No dia 3 de agosto de 2008, há exatos 12 anos, Heikki Kovalainen vencia o GP da Hungria de Fórmula 1 com a McLaren. Foi o único triunfo do piloto finlandês na categoria máxima do automobilismo mundial.

Kovalainen foi acompanhado no pódio de Hungaroring pelo segundo colocado alemão Timo Glock, piloto da Toyota, e pelo compatriota ferrarista Kimi Raikkonen, então campeão mundial da categoria.

A solitária vitória de Kovalainen em Budapeste o colocou entre os pilotos com apenas um triunfo na F1. Ele é o penúltimo desta lista, completada em 2012 com o venezuelano Pastor Maldonado, que venceu o GP da Espanha com a Williams.

GALERIA: Relembre todos os pilotos com apenas uma vitória na Fórmula 1

Galeria Lista Luigi Fagioli: GP da França de 1951 1 / 23 Foto de: LAT Images Piero Taruffi: GP da Suíça de 1952 2 / 23 Foto de: LAT Images Luigi Musso: GP da Argentina de 1952 3 / 23 Foto de: LAT Images Jo Bonnier: GP da Holanda de 1959 4 / 23 Foto de: LAT Images Giancarlo Baghetti: GP da França de 1961 5 / 23 Foto de: LAT Images Innes Ireland: GP dos EUA de 1961 6 / 23 Foto de: LAT Images Lorenzo Bandini: GP da Áustria de 1964 7 / 23 Foto de: LAT Images Richie Ginther: GP do México de 1965 8 / 23 Foto de: LAT Images Ludovico Scarfiotti: GP da Itália de 1966 9 / 23 Foto de: LAT Images Peter Gethin: GP da Itália de 1971 10 / 23 Foto de: Lucien Harmegnies Francois Cevert: GP dos EUA de 1971 11 / 23 Foto de: David Phipps Jean-Pierre Beltoise: GP de Mônaco de 1972 12 / 23 Foto de: LAT Images José Carlos Pace: GP do Brasil de 1975 13 / 23 Foto de: LAT Images Jochen Mass: GP da Espanha de 1975 14 / 23 Foto de: Dave Dyer Vittorio Brambilla: GP da Áustria de 1975 15 / 23 Foto de: LAT Images Gunnar Nilsson: GP da Bélgica de 1977 16 / 23 Foto de: LAT Images Alessandro Nannini: GP do Japão de 1989 17 / 23 Foto de: LAT Images Jean Alesi: GP do Canadá de 1995 18 / 23 Foto de: Ercole Colombo Olivier Panis: GP de Mônaco de 1996 19 / 23 Foto de: Sutton Motorsport Images Jarno Trulli: GP de Mônaco de 2004 20 / 23 Foto de: LAT Images Robert Kubica: GP do Canadá de 2008 21 / 23 Foto de: Sutton Motorsport Images Heikki Kovalainen: GP da Hungria de 2008 22 / 23 Foto de: Sutton Motorsport Images Pastor Maldonado: GP da Espanha de 2012 23 / 23 Foto de: XPB Images

*Lista não computa vencedores das 500 Milhas de Indianápolis

