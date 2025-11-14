Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil

Recomendado para você

ANÁLISE: Como o GP de Las Vegas pode eliminar Verstappen da briga pelo título da F1 2025

ANÁLISE: Como o GP de Las Vegas pode eliminar Verstappen da briga pelo título da F1 2025

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
ANÁLISE: Como o GP de Las Vegas pode eliminar Verstappen da briga pelo título da F1 2025
MotoGP: Bezzecchi faz a pole para o GP de Valência em classificação bastante disputada

MotoGP: Bezzecchi faz a pole para o GP de Valência em classificação bastante disputada

MotoGP
MotoGP
GP de Valência
MotoGP: Bezzecchi faz a pole para o GP de Valência em classificação bastante disputada
Stock Car cancela corrida sprint em Cuiabá após fortes chuvas

Stock Car cancela corrida sprint em Cuiabá após fortes chuvas

Stock Car
Stock Car
Cuiabá
Stock Car cancela corrida sprint em Cuiabá após fortes chuvas
Stock Car: Felipe Massa domina e é o pole na etapa de Cuiabá

Stock Car: Felipe Massa domina e é o pole na etapa de Cuiabá

Stock Car
Stock Car
Cuiabá
Stock Car: Felipe Massa domina e é o pole na etapa de Cuiabá
Motorsport.com transmite as emoções do GP de Macau 2025; veja ao vivo as atividades desta sexta-feira

Motorsport.com transmite as emoções do GP de Macau 2025; veja ao vivo as atividades desta sexta-feira

Geral
Geral
Motorsport.com transmite as emoções do GP de Macau 2025; veja ao vivo as atividades desta sexta-feira
Stock Car: Leist lidera treino livre em Cuiabá, à frente de Zonta e Mugiatti

Stock Car: Leist lidera treino livre em Cuiabá, à frente de Zonta e Mugiatti

Stock Car
Stock Car
Cuiabá
Stock Car: Leist lidera treino livre em Cuiabá, à frente de Zonta e Mugiatti
"Tudo novo": Felipe Baptista acelera rumo à história na estreia da Stock Car em Cuiabá

"Tudo novo": Felipe Baptista acelera rumo à história na estreia da Stock Car em Cuiabá

Stock Car
Stock Car
Cuiabá
"Tudo novo": Felipe Baptista acelera rumo à história na estreia da Stock Car em Cuiabá
Porsche Cup apresenta nova patrocinadora para final de 2025 e temporada 2026

Porsche Cup apresenta nova patrocinadora para final de 2025 e temporada 2026

Porsche Cup
Porsche Cup
Porsche Cup apresenta nova patrocinadora para final de 2025 e temporada 2026
Nostalgia
Fórmula 1 Abu Dhabi GP

Há 15 anos, Vettel conquistava o primeiro título na F1 no emocionante GP de Abu Dhabi de 2010

No dia 14 de novembro de 2010, o alemão se tornou o mais jovem campeão da história, derrotando Alonso, que vivia um pesadelo chamado Petrov

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:

Efeméride

Sur deux ou quatre roues, replongez-vous dans l'Histoire des sports mécaniques, celle qui a écrit la légende des hommes et des machines durant des décennies.

Nesta sexta-feira (14 de novembro) completa-se o 15º aniversário do incrível final da temporada 2010 da Fórmula 1, que consagrou Sebastian Vettel como o mais jovem campeão da história, superando Fernando Alonso e Mark Webber no GP de Abu Dhabi.

Leia também:

Na edição de 2010 da etapa de Yas Marina chegaram, pela primeira vez na história, até quatro pilotos com chances de título. O favorito era  Alonso (Ferrari), que liderava com 246 pontos. Tinha oito de vantagem sobre Webber (da Red Bull), nada menos que 15 sobre Vettel (também da Red Bull) e também chegava com possibilidades, embora mínimas, um Lewis Hamilton que, ainda na McLaren, tinha 24 pontos a menos que Fernando.

A princípio, o principal rival de Alonso era Webber, embora para o espanhol bastasse ser primeiro ou segundo para se sagrar campeão. Até mesmo a quarta posição seria suficiente se Webber não vencesse. Por sua vez, Hamilton precisava de um milagre completo (bastava Alonso ficar em 10º para Lewis perder todas as chances), e para Vettel bastava ser primeiro ou segundo e esperar.

