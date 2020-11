Se Lewis Hamilton está muito próximo de conquistar o heptacampeonato de pilotos, a Mercedes já garantiu o seu na Fórmula 1. Com mais uma dobradinha, que teve nova vitória do britânico, a equipe bateu um recorde histórico, superando o hexa da Ferrari, tornando-se a única equipe heptacampeã consecutiva no esporte.

Hamilton não teve uma boa largada e caiu para segundo, mas contou com uma boa estratégia de atrasar sua parada e a sorte do safety car virtual para dominar o resto da corrida, sem dar chances para Bottas, mesmo na relargada após a saída do safety car. Com isso, o britânico pode ser hepta já no GP da Turquia.

Perguntado se tudo correu como ele precisava para garantir a corrida, Hamilton destacou a exaustão que ele tinha após o final da prova.

"Foi uma corrida muito cansativa. Andamos muito no limite. Tive uma saída ruim. É uma emoção muito forte, olha essa equipe, minha equipe toda aqui e todos os homens e mulheres na fábrica. Lá em Brackley e Brixworth. Eles são heróis, que muitas vezes não recebem a atenção merecida. São os que sempre estão trabalhando e nunca desistem".

"Eles continuam dando o seu melhor, elevando o nível e inovando. As pessoas assistem e acham que estamos acostumados a isso, sendo sempre os primeiros. Mas esse é o nosso espírito. Eu serei sempre muito grato a todos, por ser parte disso, parte de uma quebra de recorde desses".

"Nenhuma equipe fez isso antes e temos um grande líder em nossa equipe. Eu quero agradecer a Mercedes, a Petronas e todos nossos parceiros. Não seria possível fazer isso sem eles".

Hamilton seguiu falando sobre a boa performance da Mercedes ao longo destes anos.

"É inacreditável. É inacreditável voltar ano a ano e, apesar de termos essa ótima performance, não é fácil entregar isso a cada fim de semana. Eles são muito precisos. Desmontam e montam o carro a cada corrida. Heptacampeões. Isso é algo que vou falar para meus netos um dia".

