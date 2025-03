Hakkinen: "Porta ainda está aberta" para Mick Schumacher na F1

Como não encontrou uma vaga na Fórmula 1 em 2025, Mick Schumacher ficará fora da categoria principal pelo terceiro ano seguido. A cada ano que passa, a volta é cada vez mais difícil, mas o bicampeão Mika Häkkinen ainda pensa que Mick pode retornar

"Acho que ele ainda tem uma chance de voltar à Fórmula 1. A porta ainda está aberta", disse o finlandês durante coletiva de imprensa durante o anúncio das indicações para o Prêmio Laureus."Você só precisa falar com as pessoas certas".

A questão é: será que Mick Schumacher tem as pessoas certas? O piloto de 25 anos não faz mais parte da equipe da Mercedes este ano. Em vez disso, ele está se concentrando em seus compromissos com a Alpine no Campeonato Mundial de Endurance (WEC).

No entanto, Schumacher foi derrotado por Jack Doohan para 2025, que já está sendo descartado por muitos e pode ser substituído por Franco Colapinto se seu início de temporada não for bem-sucedido.

O que fala a favor do alemão? "Ele tem experiência na Fórmula 1 e tem experiência em várias categorias de corrida", diz Häkkinen, que sempre foi descrito pelo pai de Mick, Michael, como seu rival favorito. "E ele é jovem. Tudo isso são coisas boas, todos esses são fatores positivos".

"Mas a Fórmula 1 hoje é um ambiente extremamente exigente", acrescenta ele, chegando aos pontos negativos.

O excesso de acidentes desanimava os chefes de equipe

Ele colidiu o carro da Haas com muita frequência, o que irritou o chefe da equipe, Gunther Steiner. Isso incluía perdas totais, como na Arábia Saudita e em Mônaco, e acidentes desnecessários, como após os treinos livres no Japão.

"Se você comete três, quatro ou cinco erros e danifica o carro, isso custa uma fortuna para a equipe. E é exatamente disso que as equipes não gostam", diz Häkkinen. "Elas não querem gastar dinheiro para consertar um carro quebrado".

Em sua própria carreira, Häkkinen foi particularmente cuidadoso para não causar acidentes nas classes de corrida inferiores. "Na Fórmula 1, eu corria mais riscos e, sim, bati algumas vezes. Mas naquela época eu tinha um chefe de equipe que me apoiava", diz ele.

"Meu chefe de equipe naquela época não queria que eu pilotasse devagar, protegesse o carro e apenas terminasse", diz Häkkinen. "Besteira! Mantenha o pé no chão e maximize o ritmo!"

Quase nenhum cockpit livre para 2026

Mas a Fórmula 1 de hoje é uma era diferente. Hoje, as equipes de corrida estão sujeitas a um limite de orçamento, o que significa que o dinheiro não está disponível em outro lugar se o carro precisar de reparos. "Acho que Mick teve alguns acidentes que prejudicaram sua carreira", diz Häkkinen.

A Haas o substituiu para 2023 pelo experiente Nico Hulkenberg, que é considerado uma constante confiável. Para Schumacher, sua carreira na Fórmula 1 como piloto regular estava encerrada por enquanto, e poderia ser difícil se firmar novamente.

Isso porque muitas equipes estão confiando na estabilidade, especialmente com as novas regras a partir de 2026. Apenas seis pilotos atuais não têm contrato para além de 2025, três dos quais estão com as equipes da Red Bull, onde Schumacher não aparenta ser opção.

Embora haja duas vagas adicionais com a Cadillac, há outros nomes no topo da lista.

