Havia muitos rumores de que Max Verstappen poderia deixar a Red Bull no fim de 2025, baseados em uma suposta cláusula em seu contrato que permitia a saída sem multas caso o tetracampeão entrasse nas férias da Fórmula 1 abaixo da terceira posição no campeonato.

No momento, o holandês é o terceiro colocado, estando 81 pontos atrás de Oscar Piastri, líder do campeonato, e 65 para o vice-líder Lando Norris. O ponto mais sensível é a diferença para George Russell, que é o quarto colocado, são 28 pontos entre os dois pilotos. Com isso, ele não poderia deixar Milton Keynes antes de 2028 sem pagar uma multa milionária.

No entanto, a Sky Sports apurou que há outra cláusula que pode permitir a separação de Verstappen e Red Bull na próxima temporada. Tudo também depende dos resultados, mas, dessa vez, o piloto foi mais 'ousado'.

Segundo informações do apresentador da emissora Simon Lazenby ao The F1 Show, Verstappen pode deixar a Red Bull ao fim de 2026 se não se tornar campeão com o carro apresentado na próxima temporada.

"Max tem todas as cartas na mão. Agora ele terá a oportunidade de avaliar qual equipe é a mais forte e decidir sobre 2027", começou.

"De acordo com nossas informações, uma cláusula de desempenho entrará em vigor no ano que vem, segundo a qual, se ele terminar em segundo ou pior, poderá sair livremente".

Importante lembrar que a próxima temporada marca o início de uma nova era da F1. A Red Bull terá a Ford como parceira para o desenvolvimento de seu próprio motor.

