A Fórmula 1 retorna com o GP da Austrália neste fim de semana, dando início a uma temporada que contará com um total de 24 provas, com uma disputa na pista entre 11 equipes e 22 pilotos que compete em um regulamento técnico totalmente novo.

Aqui está um resumo de tudo o que você precisa saber antes do início desta campanha histórica em muitos aspectos.

Um grid com 22 pilotos pela primeira vez em 10 anos

A chegada da Cadillac à F1 eleva o grid para 22 carros em 2026. Foto de: Mark Thompson / Getty Images

Em relação à temporada 2025, as mudanças são relativamente poucas no que diz respeito aos pilotos. Na verdade, com a notável exceção de mudanças internas na 'família Red Bull'- , com a substituição de Yuki Tsunoda por Isack Hadjar na Red Bull Racing e a chegada do novato Arvid Lindblad à Racing Bulls para ocupar o lugar do francês, o grid de 2026 permanece praticamente inalterado.

Oito equipes mantiveram a dupla de pilotos com a qual terminaram a temporada passada, apesar das dúvidas que poderiam pairar sobre o futuro de Franco Colapinto. Gabriel Bortoleto, piloto brasileiro que estreou na F1 em 2025, continua na categoria, agora com a gigante alemã Audi, que assumiu a operação da equipe suíça Sauber.

A grande novidade é a chegada de uma 11ª escuderia ao campeonato, com a nova estrutura da Cadillac, construída sobre as bases do projeto da Andretti. Com ela, o grid terá um total de 22 pilotos na pista pela primeira vez desde a temporada de 2016, a última da equipe Manor, mas com a volta de dois veteranos múltiplos vencedores de GP e vice-campeões mundiais, Sergio Pérez e Valtteri Bottas.

Equipe Pilotos McLaren Lando Norris Oscar Piastri Mercedes George Russell Kimi Antonelli Red Bull Max Verstappen Isack Hadjar Ferrari Charles Leclerc Lewis Hamilton Williams Alexander Albon Carlos Sainz Jr Racing Bulls Liam Lawson Arvid Lindblad Aston Martin Fernando Alonso Lance Stroll Haas Oliver Bearman Esteban Ocon Audi Nico Hulkenberg Gabriel Bortoleto Alpine Pierre Gasly Franco Colapinto Cadillac Sergio Pérez Valtteri Bottas

Novos fabricantes de motores e a saída da Renault

A Audi finalmente dá o grande salto para a F1. Foto de: Mario Renzi / Formula 1 via Getty Images

As mudanças regulamentares implementadas para 2026, sobre as quais voltaremos com mais detalhes mais adiante neste artigo, tinham como objetivo declarado atrair ainda mais fabricantes de motores para a F1.

Uma aposta que já é considera bem-sucedida, já que a Audi entrou pela primeira vez em sua história no Campeonato Mundial, a Red Bull projetou e fabricou o primeiro motor de F1 proprietário, em uma parceria com a Ford e a Honda, depois de ter anunciado oficialmente sua saída no final de 2021, voltou atrás e estará presente em 2026.

No entanto, na prática, a Honda nunca realmente deixou a F1 após 2021 - mantendo o fornecimento de motores para a Red Bull e contribuindo até mesmo para os títulos mundiais taurinos - , e a Red Bull parecia finalmente sem opções — pelo menos em sua visão — para continuar competindo em alto nível.

Se acrescentarmos a isso o fato de que a Renault decidiu, em 2024, abandonar o projeto de 2026 e renunciar ao históricos de motores proprietários - o carro da Alpine agora está equipado com unidades de potência da Mercedes -, a F1 passa de quatro para cinco fabricantes de motores no início da nova era técnica.

Além das situações da Alpine e da Audi, já mencionadas acima, vale notar que a Cadillac inicia sua aventura na F1 com motores da Ferrari, embora um motor com a marca da General Motors deva ser projetado e fabricado no futuro. Quanto à Honda, a empresa se aliou à ambiciosa equipe da Aston Martin de Lawrence Stroll.

Fabricante de motores Equipes Mercedes McLaren

Mercedes

Williams

Alpine Ferrari Ferrari

Haas

Cadillac Red Bull Ford Red Bull

Racing Bulls Honda Aston Martin Audi Audi

Adeus Imola e olá Madrid!

Último ano para Zandvoort no calendário da F1. Foto de: Erik Junius

O calendário da F1 para 2026 conta, tal como nas duas temporadas anteriores, com 24 datas. Destes 24 circuitos, 23 são os mesmos do ano passado.

O único circuito que falta é o de Imola, que recebeu o GP da Emília-Romanha entre 2020 e 2025, com exceção, é claro, da edição de 2023, cancelada devido às fortes inundações que afetaram a região. A pista iniciou importantes obras de renovação e não perde a esperança de ver a modalidade voltar ao seu território.

Numericamente, é um circuito totalmente novo que substitui o circuito italiano, ou seja, o “Madring”, localizado em Madri, que será palco do GP da Espanha em setembro próximo. Apesar dessa chegada ao calendário, Barcelona também permanece no lugar — antes de uma futura alternância com Spa — para o novíssimo GP de Barcelona-Catalunha.

Note-se que uma das particularidades deste calendário é a semana atípica do GP do Azerbaijão, que será realizada de quinta a sábado, para que a corrida não coincida com um feriado nacional do país do Cáucaso. Como de costume, o GP de Las Vegas também será organizado de quinta à sábado, mas cairá de sexta a domingo na Europa.

A temporada 2026 será a última para o GP da Holanda, em Zandvoort. Apesar da importância adquirida nos últimos anos por Max Verstappen e do entusiasmo em torno do piloto da Red Bull, as condições financeiras para a eventual manutenção da prova levaram seus promotores a encerrá-la ao término do contrato, sem sequer experimentar a alternância.

Já se sabe que o GP de Portugal substituirá a prova holandesa a partir de 2027, enquanto várias candidaturas estão sendo estudadas, como o retorno da F1 à Turquia.

Data GP Circuito 5-8 de março Austrália Melbourne 13-15 de março China (S) Xangai 26 a 29 de março Japão Suzuka 10-12 de abril Bahrein Sakhir 17-19 de abril Arábia Saudita Jeddah 1-3 de maio Miami (S) Miami 22 a 24 de maio Canadá (S) Montreal 5 a 7 de junho Mônaco Mônaco 12 a 14 de junho Barcelona-Catalunha Barcelona 26-28 de junho Áustria Spielberg 3 a 5 de julho Grã-Bretanha (S) Silverstone 17-19 de julho Bélgica Spa-Francorchamps 24-26 de julho Hungria Budapeste 21-23 de agosto Holanda (S) Zandvoort 4-6 de setembro Itália Monza 11-13 de setembro Espanha Madri 24-26 de setembro Azerbaijão Baku 9-11 de outubro Singapura (S) Marina Bay 23 a 25 de outubro Estados Unidos Austin 30 de outubro - 1º de novembro Cidade do México Cidade do México 6 a 8 de novembro São Paulo Interlagos 19-22 de novembro Las Vegas Las Vegas 27 a 29 de novembro Catar Losail 4 a 6 de dezembro Abu Dhabi Yas Marina

(S): Etapa no formato sprint



Chassi e motor: a F1 muda todo o regulamento

Charles Leclerc e Isack Hadjar durante os testes de inverno no Bahrein. Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

É obviamente neste aspecto que o carro de 2026 apresenta mais incógnitas. Depois de manter regulamentos relativamente estáveis para motores e chassis desde 2014, a F1 decidiu mudar tudo de uma vez para a próxima temporada.

Com novas unidades de potência, que aumentam a dependência da parte elétrica e eliminam o MGU-H, e a aerodinâmica ativa, com a abertura das asas traseiras e dianteiras, entenda as mudanças nos carros em nossa reportagem.

Além disso, com a 'revolução técnica' da F1 2026, um grande número de termos foi introduzido, além da substituição de outros que já eram habituais para quem acompanhava a categoria nos anos anteriores. Entenda as novas nomenclaturas e tecnologias aqui.

