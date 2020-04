Há exatos sete anos tinha início uma das parcerias mais vitoriosas da história da Fórmula 1. Foi em 17 de março de 2013, dia do GP da Austrália, que Lewis Hamilton disputava sua primeira corrida a bordo de uma Mercedes. Desde então, os números falam por si só, entre eles, os cinco títulos conquistados em sete temporadas com as flechas de prata.

O Motorsport.com montou uma galeria especial com esses números impressionantes da dupla Lewis Hamilton - Mercedes. Veja abaixo:

Galeria Lista Corridas Disputadas: 140 1 / 11 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Voltas Completadas: 8151 2 / 11 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Vitórias: 63 3 / 11 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Segundos Lugares: 23 4 / 11 Foto de: Manuel Goria / Motorsport Images Terceiros Lugares: 16 5 / 11 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images Total de Pódios: 102 6 / 11 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Pole Positions: 62 7 / 11 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Voltas mais rápidas: 35 8 / 11 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Pontos somados: 2518 9 / 11 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Títulos do Mundial de Construtores: 6 10 / 11 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Títulos do Mundial de Pilotos: 5 11 / 11 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images

