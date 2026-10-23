Na última semana, a Fórmula 1 anunciou um acordo de dez anos para voltar a correr na África, com Ruanda como sede das provas e estreia prevista para 2030. Neste fim de semana, durante o GP dos Estados Unidos, Lewis Hamilton foi bastante questionado sobre o assunto e aproveitou o espaço para trazer mais compreensão sobre o momento político atual.

O acordo marca o retorno da categoria à África após mais de três décadas desde o GP da África do Sul, em 1993. Hamilton foi um dos grandes defensores dessa volta. Ainda em 2022, quando foi anunciada a inclusão de uma corrida em Las Vegas a partir da temporada seguinte, o heptacampeão destacou que o continente africano merecia receber a F1 de volta.

As cobranças seguiram até a confirmação, na semana passada. No dia de mídia em Austin, no Texas, nessa quinta-feira, o britânico deixou clara a sua satisfação em conseguir uma corrida na África depois de tantas negociações e de tanta insistência com o alto escalão da Fórmula 1 e com chefes de Estado.

"Venho defendendo a realização de uma corrida na África há muitos anos. Tive inúmeras reniões com as partes interessadas, muitas conversas com Stefano [Domenicali] no escritório dele em Londres e também durante os fins de semana de corrida. Tive encontros com vários presidentes de diferentes nações africanas, além de muitas ligações com chefes de Estado de diversos países do continente".

"Para mim, é um lugar que merece uma corrida. Não se trata apenas de um país específico, mas do continente como um todo. Há tantos países lindos por lá e as pessoas são maravilhosas. A cultura é riquíssima e acho fundamental que possamos mostrar isso ao mundo por meio do nosso esporte."

"Nós visitamos tantos lugares diferentes e as pessoas acabam conhecnedo países sobre os quais sabiam muito pouco. De repente, tudo isso aparece na tela, as crianças começam a comentar sobre o assunto, levam o tema para escola. Por isso, estou muito esperançoso com este Grande Prêmio. É claro que existem problemas no mundo todo hoje, já li muitas reportagens a respeito, mas acredito que precisamos abordar essa questão com humildade", destacou.

Hamilton ainda aproveitou a oportunidade para enaltecer o poder da África como potência global e destacou o momento geopolítico do mundo citando o conflito na Palestina como um dos exemplos.

"Há muita coisa que desconhecemos. Crescendo na Inglaterra, nunca nos ensinaram absolutamente nada sobre a África. Isso deveria fazer parte do currículo escolar. Muitos dos problemsa que existem por lá ainda são reflexos do colonialismo e da intervenção do Ocidente. Mas, ao visitar o continente e observar as pessoas, percebemos que muitos dos designs de grandes marcas atuais têm origem na África, uma região que, além disso, possuí recursos riquíssimos".

"Espero, sinceramente, e ainda mantenho essa esperança, que a África se una. Sei que há muitos que não querem que isso aconteça, pois, se a África se unisse, se tornaria uma potência imensa. Ainda assim, continuo acreditando que, em algum momento, isso ocorrerá. É claro que visitar o continente não significa ignorar os problemas que existem lá, por isso, espero que as pessoas busquem se informar melhor sobre a realidade do local e sobre o que vem acontecendo na região há séculos. Espero que isso despete o debate."

"Para encerrar, acredito que precisamos nos empenhar pela libertação do Congo, do Sudão, da Síria e da Palestina. Espero, enfim, que possamos alcançar, em algum momento, um cenário de paz".

NOVOS DETALHES sobre CÂMARA na F1! Bortoleto comparado a SCHUMACHER. Hamilton na RBR? | FELIPE MOTTA

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