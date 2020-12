Haas fala sobre futuro de Pietro após elogios por estreia na F1

Substituto do francês Romain Grosjean, acidentado no GP do Bahrein, Pietro Fittipaldi fez sua estreia na Fórmula 1 no GP de Sakhir e cumpriu a meta de terminar a prova com a Haas, recebendo elogios da equipe. O time, porém, desconversou sobre o futuro do brasileiro.

Em entrevista após a prova no traçado externo do desértico circuito barenita, o chefe da escuderia dos Estados Unidos, Gunther Steiner, falou sobre o desempenho do neto do brasileiro Emerson Fittipaldi, bicampeão mundial da F1 em 1972 e 1974.

"Acho que Pietro fez um ótimo trabalho, considerando que ele pilotou o carro pela última vez há um ano e não participou de nenhuma corrida durante o último ano, praticamente. Então eu acho que ele se saiu muito bem nisso", disse Steiner durante coletiva de imprensa.

"Eu acabei de falar com ele. Ele disse que não ficou feliz seguindo carros, mas será melhor da próxima vez. Ao seguir carros, ele ainda sofre mais do que Kevin [Magnussen, piloto dinamarquês da Haas]", afirmou.

"Mas, para mim, o mais importante é que ele fez toda a corrida e não errou. Kevin não ficou no top-10 de qualquer maneira, então, se você comparar, foi respeitável", elogiou o dirigente italiano.

"O Pietro entrou no carro depois de um ano e ficou a apenas alguns décimos do nosso piloto titular (Magnussen). E isso não significa que nossos principais pilotos sejam ruins", destacou Steiner, que também falou sobre o futuro de Pietro.

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"Não sei para onde vai Pietro, o que ele vai fazer a seguir. Nós acabamos de anunciar nossos pilotos (o alemão Mick Schumacher e o russo Nikita Mazepin guiarão pela equipe em 2021), então ainda não sei se ele estará conosco no próximo ano", despistou.

Questionado sobre se as conversas para renovar com Pietro como reserva já começaram, o chefe da Haas respondeu: "Não, ainda não começamos, porque ele está procurando algum lugar para correr."

"Dependendo disso, conversamos, mas no momento, ele está querendo voltar às corridas em tempo integral. Não estou me envolvendo. Eu disse que, uma vez que ele tenha decidido, veríamos se vamos fazer algo juntos ou não", explicou o dirigente.

Steiner também comentou sobre a expectativa em relação a Pietro no GP de Abu Dhabi, para o qual o brasileiro já está confirmado. "Ele está mais que confortável em relação a Abu Dhabi, porque testou algumas vezes lá um carro de F1", ressaltou o italiano.

"Mas minhas expectativas ainda são as mesmas, que ele faça o seu melhor. Quero dizer, eu conheço o carro que ele tem... Enquanto ele puder ficar perto de Kevin, essa é a única referência que podemos dar a ele."

"Ele está determinado a se aproximar, aprender mais e progredir. Mas, fora isso, sobre o que ele fez hoje (no GP de Sakhir), não se poderia pedir mais para sua primeira corrida", completou o chefe de equipe da Haas.

Pietro Fittipaldi, Haas F1 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Pietro também falou sobre sua estreia. "Foi uma loucura, ainda estou me acostumando. No meio da corrida, troquei o pneu e quase estragou a estratégia. Estava com bom ritmo. Faltou um pouco hoje, mas aprendi muito. Estou feliz com a estreia, aprendi muito", celebrou.

"Você está focado para fazer o melhor, mas no fim eu estava feliz de terminar meu primeiro GP. Há coisas em que consigo melhorar e já estou pensando na próxima corrida. Falta um pouco na relargada e é nisso que vou trabalhar para a próxima."

"Eu gostei do circuito de Sakhir. Não é um oval, mas é um circuito com três retas conectadas por curvas. Nas relargadas, era muito emocionante. Quero agradecer a todos que me apoiaram e a todos no Brasil, estamos juntos", completou Pietro após sua estreia na F1.

Pérez faz HISTÓRIA, Russell brilha e Bottas AFUNDA em estreia de Pietro na F1; assista

PODCAST: O 'milagre' Grosjean e o que Pietro Fittipaldi pode fazer em sua estreia na F1

Your browser does not support the audio element.

