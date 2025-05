Fernando Alonso venceu 32 corridas, subiu em 106 pódios e conquistou dois títulos de Aston Martin e um punhado de pódios no início de 2023, já faz algum tempo que o espanhol não vence uma corrida. De fato, faz exatamente 12 anos que Alonso venceu uma corrida de F1 pela última vez, e muita coisa mudou desde então. Em uma carreira que durou 24 anos,venceu 32 corridas, subiu em 106 pódios e conquistou dois títulos de Fórmula 1 . E, embora seu sucesso tenha continuado com uma mudança para ae um punhado de pódios no início de 2023, já faz algum tempo que o espanhol não vence uma corrida. De fato, faz exatamente 12 anos quevenceu uma corrida depela última vez, e muita coisa mudou desde então.

A última vitória do espanhol em uma corrida ocorreu em 12 de maio de 2013, quando ele conquistou o degrau mais alto do pódio no GP da Espanha. Na época, ele estava correndo para Ferrari e pulou do quinto para o primeiro lugar para vencer pela 32ª vez na carreira.

Nos 12 anos que se seguiram, Alonso mudou de equipe, aposentou-se, voltou à F1 e depois mudou de equipe novamente, sem conseguir conquistar outra vitória. Mas a carreira dele não foi a única coisa que mudou nesse período; toda a F1 mudou enormemente nos 12 anos desde que ele venceu uma corrida de F1 pela última vez.

Novos campeões

Foto de: ExxonMobil

Se Alonso não estava vencendo corridas nesse período, quem estava? Bem, desde que o espanhol venceu uma corrida pela última vez, houve quatro campeões mundiais diferentes, incluindo dois que conquistaram títulos pela primeira vez.

A taça de 2012 foi conquistada por Sebastian Vettel, da Red Bull, seu terceiro de quatro títulos consecutivos. Depois disso, o mundo da F1 foi brindado com anos de domínio da Mercedes, com Lewis Hamilton conquistando 2014 e 2015, o companheiro de equipe Nico Rosberg levando o troféu em 2016 e o britânico conquistando mais quatro triunfos.

Desde 2021, a F1 está em outra era de domínio, desta vez nas mãos da Red Bull, com Max Verstappen conquistando quatro campeonatos consecutivos de pilotos de F1.

A Fórmula 1 se torna híbrida

Foto de: Renault F1

Uma das mudanças mais impactantes que a F1 fez nos últimos 12 anos foi a mudança para motores turbo-híbridos para aumentar a sustentabilidade no automobilismo.

Para 2014, a série lançou novas unidades de potência complexas que combinam um motor de combustão V6 com dois componentes híbridos: o MGU-K e o MGU-H. Cada uma dessas unidades geradoras de motor recupera a potência da frenagem e o calor dos gases de escape e os armazena como energia elétrica que pode ser utilizada nas corridas.

A implementação da tecnologia ajudou a atual geração de motores híbridos V6 da F1 a se tornar o motor mais eficiente do mundo em termos térmicos.

Alonso teve um início difícil na revolução híbrida da F1, quando estava correndo com a McLaren em 2015 com sua unidade de potência da Honda. O motor tinha pouca potência em comparação com seus rivais, e o espanhol chegou ao ponto de compará-lo a um motor de GP2 (Fórmula 2) durante o GP do Japão.

No entanto, o período em que a Honda ficou na parte de trás do pelotão não durou muito, e ela conquistou dois campeonatos de construtores consecutivos com a Red Bull em 2022 e 2023.

A chegada do Halo

Foto de: LKN WeldCompany BV

Após dois anos de potência híbrida, a próxima grande inovação da F1 chegou para melhorar a segurança do piloto. O halo foi uma das duas inovações testadas pela categoria para oferecer melhor proteção para a cabeça dos pilotos após a morte de Jules Bianchi em um acidente no GP do Japão de 2014.

O halo é um protetor de cabeça de titânio que se curva sobre o assento do piloto e foi projetado para desviar os detritos que voam em direção à cabeça do piloto de F1. O dispositivo foi testado para suportar coisas como pneus soltos e outros detritos voadores, e também pode suportar o peso de um ônibus de dois andares.

O dispositivo, apesar de controverso quando apareceu pela primeira vez nos carros de F1, já provou seu valor na pista de corrida em acidentes como o incidente de Romain Grosjean no GP do Bahrein de 2022, que resultou em um incêndio o qual o francês conseguiu fugir das chamas, e o capotamento de Zhou Guanyu em Silverstone em 2022.

O efeito Drive to Survive

Toto Wolff y Christian Horner, Drive to Survive

Ao longo de 2018, a F1 testou algo novo: permitiu que as equipes de filmagem entrassem no paddock e nos bastidores. Com acesso a quase todas as equipes do grid, exceto Ferrari e Mercedes em sua primeira temporada, a série da Netflix Drive to Survive provou ser um fenômeno e reacendeu o interesse global na F1.

