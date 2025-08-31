Hadjar reage a primeiro pódio "surreal" na F1: "Não cometi nenhum erro"
Piloto da Racing Bulls foi terceiro em Zandvoort e afirmou que "esse é só o primeiro passo, espero muito mais"
Isack Hadjar conquistou seu primeiro pódio da Fórmula 1 no GP da Holanda e classificou a sensação como "surreal".
O franco-argelino se classificou em um surpreendente quarto lugar em Zandvoort no sábado e parecia destinado a permanecer lá depois de uma corrida bem controlada, acompanhando Max Verstappen, da Red Bull, a cada passo do caminho. E então, o dramático abandono de Lando Norris, a sete voltas do final, colocou o holandês em segundo lugar e Hadjar em terceiro.
"Oh, meu Deus", gritou o piloto da Racing Bulls no rádio. "O que nós fizemos? O ritmo foi surreal. Estamos no pódio, não posso acreditar!"
Depois de pular nos braços dos mecânicos, acrescentou: "O que foi mais surpreendente para mim foi manter o quarto lugar durante toda a corrida. Infelizmente para Lando, tiramos vantagem, mas não cometemos nenhum erro".
Isack Hadjar, Equipe Racing Bulls
Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images
"O carro esteve nos trilhos durante todo o fim de semana e estou muito feliz comigo mesmo, porque realmente maximizei o que tinha. Não cometi nenhum erro e consegui chegar ao pódio, por isso estou muito feliz por minha equipe", continuou.
O piloto de 20 anos, que agora ocupa a 10ª posição no campeonato, acrescentou: "Essa sempre foi a meta desde que eu era criança. Este é o primeiro passo, meu primeiro pódio, e espero muito mais".
Hadjar destacou ainda mais suas credenciais como candidato a se juntar a Verstappen na Red Bull em 2026, com a equipe o avaliando continuamente, bem como os titulares Yuki Tsunoda e Liam Lawson, antes de uma decisão esperada para o final da temporada.
Tsunoda terminou apenas em nono lugar em Zandvoort, apesar de uma série de abandonos e contratempos, enquanto Lawson desapareceu da contagem de pontos após uma colisão com Carlos Sainz.
HAMILTON é MESSI, indagações a VETTEL, BORTOLETO, VERSTAPPEN, motores da F1 e F-E - LUCAS DI GRASSI
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM com LUCAS DI GRASSI:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
F1: Red Bull dá atualização sobre companheiro de Verstappen para 2026
Como regras de 2026 podem nivelar atuais novatos da F1 com os mais experientes
F1: Racing Bulls fará dia de filmagem e testes em Ímola, com presença de prodígio da Red Bull; veja data
F1: Por que Red Bull não deixou Verstappen testar carro da Racing Bulls (ainda)?
ANÁLISE F1: Por que a Red Bull não pode simplesmente copiar a Racing Bulls para resolver seus problemas?
F1: Mekies tem "todas as qualidades certas" para chefiar a Red Bull, diz Marko
Últimas notícias
F1 - Hamilton lamenta acidente 'inédito' que o tirou do GP da Holanda: 'Não é normal'
F1 - Verstappen explica deslize em Zandvoort e comemora pódio: "P2 é uma conquista muito boa para nós"
F1: Hamilton é punido em 5 posições para o GP da Itália; entenda
F1 - Leclerc reconhece erro de Antonelli como causa do acidente: "Foi agressivo demais"
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários