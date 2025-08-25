Todas as categorias

Fórmula 1 GP da Holanda

Hakkinen: 'Você precisava ter culhões para sobreviver na F1 dos anos 50'

Finlandês participou de conversa com outros campeões da categoria no Festival de Goodwood

Redação Motorsport.com
Editado:
Mika Hakkinen

Mika Hakkinen

Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images

A Fórmula 1 reuniu Jackie Stewart, Alain Prost, Nigel Mansell, Jacques Villeneuve, Mario AndrettiEmerson Fittipaldi e Mikka Hakkinen no Festival da Velocidade de Goodwood para uma conversa sobre suas experiências na categoria e a evolução do esporte com o passar do tempo. 

Um dos principais assuntos do dia, a segurança dos carros foi mencionada algumas vezes, com o bicampeão finlandês dizendo que era preciso "ter culhões" para pilotar os modelos da década de 50: "Quando você testa aqueles carros mega antigos dos anos 50, você realmente precisa ter culhões. É preciso ter um nervo absurdo pra chegar no limite, sabe?”. 

“Indo pra minha época, que é os anos 90, final dos 90 e começo dos 2000, era fantástico. Era tão seguro que você se sentia confiante, então podia correr riscos incríveis", comparou Hakkinen. O bicampeão esteve na F1 por uma década, entre 1991 e 2001. 

O finlandês então destacou os perigos que gerações anteriores, como a de Andretti e Stewart, que estavam presentes na conversa, tinham que enfrentar: "Aqueles pilotos que correram naquela época — e estamos falando de dois, três cavalheiros ali — competiam numa era em que os carros de Fórmula 1 eram extremamente perigosos". 

Redação Motorsport.com
