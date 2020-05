Em 16 de maio de 1999, acontecia o GP de Mônaco de Fórmula 1 que, naquela temporada, era a quarta etapa do campeonato. Após uma disputa entre Hakkinen e Schumacher na classificação, que terminou com a pole do finlandês, a vitória ficou com o piloto da Ferrari, que teve um significado a mais para o piloto e a equipe.

Na classificação, a pole ficou com Mika Hakkinen e a McLaren, mas Schumacher estava logo atrás, fazendo um tempo apenas 0s064 mais alto. David Coulthard, companheiro de Hakkinen largaria em terceiro e Irvine, com a outra Ferrari, sairia em quarto.

Na largada, as Ferraris se saíram melhor, com Schumacher passando Hakkinen já nos primeiros metros e Irvine superando Coulthard. A ordem se manteve a mesma até que o escocês acabou abandonando na volta 35.

Poucas voltas depois, a Hakkinen também teve problemas, quando passou por uma mancha de óleo deixada pelo carro de Toranosuke Takagi e acabou passando reto na Mirabeau. Isso deu a Irvine a chance de garantir seu segundo lugar e a dobradinha da Ferrari.

A corrida foi muito importante pela Ferrari, mas não pelo fato de Schumacher ter saído de Mônaco na liderança, com 12 pontos a mais que Hakkinen em terceiro, mas por outro motivo.

A vitória do alemão no GP de Mônaco foi sua 16ª pela equipe italiana e, naquele dia, Schumacher ultrapassou Niki Lauda, tornando-se o piloto mais vitorioso da história da Ferrari.

Esse foi um marco na carreira de Schumacher e uma prévia do que o piloto faria nos anos seguintes com a equipe italiana. Quando se aposentou pela primeira vez, Schumacher deixou a Ferrari com 72 vitórias conquistadas pela equipe, quase cinco vezes mais que a marca de Lauda.

Em número de pódios, a marca também é expressiva: foram 116 pódios, contra 55 de Barrichello, o atual segundo colocado, já que Vettel tem um pódio a menos e uma temporada para ultrapassar o brasileiro.

Veja, na galeria abaixo, os pilotos que mais conquistaram vitórias com a Ferrari:

Galeria Lista Michael Schumacher 1 / 10 Foto de: LAT Images 72 vitórias e 116 pódios Niki Lauda 2 / 10 Foto de: LAT Images 15 vitórias e 32 pódios Sebastian Vettel 3 / 10 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images 14 vitórias e 54 pódios Alberto Ascari 4 / 10 Foto de: LAT Images 13 vitórias e 17 pódios Fernando Alonso 5 / 10 Foto de: XPB Images 11 vitórias e 44 pódios Felipe Massa 6 / 10 Foto de: Sutton Motorsport Images 11 vitórias e 36 pódios Kimi Raikkonen 7 / 10 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images 10 vitórias e 52 pódios Rubens Barrichello 8 / 10 Foto de: Sutton Motorsport Images 9 vitórias e 55 pódios Jacky Ickx 9 / 10 Foto de: LAT Images 6 vitórias e 16 pódios Gilles Villeneuve 10 / 10 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch 6 vitórias e 13 pódios

