoria nos anos anteriores. Entenda as novas nomenclaturas e tecnologias aqui.

Aprilia REINA na Tailândia: ALERTA ligado na DUCATI? Diogo PONTUA na estreia! BRASIL, MOTOCROSS e +

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo! 

Compartilhe ou salve este artigo

