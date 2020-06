No dia 2 de janeiro de 1991, há exatos 29 anos, Nelson Piquet conquistava sua última vitória na Fórmula 1. Foi no GP do Canadá, em Montreal, onde o piloto brasileiro triunfou pela 23ª vez na categoria máxima do automobilismo.

O tricampeão mundial venceu com a equipe Benetton, à frente do italiano Stefano Modena, da Tyrrell. Quem completou o pódio no Circuito Gilles Villeneuve foi o piloto da Williams Riccardo Patrese, também da Itália.

Em homenagem à glória derradeira de Piquet na elite da esporte a motor mundial, o Motorsport.com relembra todos os carros utilizados pelo tricampeão (1981, 1983 e 1987) na F1. É o que você confere na galeria exclusiva abaixo:

Galeria Lista 1978 - Ensign N177 1 / 20 Foto de: LAT Images 1978 - McLaren M23 (BS Fabrications) 2 / 20 Foto de: LAT Images 1978-79 - Brabham BT46 3 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 1979 - Brabham BT48 4 / 20 Foto de: LAT Images 1979-80 - Brabham BT49 5 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 1981 - Brabham BT49C 6 / 20 Foto de: LAT Images 1982 - Brabham BT50 7 / 20 Foto de: LAT Images 1982 - Brabham BT49D 8 / 20 Foto de: LAT Images 1983 - Brabham BT52 9 / 20 Foto de: BMW AG 1983 - Brabham BT52B 10 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 1984 - Brabham BT53 11 / 20 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch 1985 - Brabham BT54 12 / 20 Foto de: Jean-Philippe Legrand 1986 - Williams FW11 13 / 20 Foto de: LAT Images 1987 - Williams FW11B 14 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 1988 - Lotus 100T 15 / 20 Foto de: LAT Images 1989 - Lotus 101 16 / 20 Foto de: LAT Images 1990 - Benetton B189B 17 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 1990 - Benetton B190 18 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 1991 - Benetton B190B 19 / 20 Foto de: Ercole Colombo 1991 - Benetton B191 20 / 20 Foto de: LAT Images

