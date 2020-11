No GP da Emilia Romagna de Fórmula 1, George Russell foi um dos destaques na maior parte da corrida, até sua prova acabar mais cedo, quando o piloto da Williams perder o controle do carro atrás do safety car, indo parar no muro, algo que o britânico chamou de um "erro estúpido". Nas redes sociais, companheiros de grid como Lewis Hamilton e Romain Grosjean confortaram Russell.

O britânico tinha grandes chances de garantir seu primeiro ponto na F1, já que estava em 11º naquele momento. Por isso estava muito decepcionado depois de sair do carro, tendo dito à Williams pelo rádio que não tinha palavras para descrever o que havia acabado de acontecer.

Em suas redes sociais, Russell postou uma mensagem que comprova o impacto do erro em si próprio e o quanto ele se culpava.

"Nunca me esquecerei deste dia. Deste erro. Aprenderei com ele, isso me fará mais forte. Sinto muito a toda a equipe, não há desculpas para isso".

Nos comentários, dois veteranos do grid da F1, Lewis Hamilton e George Russell, tentaram levantar o ânimo do britânico, que ainda está em sua segunda temporada na categoria.

"George, você estava dando o seu melhor", escreveu Hamilton. "É normal cometer erros e é normal sentir essa dor. Eu cometi mais erros como esse do que consigo lembrar! Você é ótimo cara. Mantenha a cabeça erguida e siga dando o seu melhor, foco na próxima prova!".

Russell tem uma ligação com Hamilton através da Mercedes, já que é piloto da Academia da montadora alemã e é visto por muitos como um piloto da equipe no futuro, podendo substituir Valtteri Bottas ou o próprio hexacampeão nos próximos anos.

Já Grosjean, que sofreu um revés muito similar no GP do Azerbaijão em 2018, animou Russell dizendo que, apesar do erro, o britânico vem deixando sua marca na categoria.

"Cara, eu sei como que você está se sentindo", escreveu o francês. Vai levar um tempo para esquecer, mas o que você está fazendo é enorme. Siga dando o seu melhor".

