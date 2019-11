Lewis Hamilton largará na pole position no GP de Abu Dhabi deste domingo, que fecha a temporada de Fórmula 1, e terá Max Verstappen a seu lado.

Impossível não imaginar uma nova batalha entre o hexacampeão e o holandês, assim como a que foi vista há duas semanas em Interlagos no Grande Prêmio do Brasil. E Hamilton espera reviver a briga na pista com o holandês.

"Com certeza. Eu acho que estamos numa posição um pouco melhor neste fim de semana. Max continua pilotando bem e eu estou ansioso por essa batalha", disse Hamilton, ainda na pista, após cravar a pole position.

Essa foi a quinta pole de Hamilton na temporada, a primeira desde o GP da Alemanha, que foi a 11ª etapa do Mundial.

"Fazia tempo que não tinhamos uma pole e mantivemos nossa cabeça baixa e continuamos tentando. E os cars fizeram um belo trabalho a meu redor. Então eu foquei em fazer meu trabalho", completou.