O alemão conquistou a pole no sábado, com Hamilton logo atrás. Alonso garantiu uma confortável terceira posição, vendo ainda Webber largar em quinto. Na largada, mesmo com Jenson Button passando Alonso e o feito cair para quarto lugar, o espanhol era virtualmente campeão no início da corrida. Contudo, em determinado momento, tudo mudou.

Michael Schumacher sofreu um acidente com o Mercedes ao tocar no Force India de Vitantonio Liuzzi na primeira volta, o que fez o Safety Car ser chamado. Alguns pilotos, entre eles Nico Rosberg com o Mercedes e Vitaly Petrov com o Renault, aproveitaram esse momento para fazer suas paradas. Vettel quase escapou da pista algumas voltas depois, chegando a tocar o muro com um dos pneus, mas conseguiu manter a liderança.

Como nada mudava e o título parecia ir para Maranello, a Red Bull decidiu apostar numa estratégia e tirou da cartola uma jogada de mestre. Na volta 12, com Webber atrás de Alonso, fizeram o australiano parar. Embora inicialmente tenham mantido Fernando na pista, a Ferrari reagiu e fez sua parada na volta 16, o que depois seria considerado um erro histórico.

Alonso caiu para a 12ª posição, embora vários rivais ainda tivessem que fazer suas paradas. Quando fizeram, Alonso (7º) tinha à frente Petrov (6º) e Rosberg, que não precisavam voltar aos boxes, mas ainda havia um longo caminho para ultrapassá-los e voltar à quarta posição que lhe daria o título.

O bicampeão tentou ultrapassar Petrov de todas as formas e, em algumas ocasiões, parecia que seria possível, mas o russo se defendia com tudo, tornando-se uma muralha impenetrável. Sem plano 'B', a Ferrari pediu a Alonso que usasse "o melhor do seu talento, sabemos que é enorme".

Mas não foi suficiente. Na frente, os três primeiros fizeram suas paradas e nada mudou. Vettel seguia na liderança, com Hamilton em segundo e Button em terceiro. Também pontuando, Rosberg mantinha o Mercedes na quarta posição e Kubica era quinto, à frente de Petrov e Alonso.

Com Vettel como vencedor, Alonso precisava se livrar de Petrov, Kubica e Rosberg, mas não conseguiu sequer passar o primeiro. Em um traçado de Yas Marina que não favorece ultrapassagens, as voltas foram passando sem que surgisse a manobra que lhe permitisse recuperar uma posição e, embora Webber estivesse atrás, estavam perdendo o mundial.

Vettel não falhou e venceu à frente das McLaren, enquanto Rosberg e os Renault mantiveram suas posições, deixando Alonso em sétimo. "Sebastian Vettel, du bist Weltmeister. O Campeão Mundial", ouviu-se pelo rádio da Red Bull logo após cruzar a linha de chegada. O alemão, o mais jovem a entrar na lista de campeões mundiais, não conseguiu conter as lágrimas nem dentro do carro nem no pódio.

A Red Bull havia perdido com Webber, mas ganhou com seu outro piloto, enquanto Ferrari e Alonso saíram de mãos vazias em seu primeiro ano juntos. O espanhol, como não poderia deixar de ser, mostrou-se abatido após um ano de luta e chegar ao final com tudo a favor.

Aquele dia escapou uma grande oportunidade para que a Espanha tivesse três títulos da F1, mas parecia o início de uma grande era para Alonso com a Scuderia. O que acabou não se concretizando, embora, em 2012, houvesse outra chance na última corrida também contra Vettel, o que aconteceu foi que naquele domingo de novembro de 2010 começou uma era triunfante de Sebastian e Red Bull, que juntos acumularam quatro títulos de pilotos e outros quatro de construtores.

Norris CALA BOCA de geral, Bortoleto com hype de RUBINHO, Max ‘simplão’, CAOS na Ferrari e mais

Ouça versão áudio do Podcast:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Hamburgueria australiana se desculpa por 'amaldiçoar' temporada de Piastri
Próximo artigo F1 discutirá se troca de motor de Verstappen em Interlagos 'burla' teto orçamentário

Principais comentários
Jose Carlos de Celis
Mais de
Jose Carlos de Celis
F1 - Hamilton pede mais tempo para se provar na Ferrari: "Roma não foi construída em um dia"

F1 - Hamilton pede mais tempo para se provar na Ferrari: "Roma não foi construída em um dia"

Fórmula 1
Fórmula 1
F1 - Hamilton pede mais tempo para se provar na Ferrari: "Roma não foi construída em um dia"
F1: Relembre os aniversários de todos os pilotos do grid de 2025

F1: Relembre os aniversários de todos os pilotos do grid de 2025

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Relembre os aniversários de todos os pilotos do grid de 2025
MotoGP: Ducati anuncia piloto que substituirá Marc Márquez durante recuperação

MotoGP: Ducati anuncia piloto que substituirá Marc Márquez durante recuperação

MotoGP
MotoGP
GP da Austrália
MotoGP: Ducati anuncia piloto que substituirá Marc Márquez durante recuperação
Mark Webber
Mais de
Mark Webber
F1: Webber revela "segredo" de Piastri para focar nas corridas

F1: Webber revela "segredo" de Piastri para focar nas corridas

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Canadá
F1: Webber revela "segredo" de Piastri para focar nas corridas
Ricciardo, Webber, Piastri e mais: Os cinco melhores pilotos australianos da história da F1

Ricciardo, Webber, Piastri e mais: Os cinco melhores pilotos australianos da história da F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Ricciardo, Webber, Piastri e mais: Os cinco melhores pilotos australianos da história da F1
F1 - Verstappen: O que meu pai fez comigo é o que Webber faz com Piastri

F1 - Verstappen: O que meu pai fez comigo é o que Webber faz com Piastri

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Arábia Saudita
F1 - Verstappen: O que meu pai fez comigo é o que Webber faz com Piastri
Ferrari
Mais de
Ferrari
F1 - Schumacher: 'Ferrari deve pagar multa e rescindir contrato de Hamilton'

F1 - Schumacher: 'Ferrari deve pagar multa e rescindir contrato de Hamilton'

Fórmula 1
Fórmula 1
F1 - Schumacher: 'Ferrari deve pagar multa e rescindir contrato de Hamilton'
ANÁLISE: Elkann atira contra Hamilton e Leclerc, mas culpa da crise da Ferrari na F1 é mesmo dos pilotos?

ANÁLISE: Elkann atira contra Hamilton e Leclerc, mas culpa da crise da Ferrari na F1 é mesmo dos pilotos?

Fórmula 1
Fórmula 1
ANÁLISE: Elkann atira contra Hamilton e Leclerc, mas culpa da crise da Ferrari na F1 é mesmo dos pilotos?
F1: Ferrari testa carro que será cedido à Cadillac em sessão com Pérez nesta semana

F1: Ferrari testa carro que será cedido à Cadillac em sessão com Pérez nesta semana

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Ferrari testa carro que será cedido à Cadillac em sessão com Pérez nesta semana

Últimas notícias

ANÁLISE: Como o GP de Las Vegas pode eliminar Verstappen da briga pelo título da F1 2025

ANÁLISE: Como o GP de Las Vegas pode eliminar Verstappen da briga pelo título da F1 2025

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Las Vegas
ANÁLISE: Como o GP de Las Vegas pode eliminar Verstappen da briga pelo título da F1 2025
MotoGP: Bezzecchi faz a pole para o GP de Valência em classificação bastante disputada

MotoGP: Bezzecchi faz a pole para o GP de Valência em classificação bastante disputada

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Valência
MotoGP: Bezzecchi faz a pole para o GP de Valência em classificação bastante disputada
Stock Car cancela corrida sprint em Cuiabá após fortes chuvas

Stock Car cancela corrida sprint em Cuiabá após fortes chuvas

Stock Car
STCK Stock Car
Cuiabá
Stock Car cancela corrida sprint em Cuiabá após fortes chuvas
Stock Car: Felipe Massa domina e é o pole na etapa de Cuiabá

Stock Car: Felipe Massa domina e é o pole na etapa de Cuiabá

Stock Car
STCK Stock Car
Cuiabá
Stock Car: Felipe Massa domina e é o pole na etapa de Cuiabá

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros