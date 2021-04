Hamilton comenta 'perrengues' para chegar à F1 e fala sobre o pai

Heptacampeão da Fórmula 1 e recordista de vitórias da categoria máxima do automobilismo mundial, o britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, falou sobre os perrengues pelos quais passou no caminho para chegar à elite do esporte a motor.

“Eu tinha uma força que não sabia que tinha. O crescimento que tive para ser capaz de 'estender' os cotovelos, ficar de pé, não ser empurrado e intimidado, foi realmente fortalecedor”, disse o astro sobre o começo no kart.

“Acho que o que me tornou o piloto que sou hoje, foi, claro, a habilidade, mas eu diria que muito foi a fome, a vontade. Estou muito grato por isso, pelo que eu faço hoje", afirmou o piloto após ser questionado sobre o pai, que 'ralou' para financiar a carreira do filho.

O heptacampeão, porém, não tem mais a carreira gerenciada por Anthony. “Não gosto da ideia de alguém tentando bagunçar minha mente, porque sou forte e sei que sou forte e capaz o suficiente. Fiz isso minha vida toda”, completou.

