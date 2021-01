Hamilton crê que Russell será campeão da F1: “Não tenho dúvidas"

Substituto de Lewis Hamilton na Mercedes durante o GP de Sakhir de Fórmula 1, o britânico George Russell, da Williams, foi elogiado pelo heptacampeão, que perdeu o evento em função de contágio pelo coronavírus. Para o astro das Flechas de Prata, o jovem será campeão da F1.

“O que ele foi capaz de fazer é semelhante ao que fez Alonso”, disse Hamilton ao GP Racing. “Foi ótimo como ele lidou com tudo e o que fez com aquele carro da Williams para colocá-lo no Q2 com bastante frequência, realmente entregando ótimos resultados”.

“Estou realmente impressionado com a sua performance e com como ele está crescendo, realmente acho que ele é o futuro", afirmou Hamilton, que ainda não tem contrato com a Mercedes para 2021.

"Existem vários pilotos que são o futuro deste esporte, mas ele é um deles e estou muito animado para ver seu progresso. Não tenho dúvidas de que ele tem potencial para ser um futuro campeão”, completou o recordista de vitórias da F1.

Chefe da Williams diz que Russell deve deixar a equipe no fim de 2021. Vai para a Mercedes?

Especulado na Mercedes já para 2021 na vaga de Valtteri Bottas, Russell acabou preterido pelo finlandês, mas é apontado como um 'plano B' da equipe alemã para o caso de Hamilton não renovar e também é um nome forte para estar no time germânico em 2022.

Bottas tem contrato de apenas um ano com as Flechas de Prata e a situação de Hamilton ainda está indefinida, de modo que o chefe de equipe da Williams, Simon Roberts, acha que Russell não estará no time de Grove em 2022.

“Temos que assumir que isso (estar com a Williams) faz parte da carreira dele, mas que não será assim durante toda a sua carreira. Seria bom pensar que já trabalhamos com um dos grandes pilotos um dia", afirmou o dirigente ao GPFans Global.

“Ele é um daqueles pilotos que têm um grande talento natural. O que ele fez no Bahrein, naquela volta de qualificação... De onde veio aquela volta de qualificação? Não sabemos. Essa foi uma daquelas voltas especiais que você faz de vez em quando na F1. Ele pode fazer isso. Ele é muito jovem, mas vem de um bom lugar e, talvez, quando as pessoas vêem esse tipo de volta dele, elas pensam: ‘Este é o negócio real’."

