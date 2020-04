O fim de semana mais trágico da história da Fórmula 1, marcado pelas mortes de Ayrton Senna e Roland Ratzenberger, tinha seu capítulo inaugural no dia 29 de abril de 1994, há exatos 26 anos, no circuito de Ímola, na Itália.

Numa sexta-feira, o primeiro treino livre para o GP de San Marino, terceira etapa do ano, contou com o primeiro grande acidente do evento. Rubens Barrichello 'rampou' a Variante Bassa a 225 km/h com a Jordan e bateu violentamente. Veja abaixo:

Rubens Barrichello, Jordan involved in a huge crash Photo by: Photo 4

"Morri por seis minutos", comentou o brasileiro em entrevista exclusiva ao Motorsport.com. "Apaguei totalmente na hora. Foi um impacto de 90G, 90 vezes 72kg. Na pancada, eu engoli a língua. Fiquei um mês, mais ou menos, com memória curta". Foi a batida mais grave da carreira do brasileiro, que tinha 21 anos à época. Apesar da brutalidade do incidente, Rubinho teve 'apenas' uma luxação na costela e uma pequena fratura no nariz.

Ainda que o saldo tenha sido relativamente positivo, o paulistano teve de ficar internado e perdeu a corrida. E os eventos de sábado e domingo seriam ainda mais traumáticos para a categoria. Abaixo, o Motorsport.com relembra o contexto do acidente de Rubinho.

GALERIA: Relembre os carros e a carreira de Rubens Barrichello no automobilismo

Galeria Lista 1993: Jordan, 18º no campeonato (2 pts). Barrichello esteve na F1 entre 1993 e 2011, com 326 participações e 322 largadas. É o recordista absoluto na história da categoria. 1 / 29 Foto de: Tom Haapanen 1994: Jordan, 6º no campeonato (19 pts). Com passagens por Jordan, Stewart, Ferrari, Honda, Brawn e Williams, Barrichello conquistou 11 vitórias na carreira - é o 27º na história, empatado com Felipe Massa e Jacques Villeneuve. 2 / 29 Foto de: LAT Images 1995: Jordan, 11º no campeonato (11 pts). 3 / 29 Foto de: LAT Images 1996: Jordan, 8º no campeonato (14 pts) 4 / 29 Foto de: LAT Images 1997: Stewart, 13º no campeonato (6 pts) 5 / 29 Foto de: Sutton Motorsport Images 1998: Stewart, 12º no campeonato (4 pts) 6 / 29 Foto de: LAT Images 1999: Stewart, 7º no campeonato (21 pts) 7 / 29 Foto de: LAT Images 2000: Ferrari, 4º no campeonato (62 pts). A primeira vitória na F1 veio na Alemanha, em 2000. Largando de 18º, Barrichello conseguiu a terceira maior recuperação da história da categoria, ficando atrás apenas de John Watson (22º - EUA, 1983) e Bill Vukovich (19º - Indy 500, 1954). 8 / 29 Foto de: LAT Images 2001: Ferrari, 3º no campeonato (56 pts) 9 / 29 Foto de: Ferrari Media Center 2002: Ferrari, vice-campeão (77 pts) 10 / 29 Foto de: LAT Images 2003: Ferrari, 4º no campeonato (65 pts) 11 / 29 Foto de: Ferrari Media Center 2004: Ferrari, vice-campeão (114 pts) 12 / 29 Foto de: Bridgestone Corporation 2005: Ferrari, 8º no campeonato (38 pts). O brasileiro foi 68 vezes ao pódio. 13 / 29 Foto de: XPB Images 2006: Honda, 7º no campeonato (30 pts) 14 / 29 Foto de: XPB Images 2007: Honda, 20º no campeonato (0 pts) 15 / 29 Foto de: XPB Images 2008: Honda, 14º no campeonato (11 pts) 16 / 29 Foto de: XPB Images 2009: Brawn, 3º no campeonato (77 pts). Foram 21 poles na F1. 17 / 29 Foto de: XPB Images A última vitória de Barrichello na F1 foi no GP da Itália de 2009. 18 / 29 Foto de: XPB Images Desde então, o Brasil não esteve mais no topo do pódio. 19 / 29 Foto de: XPB Images 2010: Williams, 10º no campeonato (47 pts) 20 / 29 Foto de: XPB Images 2011: Williams, 17º no campeonato (4 pts) 21 / 29 Foto de: XPB Images 2012 (Indy): KV, 12º no campeonato (289 pts) 22 / 29 Foto de: Eric Gilbert 2013 (Stock Car): Full Time, 8º no campeonato (120 pts) 23 / 29 Foto de: Chris Fabbri / CFR Media - Brazil 2014 (Stock Car): Full Time, campeão (234 pts) 24 / 29 2015 (Stock Car): Full Time, 4º no campeonato (188 pts) 25 / 29 2016 (Stock Car): Full Time, vice-campeão (295 pts) 26 / 29 2017 (Stock Car): Full Time, 5º no campeonato (251 pts) 27 / 29 2018 (Stock Car): Full Time, 4º no campeonato (242 pts) 28 / 29 2019 (Stock Car): Full Time, 5º no campeonato (310 pts) 29 / 29 Foto de: Duda Bairros

