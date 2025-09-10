Michael Schumacher estava visivelmente emocionado durante a coletiva de imprensa após sua vitória em Monza, no dia 10 de setembro de 2000. Ele até se desculpou, dizendo: "Perdão, estou apenas feliz e exausto". Em seguida, respira fundo, de forma audível.

A sexta vitória de Schumacher na temporada é particularmente importante para o alemão: ele havia encerrado uma sequência de cinco corridas sem vitórias, após três abandonos consecutivos e, mais recentemente, duas derrotas para seu rival no Mundial, Mika Hakkinen. Mas em Monza, a maré vira – e Schumacher comemorou sua 41ª vitória.

Na coletiva de imprensa, Schumacher foi questionado sobre a 41ª vitória, já que ele havia igualado o feito da carreira de Ayrton Senna, com quem ele havia se desentendido diversas vezes no início de sua carreira na F1 e que ele considera um modelo a ser seguido.

Schumacher acrescentou: "Sim, isso significa muito para mim". Então ele abaixa a cabeça, engole em seco, respira fundo novamente, disse "desculpe" — e começou a chorar na frente das câmeras.

A maioria dos observadores ficou perplexo. Hakkinen é o primeiro a reagir, colocando a mão na nuca de Schumacher e sinalizando que a coletiva de imprensa deve continuar sem ele. Schumacher soluçava ao lado dele, e seu irmão Ralf Schumacher também tentava confortá-lo.

A cena desvia o foco do assunto. Ele pergunta: "Podemos dar um tempo? Por que você não continua com o Ralf?" Seu olhar se volta repetidamente para a esquerda, para Michael Schumacher, que continuava de cabeça baixa e chorando. Enquanto isso, Ralf respondia às perguntas.

Então o moderador faz outra pergunta a Michael: "O que isso significa para você?" Mas Schumacher responde secamente: "Por favor, me pergunte outra coisa."

Então ele disse: "Não consigo pensar em muita coisa para dizer, exceto: um grande obrigado a todos que tornaram isso possível hoje – especialmente à equipe." Uma pausa. Então: "Desculpe, não consigo pensar em muita coisa hoje."

O que Ralf Schumacher diz sobre isso hoje

Após 25 anos, Ralf Schumacher disse em uma entrevista em vídeo para o canal Formel1.de no YouTube : "Tudo o que sei é que meu irmão é sempre muito honesto em suas reações e que isso o afetou profundamente."

"Para mim, [foi] um pouco irritante naquele momento. Dá para ver quando olha para mim. Mas é bom que a Fórmula 1, apesar de todo o dinheiro, da pressão, da tecnologia, da responsabilidade, ainda seja humana."

Michael Schumacher vs Ayrton Senna

Ralf Schumacher disse que ele próprio não conhecia Senna — "nem sabia da relação especial que havia se desenvolvido entre os dois, por meio da disputa de poder que ambos tiveram na F1".

“Acho que o Ayrton Senna sabia que alguém com grande potencial estava chegando e poderia dificultar sua vida, e ele queria colocar o jovem no lugar dele imediatamente. Meu irmão não deixou isso acontecer e seguiu o próprio caminho. Então, acho que foi por isso que isso aconteceu.”

Ralf defende as emoções de Michael

Na opinião de Ralf, as lágrimas de Michael Schumacher em Monza também eram um sinal da alta pressão para ter sucesso — algo que ‘Schumi’ sempre tentou esconder.

"Quando você tem tanta pressão, o estresse dos testes, das corridas, das reuniões de marketing e também quer ter um pouco de privacidade, chega um momento em que você desenvolve uma maneira de manter tudo o mais distante possível, para não parecer tão acessível. Foi o que aconteceu comigo também", explicou Ralf.

"A F1 muda as pessoas. É assim mesmo, porque tudo acontece muito rápido. É preciso admitir que as pessoas nem sempre acertam, mesmo em sua imagem pública."

Em uma época anterior às redes sociais, como enfatizou Ralf Schumacher: "Hoje, você tem uma oportunidade completamente diferente, que não existia naquela época. Isso torna tudo muito mais acessível — até para você mesmo. Você pode simplesmente enviar uma foto com emoção e escrever algo junto. Isso automaticamente o torna muito mais acessível. Isso faz uma enorme diferença."

Um domingo trágico em Monza

O GP da Itália de 2000 em Monza já havia começado de forma dramática: o piloto da Ferrari, Rubens Barrichello, os dois pilotos da Jordan, Heinz-Harald Frentzen e Jarno Trulli, e o piloto da McLaren, David Coulthard, se envolveram em um acidente na primeira volta, antes da chicane Della Roggia. Os quatro carros rodaram para a caixa de brita em meio a uma grande nuvem de poeira.

Somente depois que a poeira baixou é que ficou claro: a roda dianteira direita do Jordan de Frentzen - atingiu o diretor esportivo Paolo Gislimberti e o feriu gravemente.

No entanto, o diretor de corrida de F1, Charlie Whiting, decidiu continuar a corrida atrás do safety car: o GP continuou enquanto Gislimberti lutava pela vida - em vão.

O dirigente esportivo italiano foi transportado para o hospital, mas não recuperou a consciência e morreu naquela tarde – a primeira fatalidade na F1 desde Senna em Ímola em 1994. Em resposta ao incidente, a F1 reforçou os sistemas de retenção das rodas e aumentou os padrões de segurança dos carros.

