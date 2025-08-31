Isack Hadjar conquistou seu primeiro pódio da Fórmula 1 no GP da Holanda e classificou a sensação como "surreal".

O franco-argelino se classificou em um surpreendente quarto lugar em Zandvoort no sábado e parecia destinado a permanecer lá depois de uma corrida bem controlada, acompanhando Max Verstappen, da Red Bull, a cada passo do caminho. E então, o dramático abandono de Lando Norris, a sete voltas do final, colocou o holandês em segundo lugar e Hadjar em terceiro.

"Oh, meu Deus", gritou o piloto da Racing Bulls no rádio. "O que nós fizemos? O ritmo foi surreal. Estamos no pódio, não posso acreditar!"

Depois de pular nos braços dos mecânicos, acrescentou: "O que foi mais surpreendente para mim foi manter o quarto lugar durante toda a corrida. Infelizmente para Lando, tiramos vantagem, mas não cometemos nenhum erro".

Isack Hadjar, Equipe Racing Bulls Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

"O carro esteve nos trilhos durante todo o fim de semana e estou muito feliz comigo mesmo, porque realmente maximizei o que tinha. Não cometi nenhum erro e consegui chegar ao pódio, por isso estou muito feliz por minha equipe", continuou.

O piloto de 20 anos, que agora ocupa a 10ª posição no campeonato, acrescentou: "Essa sempre foi a meta desde que eu era criança. Este é o primeiro passo, meu primeiro pódio, e espero muito mais".

Hadjar destacou ainda mais suas credenciais como candidato a se juntar a Verstappen na Red Bull em 2026, com a equipe o avaliando continuamente, bem como os titulares Yuki Tsunoda e Liam Lawson, antes de uma decisão esperada para o final da temporada.

Tsunoda terminou apenas em nono lugar em Zandvoort, apesar de uma série de abandonos e contratempos, enquanto Lawson desapareceu da contagem de pontos após uma colisão com Carlos Sainz.