O brasileiro chegou à etapa na vice-liderança. Na abertura da temporada, Rubinho ficou em quarto no GP do Brasil, em Interlagos. A corrida seguinte marcaria seu primeiro pódio na F1: o piloto terminou em terceiro no GP do Pacífico, disputado em Aida, no Japão. Em Ímola, porém, as expectativas não eram tão grandes, já que o motor Hart que equipava a Jordan não era tão potente quanto as unidades motrizes de Ferrari, Renault e Ford.

No treino, Barrichello vinha num razoável 10º lugar, boa colocação para as pretensões de sua equipe no GP de San Marino. O brasileiro estava a 2s9 do conterrâneo Ayrton Senna. O tricampeão buscava sua terceira pole no campeonato, em que estreava pela Williams. Apesar da abissal superioridade nos anos anteriores, o carro da equipe britânica tinha problemas em 1994, muito em função da mudança de regulamentos. Mas isso é outra história...

Rubinho a todo vapor

Buscando melhorar sua marca, Rubinho resolveu apostar 'no braço' para ir mais rápido. Com a confiança em alta, o paulistano foi até o limite na veloz pista italiana. Ele não contava, porém, com uma zebra excessivamente alta na Variante Bassa, anterior à reta principal.

A todo vapor, Barrichello entrou na tangência da curva a 225 km/h e saiu pelos ares depois do contato com a zebra. A consequência foi grave: a Jordan bateu com força na barreira de pneus e na grade de proteção. O carro capotou duas vezes e 'aterrizou' de cabeça para baixo, de lado.

Os fiscais de pista prestaram pronto atendimento e colocaram o monoposto na posição correta, mas viram que Rubinho estava desacordado. Logo após, a equipe médica comandada pelo doutor Sid Watkins chegou para atender o piloto. Segundo o médico, o paulistano tinha engolido a língua e ficou 'morto' por alguns minutos. A eficiência da equipe de resgate no circuito foi fundamental, dada a violência da batida, que teve o impacto de 90Gs.

O brasileiro foi atendido em 10 minutos e encaminhado para o centro médico do autódromo. Foi lá que recebeu a visita de Senna, que imediatamente saiu dos boxes para visitar o amigo. O tricampeão teve um alívio: Rubinho estava machucado, mas consciente e longe de riscos.

Senna foi, inclusive, um dos responsáveis por tranquilizar a impressa quando terminou a visita. Em entrevistas, o tricampeão, ainda sobressaltado, destacou que o amigo estava bem. Fora apenas um susto e todos os exames seriam feitos em breve.

Em seguida, Barrichello foi levado para o hospital Maggiore, em Bolonha, onde ficou sob observação até o dia seguinte. No sábado, Rubinho voltou à pista para ver as atividades. Encontrou Senna e assistiu ao segundo treino ao lado de Galvão Bueno e Reginaldo Leme.