Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Fórmula 1 GP da Holanda

Hadjar reage a primeiro pódio "surreal" na F1: "Não cometi nenhum erro"

Piloto da Racing Bulls foi terceiro em Zandvoort e afirmou que "esse é só o primeiro passo, espero muito mais"

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Publicado:

Isack Hadjar conquistou seu primeiro pódio da Fórmula 1 no GP da Holanda e classificou a sensação como "surreal". 

Leia também:

O franco-argelino se classificou em um surpreendente quarto lugar em Zandvoort no sábado e parecia destinado a permanecer lá depois de uma corrida bem controlada, acompanhando Max Verstappen, da Red Bull, a cada passo do caminho. E então, o dramático abandono de Lando Norris, a sete voltas do final, colocou o holandês em segundo lugar e Hadjar em terceiro. 

"Oh, meu Deus", gritou o piloto da Racing Bulls no rádio. "O que nós fizemos? O ritmo foi surreal. Estamos no pódio, não posso acreditar!"

Depois de pular nos braços dos mecânicos, acrescentou: "O que foi mais surpreendente para mim foi manter o quarto lugar durante toda a corrida. Infelizmente para Lando, tiramos vantagem, mas não cometemos nenhum erro".

Isack Hadjar, Racing Bulls Team

Isack Hadjar, Equipe Racing Bulls

Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

"O carro esteve nos trilhos durante todo o fim de semana e estou muito feliz comigo mesmo, porque realmente maximizei o que tinha. Não cometi nenhum erro e consegui chegar ao pódio, por isso estou muito feliz por minha equipe", continuou. 

O piloto de 20 anos, que agora ocupa a 10ª posição no campeonato, acrescentou: "Essa sempre foi a meta desde que eu era criança. Este é o primeiro passo, meu primeiro pódio, e espero muito mais".

Hadjar destacou ainda mais suas credenciais como candidato a se juntar a Verstappen na Red Bull em 2026, com a equipe o avaliando continuamente, bem como os titulares Yuki Tsunoda e Liam Lawson, antes de uma decisão esperada para o final da temporada.

Tsunoda terminou apenas em nono lugar em Zandvoort, apesar de uma série de abandonos e contratempos, enquanto Lawson desapareceu da contagem de pontos após uma colisão com Carlos Sainz.

HAMILTON é MESSI, indagações a VETTEL, BORTOLETO, VERSTAPPEN, motores da F1 e F-E - LUCAS DI GRASSI

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM com LUCAS DI GRASSI:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

 

In this article
Filip Cleeren Fórmula 1 Isack Hadjar RB
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1 - Piastri comemora vitória na Holanda, mas se mantém 'pé no chão': "Continuar fazendo uma corrida de cada vez"
Próximo artigo F1 - Norris: "A única coisa que posso fazer é tentar vencer todas as corridas"

Principais comentários
Filip Cleeren
Mais de
Filip Cleeren
F1 - Norris: "A única coisa que posso fazer é tentar vencer todas as corridas"

F1 - Norris: "A única coisa que posso fazer é tentar vencer todas as corridas"

Fórmula 1
GP da Holanda
F1 - Norris: "A única coisa que posso fazer é tentar vencer todas as corridas"
McLaren no GP da Holanda de F1: vai ter disputa interna? Chefe da equipe impõe limite

McLaren no GP da Holanda de F1: vai ter disputa interna? Chefe da equipe impõe limite

Fórmula 1
GP da Holanda
McLaren no GP da Holanda de F1: vai ter disputa interna? Chefe da equipe impõe limite
F1 - Briatore assume erro com Colapinto: "Talvez tenhamos colocado muita pressão sobre ele"

F1 - Briatore assume erro com Colapinto: "Talvez tenhamos colocado muita pressão sobre ele"

Fórmula 1
GP da Holanda
F1 - Briatore assume erro com Colapinto: "Talvez tenhamos colocado muita pressão sobre ele"
Isack Hadjar
Mais de
Isack Hadjar
F1: Red Bull dá atualização sobre companheiro de Verstappen para 2026

F1: Red Bull dá atualização sobre companheiro de Verstappen para 2026

Fórmula 1
GP da Holanda
F1: Red Bull dá atualização sobre companheiro de Verstappen para 2026
Como regras de 2026 podem nivelar atuais novatos da F1 com os mais experientes

Como regras de 2026 podem nivelar atuais novatos da F1 com os mais experientes

Fórmula 1
Como regras de 2026 podem nivelar atuais novatos da F1 com os mais experientes
F1: Racing Bulls fará dia de filmagem e testes em Ímola, com presença de prodígio da Red Bull; veja data

F1: Racing Bulls fará dia de filmagem e testes em Ímola, com presença de prodígio da Red Bull; veja data

Fórmula 1
F1: Racing Bulls fará dia de filmagem e testes em Ímola, com presença de prodígio da Red Bull; veja data
RB
Mais de
RB
F1: Por que Red Bull não deixou Verstappen testar carro da Racing Bulls (ainda)?

F1: Por que Red Bull não deixou Verstappen testar carro da Racing Bulls (ainda)?

Fórmula 1
GP da Hungria
F1: Por que Red Bull não deixou Verstappen testar carro da Racing Bulls (ainda)?
ANÁLISE F1: Por que a Red Bull não pode simplesmente copiar a Racing Bulls para resolver seus problemas?

ANÁLISE F1: Por que a Red Bull não pode simplesmente copiar a Racing Bulls para resolver seus problemas?

Fórmula 1
GP da Hungria
ANÁLISE F1: Por que a Red Bull não pode simplesmente copiar a Racing Bulls para resolver seus problemas?
F1: Mekies tem "todas as qualidades certas" para chefiar a Red Bull, diz Marko

F1: Mekies tem "todas as qualidades certas" para chefiar a Red Bull, diz Marko

Fórmula 1
F1: Mekies tem "todas as qualidades certas" para chefiar a Red Bull, diz Marko

Últimas notícias

F1 - Hamilton lamenta acidente 'inédito' que o tirou do GP da Holanda: 'Não é normal'

F1 - Hamilton lamenta acidente 'inédito' que o tirou do GP da Holanda: 'Não é normal'

F1 Fórmula 1
GP da Holanda
F1 - Hamilton lamenta acidente 'inédito' que o tirou do GP da Holanda: 'Não é normal'
F1 - Verstappen explica deslize em Zandvoort e comemora pódio: "P2 é uma conquista muito boa para nós"

F1 - Verstappen explica deslize em Zandvoort e comemora pódio: "P2 é uma conquista muito boa para nós"

F1 Fórmula 1
GP da Holanda
F1 - Verstappen explica deslize em Zandvoort e comemora pódio: "P2 é uma conquista muito boa para nós"
F1: Hamilton é punido em 5 posições para o GP da Itália; entenda

F1: Hamilton é punido em 5 posições para o GP da Itália; entenda

F1 Fórmula 1
GP da Holanda
F1: Hamilton é punido em 5 posições para o GP da Itália; entenda
F1 - Leclerc reconhece erro de Antonelli como causa do acidente: "Foi agressivo demais"

F1 - Leclerc reconhece erro de Antonelli como causa do acidente: "Foi agressivo demais"

F1 Fórmula 1
GP da Holanda
F1 - Leclerc reconhece erro de Antonelli como causa do acidente: "Foi agressivo demais"

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros