Há 13 anos, Vettel estreava na F1; relembre vitórias do tetracampeão

No dia 17 de junho de 2007, um certo alemão fazia sua estreia na Fórmula 1, correndo no carro #10 da BMW Sauber. Sebastian Vettel tinha sua primeira experiência na maior categoria do mundo e já começou pontuando, ao terminar na oitava posição, sendo o melhor de seu país e o melhor do time, à frente de Nick Heidfeld, que abandonou por problemas de transmissão.

Além daquela prova, Vettel faria mais 239 corridas na F1, com 53 vitórias, 120 pódios, 57 poles e, o mais importante, quatro títulos mundiais, todos eles conseguidos na Red Bull, de 2010 a 2013.

Apesar do tetracampeonato mundial, Vettel não vive boa fase. O ano de 2021 permanece uma incógnita para o piloto, já que não terá seu contrato com a Ferrari renovado, dando lugar ao espanhol Carlos Sainz Jr. que dividirá a equipe com Charles Leclerc.

Veja imagens do fim de semana do GP dos EUA de 2007

Relembre todas as 53 vitórias de Vettel na F1

