Nostalgia
Fórmula 1

Há 25 anos, Fernando Alonso dava início à carreira como piloto de F1

Espanhol foi anunciado como piloto da Minardi no dia 5 de fevereiro 2001 e em 2026 continua na categoria máxima do automobilismo

Stefan Ehlen
Stefan Ehlen
Editado:
5 de fevereiro de 2001 é uma data histórica para Fernando Alonso: nesse dia ele se tornou piloto de Fórmula 1. Seu empresário, Flavio Briatore, anunciou então a ascensão do espanhol ao topo do  automobilismo mundial como piloto titular da Minardi para 2001, quando ainda tinha 19 anos.

Leia também:

Briatore, com passagens na chefia da Benetton e, depois, da Renault, soube da existência de Alonso duas temporadas antes, em 1999, quando o piloto terminou em quarto na Fórmula 3000 e impressionou a todos com sua primeira vez em um monoposto de F1 em dezembro no circuito de Jerez.

Esse teste veio como prêmio por ter conquistado o Euro Open MoviStar by Nissan, e ele assumiu o volante de um Minardi M01 com motor V10 Ford-Cosworth, o mesmo que pilotaram Marc Gené e Luca Badoer naquela temporada em que somaram apenas um ponto graças ao compatriota de Fernando Alonso no GP da Europa.

Em 2026, Alonso continua sendo piloto de F1, embora não tenha competido de forma ininterrupta na categoria desde sua estreia há 25 anos: em 2002 foi piloto de testes para a Renault, e em 2019 e 2020 nem sequer participou do campeonato.

Nesse longo período desde 2001, Alonso correu para várias equipes de F1, em alguns casos até várias vezes: Minardi, Renault, McLaren, Ferrari, Alpine e Aston Martin.

Duas dessas equipes já não existem mais nessa forma: Minardi se tornou Toro Rosso, hoje Racing Bulls; Renault se transformou, após várias etapas intermediárias, na atual Alpine. E quando Alonso começou, a atual equipe Aston Martin ainda competia sob o nome de Jordan.

Antes do início da temporada 2026, Alonso conta com um impressionante currículo na F1: com 428 GPs disputados, participou de aproximadamente um terço de todas as corridas do campeonato mundial até hoje. Em 2005 e 2006 foi campeão com a Renault. Venceu um total de 32 GPs com Renault, McLaren e Ferrari. Sua última vitória até o momento foi na temporada de 2013, no GP da Espanha.

No entanto, ele poderia facilmente ter conquistado mais sucessos: em 2007, Alonso perdeu um possível título mundial após uma acirrada "guerra interna" na McLaren com o então novato Lewis Hamilton, o que beneficiou Kimi Raikkonen na Ferrari. Como piloto da Ferrari, Alonso teve três vice-campeonatos na disputa com Sebastian Vettel.

Alonso em Le Mans, Indianápolis e Dakar

Fora da Fórmula 1, Alonso venceu duas vezes as 24 Horas de Le Mans com a Toyota. No entanto, não conseguiu a lendária "tríplice coroa" (vitória no GP de Mônaco de F1, vitória nas 24 Horas de Le Mans e vitória nas 500 Milhas de Indianápolis): Alonso mostrou ser rápido, mas azarado, em suas tentativas nas Indy 500 em 2017 e 2019. Em 2020, terminou o Rally Dakar na 13ª posição na classificação geral.

Antes do início da temporada 2026, Alonso, com 44 anos, será o piloto de F1 mais velho desde Graham Hill em 1975. O único vencedor da "Tríplice Coroa" disputou seus últimos GPs aos 45 anos. Se Alonso continuar competindo na F1 em 2027, poderá igualar Hill em idade e até superá-lo como o piloto de F1 mais velho das últimas cinco décadas.



