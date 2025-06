A Fórmula 1 vive um momento chave em sua trajetória. Em meio a uma onda de popularidade da categoria, há um interesse cada vez maior de novos mercados, que buscam sediar novos GPs. Essas provas que entram no calendário acabam substituindo pistas clássicas, algo que deixa o heptacampeão Lewis Hamilton bastante insatisfeito.

Em 2026, Madri entra como novo palco do GP da Espanha, enquanto Barcelona busca uma sobrevida para além de seu último ano de contrato. A capital se juntará a outras pistas novas como Miami, Las Vegas, Jeddah e mais, enquanto outras, como Tailândia, buscam seu lugar ao sol.

Embora ainda não esteja claro se a F1 continuará em Barcelona apó o fim do contrato, em 2026, Lewis Hamilton disse que é a favor da permanência do circuito no calendário.

"Obviamente, acho que seria uma pena perder um dos circuitos clássicos", disse Hamilton. "Porque Barcelona é uma grande cidade e há um grande número de fãs da F1 na Espanha, especialmente com Fernando".

"Parece que Barcelona é a casa da F1 na Espanha. Mas é normal que o esporte cresça. Madri também é um ótimo lugar".

Lewis Hamilton, Ferrari Foto: Andy Hone / Motorsport Images

Porém, a entrada de novos palcos implica na saída de pistas clássicas do calendário. Ímola já está fora do cronograma de 2026, enquanto a Holanda terá seu último GP no próximo ano e Spa-Francorchamps entrará em esquema de rotação a partir de 2027.

Hamilton não é tão otimista quanto à qualidade dos novos circuitos que passarão a integrar o calendário da F1:

"Não estou muito otimista de que os novos circuitos serão bons. Construir novos circuitos é uma questão de sorte. Mais de 90% das vezes eles são piores do que os antigos. Mas se a nova pista for tão boa ou melhor do que a antiga, não me importo com isso".