O primeiro ano concentrou-se em histórias que se distanciavam das vitórias da Mercedes, com episódios dedicados à Haas e ao seu chefe, Guenther Steiner, e à Red Bull e à dinâmica entre seus pilotos Max Verstappen e Daniel Ricciardo. A série destacou até mesmo a (breve) aposentadoria de Alonso do esporte, quando ele deixou a McLaren no final da temporada de 2018 da Fórmula 1.

A série trouxe novos fãs para a F1 em massa, especialmente nos EUA, e provocou uma revolução na maneira como os pilotos e as equipes se comportam - com uma ênfase maior em deixar suas personalidades transparecerem.

Mudanças nas equipes

Foto de: Motorsport Images

No GP da Espanha de 2013, 11 equipes de F1 se alinharam no grid para iniciar a corrida. Hoje, duas dessas equipes não existem mais, uma nova escuderia se juntou ao grupo e três têm nomes completamente diferentes em comparação com 12 anos atrás.

A Caterham e a Marussia tiveram dificuldades durante a temporada de 2013, lutando pelo 10º lugar na classificação. Antes do final da temporada de 2014, a Caterham entrou em insolvência e saiu do esporte, enquanto a Marussia correu até 2015 e depois mudou seu nome para Manor Racing para a temporada de 2016. Ela também se retirou da F1 antes do início da temporada de 2017.

Depois, há as mudanças de nome. A Lotus voltou ao nome Renault em 2016 e mudou para Alpine na temporada de 2021. A Force India foi vendida ao bilionário canadense Lawrence Stroll depois de entrar em administração em 2018 e surgiu como Racing Point. Mais tarde, Stroll rebatizou a equipe como Aston Martin para a temporada de 2021.

A Toro Rosso se tornou Alpha Tauri em 2020, depois RB em 2024 e agora corre como Racing Bulls. A Sauber se tornou Alfa Romeo em 2019, depois voltou para Sauber em 2024, antes de se tornar a equipe de fábrica da Audi a partir de 2026.

Finalmente, a Haas entrou na F1 em 2016. Desde então, a equipe americana marcou pole positions para seus pilotos e conseguiu o quarto lugar na Áustria em 2018.

Volta do efeito solo

Enquanto todas essas mudanças de nome de equipe aconteciam, a F1 passou por outra séria mudança com o lançamento de seus regulamentos de 2021. As novas regras foram criadas para criar corridas mais próximas e um grid mais competitivo por meio de uma filosofia de design que reduziu o ar turbulento produzido por um carro durante a corrida.

Para isso, os carros de F1 eliminaram as complexas asas traseiras, as barge boards nas laterais dos carros e os difusores que lançavam ar sujo no caminho de um carro que estivesse perseguindo. Em vez disso, as equipes passaram a usar uma filosofia de efeito solo que não era vista na F1 desde a década de 1980.

Os novos carros dependem de assoalhos complexos para criar a maior parte da downforce que os prende à pista, criando baixa pressão sob o carro e puxando para a pista. Na primeira temporada dessa nova filosofia, os carros sofriam com problemas de quiques que ocorriam em retas particularmente longas e deixavam os carros muito desconfortáveis para os pilotos.

Esses problemas foram, em grande parte, resolvidos após a primeira temporada das novas regras, que atingiram seu objetivo de tornar os carros mais fáceis de seguir e ultrapassar. No entanto, isso não tornou o grid mais apertado, pois a Red Bull entrou nas novas regras como uma força dominante.

Foi só quando as outras equipes se adaptaram às novas regras, depois de algumas temporadas, que as corridas voltaram a ficar mais próximas.

Mudanças nas etapas

Foto de: Philip Hurst / Motorsport Images

Circuitos históricos como Monza, Silverstone e Spa estavam todos no calendário em 2013 e continuam na programação em 2025. No entanto, a F1 adicionou uma série de pistas novas e antigas à sua programação nos anos desde que Alonso conquistou sua última vitória.

Em 2013, o calendário de 19 corridas incluía etapas na Malásia, Alemanha, Coreia do Sul e Índia, e nenhuma dessas pistas aparece na temporada de 24 corridas de 2025.

Em vez disso, a F1 adicionou novas corridas nos Estados Unidos, com eventos em Miami e Las Vegas se juntando a Austin no calendário. Ela também se expandiu no Oriente Médio, com a Arábia Saudita e o Catar recebendo eventos.

Também tiveram retornos de corridas em países como a Holanda, que retornou ao calendário da F1 em 2021 após um hiato de 35 anos, e Ímola, que retornou ao calendário em 2020 e sediará sua última corrida de F1 do atual contrato neste fim de semana.

DESMAIO 'com' Hamilton, ALONSO 'intimidador', AFETO de LAUDA e PIQUET: a VIDA E OBRA de MARI BECKER

Watch: DESMAIO 'com' Hamilton, ALONSO 'intimidador', AFETO de LAUDA e PIQUET: a VIDA E OBRA de MARI BECKER

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate NORRIS X PIASTRI, volta de COLAPINTO e MOMENTO de BORTOLETO

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!