Na quinta-feira antes do GP da Austrália, Lewis Hamilton questionou por que a F1 havia viajado para a Melbourne, quando a crise do coronavírus começou a acontecer, mas, no entanto, ele não esperava que o evento fosse cancelado pouco antes dos treinos livres.

Nas semanas subsequentes, outras corridas foram canceladas ou adiadas, e a temporada 2020 deve começar com portões fechados na Áustria, em julho.

"Eu acho que foi realmente um choque para o sistema", disse Hamilton em entrevista em vídeo da Mercedes.

“Obviamente, naquela quinta-feira eu dei minha opinião sobre se deveríamos estar lá e o fato de acordar no dia seguinte com a empolgação de poder entrar no carro e depois ouvir que não íamos para a pista, foi muito surreal.”

"Não tínhamos certeza do que iria acontecer, e você sente falta do treino um, do treino dois e da classificação. Mas fiquei lá o fim de semana.”

Hamilton disse que foi particularmente difícil, pois sentiu que estava mais preparado do que nunca.

“Todo ano eu sei o que significa a preparação, sei estar lá e pronto para a primeira corrida, para começarmos melhor do que nunca.”

"A cada ano você refina um pouco esse processo, para garantir que você chegue lá ainda melhor e comece com o pé direito.”

"E nós não conseguimos correr. Definitivamente foram alguns dias difíceis, sinto falta de correr.”

Enquanto expressava sua frustração por ter que correr com arquibancadas vazias, Hamilton foi encorajado pelos fãs que querem ver o esporte voltar, mesmo que apenas pela TV.

"Em todo o mundo, em todas as corridas que participamos, temos mais fãs e mais atmosfera", disse ele. "É por isso que você tem lugares como Silverstone e Monza.”

"Então vai ser muito difícil. O que é ótimo é que estou recebendo mensagens de pessoas em todo o mundo que estão lutando durante esse período porque não estão começando a assistir esportes, e isso apenas mostra o quanto o esporte é significativo na vida das pessoas. Isso nos une, é emocionante e cativante.”

"Não sei quão emocionante será para as pessoas assistindo na TV, mas será melhor que nada.”

"Mas para nós será como um dia de testes, provavelmente ainda pior do que dias de testes, no sentido de que em um dia de teste não há uma quantidade enorme de pessoas que vem assistir, mas ainda há algumas, enquanto que você não terá ninguém e verá lugares vazios enquanto guia.”

“Mas correr é correr. Acho que nenhum de nós realmente teve tempo de liberar o potencial de nossos carros. Então, eu estou animado para voltar, eu realmente sinto falta disso.”

Hamilton insistiu que a parada forçada teve seus pontos positivos.

“É uma bênção de um lado, porque lhe dá mais apreço pelas coisas que você ama e pelo que faz, e isso me deu mais energia, determinação e inspiração para continuar trabalhando com essa grande equipe, então eu estou empolgado.”

